Динан. Не путать с диваном!

Татьяна Афанасьева Забавно находить сходство там, где, казалось бы, его и быть не может. Мы отправляемся в бельгийский город Динан. И если у Тулы гармони, пряники, чай из самовара и Кремль в низине, то у Динана — саксофоны, куки, пиво из бочки и Крепость на горе. Очень самобытный городок с милыми деталями!

— Почему мы решили поехать в Динан? Просто там есть горы, что для Бельгии большая редкость. Они невысокие, но всё же горы. И название у них такое поэтичное — Арденны. Садимся в поезд «Брюссель-Динан» на вокзале Brussel Midi: билет стоит около 10 евро, ехать 1,5 часа. Есть небольшой нюанс: в Намюре часть поезда отцепляют, поэтому лучше спросить у какого-нибудь бородатого дядьки в форме кондуктора, какой вагон точно доедет до Динана? :)

И вот за окном уже мелькают зелёные холмы, поля с хмелем, крошечные города и деревушки, а мы всё ждём, когда же ландшафт станет горным и каменистым?.. Картинка меняется, как только мы проезжаем Намюр (столицу региона Валлония). Долину реки Маас начинают обрамлять Арденнские горы, пейзаж перестаёт быть плоским, и чем дальше — тем увереннее.

Наконец, мы в Динане. У подножия серых скал теснятся разноцветные домики под предводительством мрачного католического собора, и всё это на берегу реки! Открытка, а не город ♥

Еще в древнеримские времена на территории современного города существовало поселение кельтов, от которых и пошло название здешних мест — «Священная долина» (Динан).

Город тянется вдоль реки на несколько километров. Стройные ряды домиков, среди которых возвышается знаменитый Собор Богоматери с черным луковичным куполом (XV в.). У Собора был предшественник одиннадцатого века, но время и войны, войны и время… В общем не сохранился предшественник.

К собору Богоматери через Маас перекинут мост де Голля. Свое историческое название он получил, когда в 1914 году в боях за мост через реку был ранен молодой лейтенант Шарль де Голль, будущий Президент Франции и её национальный герой. К нашему приходу на мосту торжественно выстроились расписные саксофоны, представляющие 24 страны-участницы традиционного летнего джазового фестиваля. Ни одного одинакового! :) …и, увы, ни одного русского.

Как понимаете, мы залезли в Крепость на горе, а потом у меня множество фоток Динана сверху :) Один саксофон издали показался родным, но при близком знакомстве оказался голландцем :) На фото слева. Мало, кто знает, но Динан является родиной создателя саксофона — Адольфа Сакса. Свой знамени­тый инструмент Сакс изобрел в 1842 году и представил на выставке в Брюсселе. Бедного бельгийца тут же обви­нили в шарлатанстве и присудили большой штраф. Согласно приговору, «музыкального инструмента под названием „саксофон“ нет, никогда не было и не может быть»! …Сейчас в Динане повсюду саксофоны, именем Адольфа Сакса названа улица и, конечно же, в его домике открыт музей. А у всех гостей города есть шанс впасть в абсолютный «саксофоничексий транс» :) По обыкновению, после ужина. Романтика :)

За всю историю своего существования многострадальный Динан 200 раз штурмовали, и 17 раз он находился в осаде. Его несколько раз разрушали почти до основания, стирая с лица земли не только дома, но и человеческие судьбы. И тогда звучала совсем другая музыка :(

Гору над Динаном венчает Цитадель. Она возвышается над городом на 100 метров на практически неприступной скале. Серая, мрачная и почти пустая :)

Цитадель была построена в 1051 году для защиты города и наблюдения за долиной Мааса. Ее несколько раз разрушали и восстанавливали. Чтобы попасть в ее «сердце» нужно преодолеть 408 ступеней, выбитых в скале, или просто прокатиться на фуникулере :) «Военный музей» в крепости нас совсем не впечатлил, а вот виды с края головокружительного обрыва открываются чудесные! В общем, подняться все равно стоит ;)

Ещё одна достопримечательно Динана — 33-метровая скала Баярд. По легенде, этот каменный шпиль отколол от горной гряды гигантский конь Баярд. Когда Баярд перепрыгивал через реку Маас с четырьмя всадниками на своей могучей спине, он слегка не рассчитал удара копыт… :))) Но есть другая, более правдоподобная версия: скала образовалась при взрыве, когда французские войска Людовика Четырнадцатого прокладывали себе дорогу после взятия Динана :) Как бы то не было, место очень интересное.

Одним из милых «чудачеств» динанцев являются медовые пряники «куки». Как гласит очередная легенда, в свое время куки спасли горожан от голодной смерти во время осады Динана войском Карла Смелого. Тесто для пряников замешивают из муки и меда, а затем раскладывают по формам и выпекают при такой высокой температуре, что мед начинает плавиться, превращаясь в карамель. Когда готовый кук остывает, он становится твердокаменным! :) В общем, чтобы прокусить знаменитый динанский пряник, надо иметь зубы раптора, ну или, по крайней мере, зубы туляка :)

А в августе в Динане, оказывается, проходит знаменитая регата ванн! Она устраивается из года в год в честь тетеньки, спасшейся на этом «плавсредстве» во время наводнения. Участвовать в гонке может любой желающий. Главное правило: никаких моторов. но так как мы были в Динане не в августе, то имели удовольствие наблюдать реку Маас лишь в ее будничном состоянии :)

Правая нижняя чайка явно противопоставляет себя коллективу :)

В Маасе плавают такие рыбины! :) Смотря на их размер, начинаешь верить в существование гигантского коня Баярда :)

А еще Динан с 1240 года славится своим пивом Leffe (в Туле, кстати, продаётся). Его рецепт придумали монахи местного аббатства. Говорят, в Динан до сих пор съезжаются знатоки пива, чтоб попробовать самое-самое! Исконное и настоящее :) В ресторанчиках на набережной Мааса Leffe подают во всех его вариациях (светлое, темное, красное, фруктовое, с привкусом карамели и кориандра). И, конечно же, мы этим воспользовались.

В общем, Динан прекрасен, если его раскусить! ;)

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