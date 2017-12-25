Объект 825 ГТС

Владимир Малдер Объект 825 ГТС. Когда-то секретный объект, военная база времен холодной войны, подземелье с опасным потенциалом и героической историей, а сейчас музей... В общем, отправляемся в Балаклавскую бухту на Таврическую набережную, 22. Нашим гидом будет Владимир Малдер . Смотрим, как это было в 2007-м и как стало в 2017-м, проникаемся атмосферой и комментируем.

2007 год

Я был там в далёком 2007-м. Вот так выглядел вход.

Атмосфера — что надо. Честно — для меня это было тогда целое откровение, прикоснуться к прекрасному объекту. Жаль, мой фотик был совсем галимый, плюс я снимал в Jpg, а не раве и нормально обрабатывать фотки не умел.

Кругом постапокалипсис.

Док подводных лодок. Грандиозное зрелище.

А вот тут собирались, как мне сказали, снимать фильм ужасов Человек-амфибия-2. Здесь ихтиандров клонировать собирались. Только вот фильма я так и не увидел. Если есть — киньте ссылку, даже если полный треш, я посмотрю!

Когда-то тут подлодки плавали.

Приглушенный свет ламп… в этом было что-то непередаваемое.

Небольшой музейчег

Палаши местных джедаев

R2D2 местные

Герма, напомнившая игру Fallout-3

Орудия. В общем, ребята, я был просто поражен объектом и тогда я полюбил искренне Украину, поскольку эта страна создала столь шедевральный музей, от которого я писал кипятком, а также шедевральную игру Сталкер, которая изменила мою жизнь. Жаль, что такое дерьмо на Украине произошло сейчас (((

2017 год

И вот я попадаю в этот же музей в 2017-м…

Создатели этого музея реально круты и я их очень уважаю. Не важно, кто они, украинцы или русские, всё равно, музей сам по себе шедевр.

Очень жаль, что у нас в стране вместо использования подобных объектов в качестве достопримечательностей и развития туризма подобные объекты взрывают или уничтожают или в лучшем случае забрасывают. И посещают его такие ребята, как я.



Сегодня военно-морской музей, сделанный из некогда секретного подземного объекта, привлекает к себе миллионы туристов. Билет туда стоит всего 300 рублей, а это 5 буржуйских баксов, в кассе стоит очередь и если вы пожелаете посетить этот музей, то будьте готовы подождать часа 2, а то и 3, поскольку заводят туда определёнными группами в определённое время. А пока вы ждёте вашего времени, можете побродить по Балаклаве, но главное, берите билет сразу, как только прибудете в Балаклаву поскольку во второй половине дня касса закрывается и все билеты проданы. Вина в этом не в том, что плохо организовано, а в том, что люди туда ломятся толпами в курортный сезон, так что, как я уже говорил, зря уничтожают такие объекты, не нам, диггерам одним, они интересны.

Итак, мы внутри. Вот такие тут массивные гермы.

Карта подземных объектов Крыма. Лампочки постоянно мигают, надо бы выписывать…

Вагонетки, на которых породу вывозили.

Объект представляет собой сооружение противоатомной защиты первой категории (защита от прямого попадания атомной бомбы мощностью 100 кт), включающее в себя комбинированный подземный водный канал с сухим доком, цеха для ремонта, склады ГСМ, минно-торпедную часть. Располагается в горе Таврос, по обеим сторонам которой находятся два выхода. Со стороны бухты — вход в канал (штольню). В случае необходимости он перекрывался батопортом, вес которого достигал 150 тонн. Для выхода в открытое море был оборудован выход на северной стороне горы, который также перекрывался батопортом.

Оба отверстия в скале были искусно закрыты маскировочными приспособлениями и сетями. Объект 825 ГТС был предназначен для укрытия, ремонта и обслуживания подводных лодок 613-го и 633-го проектов, а также для хранения боеприпасов, предназначенных для этих субмарин.

В канале (длина 602 метра) объекта могло разместиться 7 подлодок указанных проектов.

Глубина канала достигает 8 м, ширина колеблется от 12 до 22 м. Общая площадь всех помещений и ходов завода 9600 м², площадь подземной водной поверхности равна 5200 м². Погрузка снаряжения в мирное время осуществлялась на пристани, учитывая передвижение спутников-шпионов вероятного противника. При ядерной угрозе погрузка должна была осуществляться внутри базы через специальную штольню. В комплекс входила также ремонтно-техническая база (объект 820), предназначенная для хранения и обслуживания ядерного оружия. Температура внутри базы держится около 15 градусов.

В период после Второй Мировой войны обе сверхдержавы — СССР и США — наращивали свой ядерный потенциал, угрожая друг другу превентивными ударами и ударами возмездия. Именно тогда Сталин отдал Берии (курировавшему в то время «ядерный проект») секретную директиву: найти такое место, где могли бы базироваться подводные лодки для нанесения ответного ядерного удара [источник не указан 22 дня].

После нескольких лет поисков выбор пал на тихую Балаклаву: город сразу же засекретили и поменяли статус — город Балаклава превратился в закрытый район города Севастополь.

Балаклава была выбрана для строительства подземного комплекса не случайно. Узкий извилистый пролив шириной всего 200—400 м укрывает гавань не только от штормов, но и от посторонних глаз — со стороны открытого моря она не просматривается ни под каким углом.

В 1953 году было создано специальное строительное управление № 528, которое непосредственно занималось строительством подземного сооружения. Подземный комплекс строился 8 лет — с 1953 по 1961. При строительстве было вывезено около 120 тыс. тонн породы. Для обеспечения секретности вывоз производился ночью на баржах в открытое море. Строили объект сначала военные, а потом метростроевцы, что было обусловлено сложностью бурения породы.



После закрытия в 1993 г. большая часть комплекса не охранялась. В 2000 г. объект был передан Военно-Морским Силам Вооруженных Сил Украины.

В период с 1993 по 2003 г. бывшая база фактически разграблена, демонтированы все конструкции, содержащие цветные металлы .

Севастопольское «Морское собрание» во главе с Владимиром Стефановским предложило балаклавской мэрии проект создания в противоатомном Укрытии подводных лодок историко-заповедной зоны «Подземелье „холодной войны“». В неё бы вошли тематические экспозиционные залы, размещённые в бывших цехах и арсеналах, подводная лодка, стоящая у подземного причала, туристский центр, кинозал с хроникой времен активного военного противостояния двух политических систем, наконец, подземный мемориал, где была бы увековечена память подводников, погибших на той — без выстрелов — воистину холодной войне в океанских глубинах.

Десятилетний юбилей музея праздновался в июне 2013 года с участием ветеранов-подводников, бывших работников подземного завода, а также представителей властей, вооружённых сил и школьников.

В 2014 году объект перешел под юрисдикцию России и стал южной площадкой Военно исторического музея фортификационных сооружений Российской Федерации.

Вот сюда заплывали подлодки. Место напоминает игры вроде Вульфеншнейн, Медаль за отвагу… Хоть фильм снимай.

Вот так выглядели работники.

Гермы и коридоры просто огонь!

Кто-то говорил, что объект будут приводить в боевую готовность, однако смею вас заверить, слух этот — полный бред. Музей стремительно развивается, облагораживаются его заброшенные части и в них открываются всё новые и новые экспозиции и инсталляции.

Атомная бомба она горяча…

А вот эта ядерная подлодка способна расхерачить всю Америку. В результате разоружения после поражения СССР в холодной войне многие из них попилили. Подобная подлодка описана в романе Алексея Доронина «Чёрный день». Когда России уже фактически не стало, подлодка нанесла последний удар по США и в результате вся мировая цивилизация погибла.

Спасательный костюм.

Крылатые ракеты летят летят летят... (С).

Вот на таких вагонетках по рельсам перевозились снаряды.

Когда-то здесь сидел дежурный.

Ну, тут есть к чему придраться. Могли бы написать покрасивше.

И всё та же герма..

Вот такие дела. В общем, я в полном восторге. Если побываете в тех местах, музей этот обязателен для посещения.

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