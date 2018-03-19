Старый Бар. Черногория
Елена Свиридова и Андрей Илюхин
— Несмотря на то, что водитель высадил нас прямо у нужного поворота, мы разглядели какие-то руины на горе дальше от Бара и чуть было не махнули далеко в сторону. Хорошо, что продавщица в придорожной лавке, где мы прикупили полакомиться сушёного инжира, сориентировала нас и развернула в нужную сторону. Солнце по-прежнему жарило немилосердно, путь предстоял не самый близкий и всё в гору.
Горы были прекрасны. Безоговорочно прекрасны — высокие, фактурные, лес рос на их уступах полосами, и тёмно-зелёное чередовалось с желтовато-белым — там, где светились на солнце безлесные скалы. Местечко снова очень напомнило горы над Ялтой, а одной место было ну очень похоже на Уч-Кош, как его видно от ялтинской автостанции. Мы шагали по асфальту, дорога отчётливо забирала вверх. Миновали мечеть Селимия — новенькая, открытая только в 2014 году, она сияла белизной и очень подходила этим горам, маслинам, синим небесам…
Сразу за аркой ворот оказалось просторное подбашенное помещение, полное тени и удивительной для такого знойного дня прохлады. Нас будто с головой окунуло в какое-то иное пространство. Здесь по углам шелестели тени прошлого. И сидящий в уголке гитарист играл какую-то очень правильную, соответствующую атмосфере мелодию, и сухощавая дама-туристка слушала его, сидя напротив — по другую сторону задверного света. На стене висело деревянное колесо от водяной мельницы, а старое дерево, встречающее туристов напротив кассы, хранило следы явно не одного пролетевшего века. В общем, погружение в атмосферу Старого города получилось мгновенным и полным.
На стенах полуразрушенного храма Святого Николы сохранились фрагменты фресок, и это было немного обидно — видеть, что они существуют прямо под открытым небом. Одна из фресок, правда, обрамлялась раскрытыми створками деревянных ворот, висящими на закреплённых в стене петлях. Их, должно быть, запирают на ночь и в плохую погоду. Но всё равно это смешная защита… На каменной кладке храма, по боками от вытканных плющом пышных зелёных ковров, висели деревянные панели с нарисованными красками ликами. Не зная их подоплёки, мы только подивились такому оригинальному оформлению руин. Что-то в этом было театральное, даже вспомнился старый советский фильм «Гамлет» со Смоктуновским…
Оказалось, что из крепости имеется множество действующих и открытых выходов на стены. Довольно высокие местами, надо сказать. Ходить по стенам кое-где было откровенно жутковато, узкая дорожка пролегает между двух нешуточных высот, с одной стороны — внутренность высокой башни цитадели, с другой — обрыв. А виды вокруг заставляли замирать потрясённым сусликом. Нам удивительно повезло с погодой, светом и временем суток, и мы имели возможность наслаждаться открывающимися ракурсами во всей красе.
Надо сказать, что предметом восторга, помимо фактурных гор, ущелий, обрывов и пушистых облаков, служил ещё и большой, удивительной сохранности акведук, который, изгибаясь змеёй, следовал к крепости от соседнего склона горы. Домики с черепичными крышами росли на этом склоне рядышком со стройными силуэтами кипарисов. А светлые стены крепости, обрамлявшие эти картинки, были местами покрыты покрывалом плюща, роскошным и густо-зелёным.
История Старого Бара длинна, многогранна и полна событий — как счастливых, так и несчастных. Как и полагается, впрочем, многовековому городу. Знавал он как пышные расцветы, так и упадок с запустением. Он был заселён ещё в те времена, когда человечество только переходило от медного века к бронзовому. Римляне, завоевавшие его в III в., дали городу имя Антибариум, поскольку располагался он напротив находившегося на Апеннинском полуострове города Бари. Много позже, когда на адриатическое побережье пришли славяне, название это сократилось до Бара. Впрочем, случилось это много позже. Пока же римляне развернули в поселении строительство, и под защитой построенной ими крепости Антибариум начал развиваться и богатеть.
В IX веке пришли византийцы, ими на месте полуразвалившейся крепости была возведена цитадель — стоящая и поныне, пусть и со следами разрушения. С неё нам открылись удивительные панорамы…
В 1878 году произошёл захват Бара черногорцами. Но волею судьбы — жить городу оставалось недолго. Уже после взятия Бара в один из пороховых складов угодила молния. И весь город взлетел на воздух. Урон, нанесённый городу, оказался столь велик, что восстанавливать крепость не стали. Новый Бар был построен ближе к побережью, а Старый оказался предоставлен самому себе…
Мы бродили среди древних камней, заглядывали в башни, заходили в музеи, где экспонировались предметы старины и висели на стенах многочисленные фотографии. Уютные лавочки в благодатной тени на зелёных лужайках манили, и мы присели перекусить, любуясь окружающей красотой. На некоторое время нами даже овладела лень, но мы быстро поняли, что тёплый свет, так чудесно преображающий всё вокруг — свидетельство близкого заката. А ведь мы ещё не успели увидеть и половины крепости!
Смысла нет описывать, как чарующе хорош был Старый Бар тем жарким вечером, и как прекрасны были могучие горы вокруг. Мы то метались по лестницам, то вылезали на площадки, с которых открывались величественные бездонные панорамы, то замирали, дивясь царившей вокруг странной смеси мощи, печали и покоя. От одной из городских площадей, откуда было видно далёкое побережье в закатной дымке, мы спускались по каменным ступням древней улицы, то и дело шарахаясь в стороны — на боковые улицы, потому что везде гулял рыжий закатный свет, и каждый уголок и поворот манили. С не первой попытки прошли каменную арку, добрались до Часовой башни, которой любовались с дороги.
Мы уходили от Старого Бара, а перед глазами ещё сияли огоньки на сувенирной улочке, круто сбегающей вниз, где люди пили кофе за столиками, между которыми бродили вездесущие коты.
В окончательно сгустившейся темноте мы перескочили через железнодорожные пути по натоптанной местными тропке, и вскоре оказались на автостанции. Оставалось только расположиться на лавочках, вытянув усталые ноги — и ждать автобуса. Долго. Время уже не самое ходовое. Но главное — билеты на руках, а значит, скоро нас ждёт очередная прогулка через ночной Котор :)
Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите
в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)
С чьими сказками у вас обычно ассоциируются подобные места?