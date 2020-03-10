Большое путешествие по Новой Зеландии. Часть 2

Андрей Чабров

Тульский фотопутешественник Андрей Чабров побывал в совершенно удивительной и такой далёкой Новой Зеландии. А потом написал историю в двух частях «Большое путешествие по Новой Зеландии, или Туда и Обратно». Если вы пропустили первую часть, она хранится тут! А мы начинаем знакомство со второй…

— Через 2 часа после отплытия с северного острова мы прибыли в Пиктон (Picton), первый городок южного острова Новой Зеландии. Сразу получили машину, заплатили по 35 $ экологического сбора и тронулись по этой части далёкой страны навстречу незабываемым приключениям. Надо отметить, что сдавали мы на северном острове машину и получали новую из-за экономии, так как переправа машины на пароме стоит неподъёмных денег. Нам предстояло сначала добраться до городка Крайстчёрч (Christchurch), потом в Джерольдин (Geraldine), что бы там, заночевав, прибыть в легендарное местечко Моераки, где находятся внеземные камни круглой формы возрастом 5 млн лет. И опять, обо всем этом я узнал из интернета перед путешествием.

Не кормленные со времен пребывания на северном острове нам довелось не далеко от Пиктона покушать в wineroom замечательным стейком из свинины и запить все это прекрасным Новозеландским вином урожая 2009. Виноградников, кстати, мы везде встречали довольно много и если вам удастся побывать в ближайшее время в магазине «Metro», то рекомендую на полке с надписью этой страны прихватить на дегустацию Новозеландское красное, думаю должно понравиться, по крайней мере вы пригубите самое экологически чистое вино в мире (особо рекомендую "Babich. Pinot Noir Winemakers Reserve. Marlborough" - очень тонкий и изысканный букет).

Южный остров при подходе к нему поразил совершенно другим ландшафтом, мне показалось, менее обжитым и более нетронутым цивилизацией, особо понравился домик на берегу, при взгляде на который представляешь счастливого пенсионера, который когда-то привязав массу шаров к дому перенес его сюда и припарковал? до конца своих дней!

Проехав на машине около 360 км за 5 часов мы прибыли в Крайстчёрч. Дорога пролегала вдоль океана и погода нас не баловала. Серое хмурое небо и местами накрапывал дождь. Мы с ребятами для разминок пару раз останавливались на берегу в попытках случайно застать врасплох местных пингвинов, которые судя по интернетовским откликам крайне пугливы и недоверчивы. Поговаривают, что когда-то пингвинов было в этих краях довольно много, но из-за их беззащитности и малого роста и учитывая их невысокую скорость передвижения в воде на них нападают морские львы и акулы, а на земле — одичавшие кошки, собаки и даже крысы и почти истребили этих небольших представителей нелетающих птиц. Эти антиподовы пингвины даже больше известны как великолепные. Расцветка этих пингвинов немного богаче других видов.

Великолепного пингвина считают потомком древних, когда-то вымерших пингвинов. Но им тоже грозит исчезновение. Он селится только в этой стране, места его обитания весьма специфичны: это зона прибрежных лесов, которая с годами становится все уже. До того, как в Новую Зеландию завезли хищных животных, у пингвинов не было врагов на суше. Возможно, сказывается на численности пингвинов и их собственный образ жизни.

Единственные из всех пингвинов, антиподовы - не живут коллективом. Они создают только пары, причем часто выбирают себе на всю жизнь одного партнера.

Приветствуя друг друга возле гнезда, пингвины громко хлопают крыльями и кричат. Говорят, что их гораздо легче услышать, чем увидеть. Но позже нам это удалось.

Ещё мы здесь обнаружили многочисленные фермы с оленями, с такими роскошными ветвистыми рогами, покрытыми каким то мхом.

Время было около 5 вечера когда мы въехали в город Крайстчёрч

и расселившись мы ушли гулять по сувенирным лавкам. Здесь мы накупили знаменитого новозеландского мёда Манука («manuka»). В течение последних нескольких лет мед манука из Новой Зеландии получил репутацию чуда. Исследования показали, что этот мед, произведенный пчелами из нектара кустарника манука, имеет мощные антибиотические свойства (единственный природный антибиотик) и может помочь в сопротивлении организма различным инфекциям, уменьшить воспалительные процессы и помочь в борьбе с различными кожными заболеваниями.

Я купил четыре баночки по 500 гр (15,50$ за банку) и скажу, что сделал большую ошибку, что купил так мало этого мёда. Позже, уже в Туле, я проверил на всех своих родственниках и на самом себе чудодейственное воздействие на гриппующий организм мёда с манукой и убедился в двух вещах: во-первых, болезнь проходила уже на следующий день, какой бы простудой ты не болел и во-вторых,

…чемоданы из Новой Зеландии при моём возвращении из следующего путешествия я доверху набью этим мёдом!

Позже про город Крайстчёрч я с тревогой слушал новости по телевизору. Из репортажей с этих мест о последствиях самого сильного землетрясения за последнее время я узнал, что погибло очень много людей и с лица Земли исчезли многие здания этого города, в том числе и католический кафедральный собор Святейшего Таинства, в честь которой и назван был город (дословный перевод названия города Christchurch— Церковь Христа).

Рано утром мы выдвинулись дальше по маршруту. Накануне вечером, за бокалом вина и куском стейка с кровью мы с ребятами решили, что отклонимся от маршрута и заедем в местечко под названием Акороа (Akoroa). На карте эта местность напоминает небольшой аппендикс по форме ракушки на правой части Южного острова. Он привлёк наше внимание лишь фотографиями местных скал с арками (ну и возможностью увидеть новозеландскую фауну). И? не ошиблись! Таких райских пейзажей и такого умиротворяющего ощущения от увиденных картинок за окном машины мы больше нигде не испытывали! Представьте себе небольшие зеленые горы покрытые местами желтыми коврами , которые спускаются к океанской тихой глади воды, на которой белеют небольшие прогулочные яхты с высокими мачтами,

а вдоль побережья вверх по склону расположились живописные дома членов французской диаспоры с улочками в стиле нормадского Девиля на Ла-Манше. Утренний мягкий свет и полный штиль позволил нам? отснять красивую панораму, которую я затем, напечатав на холсте, водрузил на собственную стену под названием «Почти Рай».

В сам городок мы прибыли около 9-ти утра и обнаружили, что здесь очень популярны прогулки на яхтах в Тихий океан с остановками у лежбищ тюленей и мест пребывания пингвинов, а так же в одном загадочном месте, где некогда жил один отшельник от которого осталась самодельная лестница на отвесной скале. Билеты на яхту мы купили по 70 нз $, которая вмещает до 40 человек и в 10 часов отплыли изучать берег Южного острова с воды. Мы действительно увидели прячущихся Великолепных пингвинов, множество дельфинов и конечно тюленей, став свидетелями семейной разборки одной пары , когда самец вынырнув из воды долго получал от своей подруги тумаков и было похоже, что он ночью загулял с другой тюленихой и под утро вернулся с повинной и с виноватым выражением морды.

Проплывали мимо маяка, заходили в бухту, где ютятся редкие виды чаек прямо на отвесных скалах, видели утёс, напоминающий по форме отдыхающего тираннозавра.

От гида мы узнали, почему в окнах многих домов этого городка вывешены французские флаги. Оказалось что в 19-м веке некий француз по имени Лангле, побывав в Новой Зеландии, вернулся во Францию и начал работу на рынке собственности. После сложных переговоров с группой торговцев в Нанте и Бордо была достигнута договоренность, что на полуострове Южной части Новой Зеландии, в противовес англичанам , должно быть французское поселение. В декабре 1839 г король Луи-Филипп утвердил соглашение, по которому правительство обязалось обеспечить транспорт для 80-ти колонистов, которые должны основать французское поселение в Акароа и оно будет именоваться Порт Луи-Филиппа (Port Louis-Philippe). Но когда в начале 1840 года судно с поселенцами прибыло в Новую Зеландию, то обнаружили, что вся территория Южного Острова находится под юрисдикцией Великобритании. 18 августа 1840 года французские колонисты и основали поселение, хотя вопрос о земле оставался спорным еще много лет.

После этой сказочной прогулки на яхте мы направились в Джерольдин (Geraldine), в место нашего ночлега. Но жажда приключений сорвала нас поснимать озеро Текапо (Lake Tekapo), что в 90 км от нашего ночлега и мои друзья вынужденно согласились быть со мной, потому как мы слишком рано прибыли на ночёвку и грех было не прокатиться ещё куда-нибудь. Нас ждали красивые вечерние кадры этого озера на фоне заснеженных гор Южных Альп.

Когда мы прибыли в наш мотель, странный консьерж (который оказался хозяином мотеля), очень похожий на Бильбо Беггинса из «Властелина Колец», при нашем расселении протянул две бутылки молока и непонятными словами что-то начал от нас требовать! Я не понимал, но оказалось, что он нам предлагает выбрать на утренний кофе молоко- жирностью 3,8% или 1,5%, такой вот необычный выбор предстоял у нас. Как и одно испытание — в душевой кабине я обнаружил, что горячая и холодная вода подается из разных насадок, и так я и не понял, как можно было соединить этот водяной поток в комфортный теплый каскад. Пришлось сначала облиться ледяной водой, потом кипятком, и я почувствовал себя после этого, что Иван дурачок в сказке про Конька-горбунка, нырнувшим в ванну с ледяной водой, затем в кипяток, а потом резко помолодевшим.

Мотель представлял из себя одноэтажные домики на 4 номера, расположенных прямо у дороги, точно, как в американском фильме «Старикам здесь не место». Нам вообще понравилось то разнообразие гостиниц с контрастным, но везде добротным сервисом, которые нам подобрали в агентстве. Наряду с шикарными английскими отелями и гостиницами мирового уровня иногда очень кстати отдохнуть в таких вот семейных аккуратных мотелях, где уезжая рано утром, просто оставляешь открытыми двери…

Выезд был ранний, около 4-х утра, потому как предстояло проехать около двухсот километров за 2 часа, что бы успеть в деревушку Моераки (Moeraki) поснимать всемирно известные камни перед тем как выйдет солнце. Именно до восхода солнца мне необходимо было сделать красивые кадры затем, что бы на штативе с выдержкой в несколько секунд сфокусировавшись на камнях снять их в играющих небольших волнах, добившись размытого, мягкого обрамления этим валунам!

Я был за рулём. Поспать никому не удалось, потому как я, чувствуя что опаздываю к «правильному» свету (те к 6:00), жал на педаль газа и заставлял все 160 лошадей нашего Прадо гнать во весь опор, обгоняя через сплошную мирно и сонно двигающихся новозеландцев в колоннах из нескольких автомобилей. Прибыли мы на грани фола, в 5:50. Бросили машину и бегом на берег к этим удивительным камням.

История этих камней очень древняя. Многим людям трудно поверить, что природа сама, без вмешательства человека, способна создать такие совершенные формы, поэтому людская фантазия рождает такие объяснения как — что это окаменелые яйца динозавров или следы высадки инопланетян в виде обломков древних кораблей или капсул далеких и абсолютно непохожих на земную цивилизацию. Ученые же говорят, что Валуны Моераки (Moeraki Boulders) возникли в результате «натурального радиального цементирования пористых мелкозернистых осадочных пород (глина или песок)» . Такой процесс идет очень долго.

На образование каждого из крупных камней ушло не менее 4х-5,5 миллионов лет!

В науке такие шаровидные образования носят название конкреция-септария. Такие образования встречаются и вдали от моря, в структуре холмов и по берегам ручьев, куда они скатываются, когда склоны холма эродируют. Я слышал, что их много в Англии.

По берегу помимо нас ходили 4−5 фотографов с профессиональными камерами с квадратными «задниками» 12 на 12 см и с огромными штативами. Они были более подготовлены, в частности, были в высоких сапогах, в отличие от нас и в порыве за красивыми и долгожданными кадрами я сразу утопил свои кроссовки, которые потом еле высушил. Два часа пролетели незаметно

и начавшийся дождь заставил нас удалиться, уступая место «любителям с мыльницами», которые начинали подтягиваться небольшими группами с непонимающими взглядами — а что можно было снять без солнца?! Мы с улыбками на лицах бывалых фотографов проводили их взглядами и тронулись в самый длинный переезд за всю историю нашего здесь пребывания в сторону города — Квинстаун (Queenstown). Этот город известен как столица экстрима и горнолыжного отдыха.

Нам предстояло там прыгнуть с 50-ти метровой тарзанки, попасть во Фьордленд полюбоваться фьордами и побывать на леднике Fox Glacier. В сам город мы прибыли в 12 часов дня и решили без остановки ехать в сторону Теанау (Te Anau). Там мы намеревались взять вертолёт на час и слетать в горы и к фьордам, но были сильно удивлены, что это надо делать задолго резервируя технику, и как альтернативу? нам предложили только одномоторный самолёт по цене 800 $ за час с человека. Кстати, тема развитости малой авиации на Южном Острове заслуживает отдельного отступления. Дело не только в труднодоступности этих мест и недостатке автотрасс. В начале этого века англичане завезли на Южный Остров оленей (которых мы очевидно и наблюдали на фермах ранее), которые были выпущены на свободу и стали бесконтрольно размножаться, в условиях отсутствия хищников. Экологическому балансу был нанесен огромный ущерб — и правительство через несколько лет приняло решение выплачивать награду за голову каждого убитого оленя. Новая Зеландия всегда была полна людей с приключенческой жилкой, особенно после золотой лихорадки, и авантюристы-охотники мигом собрались в кооперативы, которые стали покупать вертолеты для того чтобы выслеживать, преследовать и отстреливать животных в неприступных вертикальных скалах Фьордленда. Говорят, бывало, что споры между кооперативами решались в ходе ожесточенных воздушных вертолетных баталий! Оленей становилось все меньше и меньше, их уже практически и не стало в дикой природе, а вертолетов все прибывало. И вот теперь в каждом маленьком городе есть стоянка малой авиации, наподобие такси — с пилотами курящими сигареты и травящими анекдоты в сторонке. И при бронировании какого-либо приключения или экскурсии вам обязательно предложат добраться до места на вертолете. Но этого с нами не произошло и учитывая, что с предложенного нам самолёта не удобно фотографировать и он делает беспосадочный часовой перелёт мы решили, посвятим этот день пребывания Квинстауну и прыжку. По дороге обратно мы свернули с дороги по указателю «Кеплер Трек» (Kepler Track) и остановились возле густого и непроходимого леса, где начинался очень популярный среди туристов пеший маршрут, коих здесь множество и люди специально прилетают сюда, что бы только за 3−4 дня пройти пешком эти красивые и первозданные места, где все находится так, как и миллионы лет назад. Приобщившись к гуляющим немцам и китайцам, мы прошагали около 5 километров и вернулись обратно. Квинстаун оказался очень современным и цивилизованным городом с ухоженными улицами и малоэтажными домами и гостиницами, которых здесь громадное количество, равно как и ресторанчиков и баров. Очень много молодёжи и есть даже магазин Louis Vuitton, что точно говорит о значимости и развитости города! Мы записались назавтра на 14 часов на прыжок и как всегда отправились есть стейк, которых мы употребили на этих островах , если сложить все вместе, размером с целого быка! Утро следующего дня было хмурым и дождливым и мы подумывали, что прыжки отменят, но налетевший с «Мглистых Гор» ветерок разогнал тучи и вот мы заплатив по 180 $ проходим процедуру перед прыжками. Тебя взвешивают и пишут на руке фломастером твой вес. Это делается для тех, кто будет тебя сбрасывать с вышки , а этим парням надо отрегулировать длину троса, что б ты не воткнулся с 50-ти метров в землю головой! Затем берут подпись, что ты не болен, из тебя ничего не вывалится и вообще, что ты понимаешь, что делаешь. Стоя перед обрывом высотой в две девятиэтажки с резиновым шнурком за спиной и глядя вниз, задаёшь себе один четко звучащий в недрах твоей головы вопрос- А какого дьявола Это мне надо и что я здесь делаю? Но не подавая вида твоих внутренних противоборств , глядя в недоверчивые глаза инструкторов, которые так и ждут, что ты дрогнешь и начнёшь снимать амуницию, делаешь два шага назад, машешь маме привет в камеру, которая всё фиксирует, и прыгаешь для собственной перезагрузки! Очень быстро летишь и потом, болтаясь на тросе и любуясь видами вокруг, ждёшь, когда тебя поднимут лебёдкой. Ощущения похожи на ожидание прыжка с парашютом: долго готовишься много раз прокручиваешь , что от тебя ничего не будет зависеть, и что как раз ты и станешь тем процентом погрешности, которые не долетают живыми до грешной земли ! Но после прыжка становишься немного другим, победившим очередного врага, мешающего чему то и с чувством самоудовлетворения приходит внутренний покой! Кстати, теперь и в нашей стране, в Сочи открылся Sky Park (www.ajhackett.com/sochi), где тот же новозеландский первооткрыватель банджи (прыжков на резинке) бывший строитель Эй Джей Хаккетт построил опору с высотой прыжка 207 метров! Я прыгал у мистера Хаккетта там и там и скажу вам, что в Сочи намного круче, поскольку ты находишься в свободном падении целых 5 секунд, а не 2 как в Квинстауне.

На следующий день мы решили отправиться на ледник Фокса (Fox Glacier). Ехать предстояло 450 км , а мы не хотели туда добраться за полночь. Вдоль дороги местность представляла из себя небольшие холмы с жёлтой травой и редко встречающимся домами. Иногда по дороге попадались одинокие гостиницы с автобусами на парковках но людей не было. Мы останавливались на широких безлюдных пляжах, у водопадов с атмосферными тропами к ним. Понимая, что мы находимся в крайне влажной местности я мечтал найти легендарный RainForest, с поросшими мхом деревьями. Я видел очень живописные фотографии , где изображены полностью заросшие мхом деревья в виде огромных существ или энтов и они точно общались и взаимодействовали. Казалось, что ритм их движений может составлять десятилетия и даже столетия, а мы являемся обычным «шумом в их неторопливой жизни . К вечеру мы добрались до места на карте, но долго не могли найти гостиницу. Мы собирались нанять вертолёт, но отказались всё по той же причине- из-за дороговизны и отсутствия брони (по 800 долларов с человека) и всего лишь одной остановки на леднике. План был такой — мы с утра доезжаем до крайней парковки и там идём пешком 4 км до ледника. Мы забыли взять накладки на обувь «кошки» и могу сказать, что делать там без них нечего. Когда мы прибыли на место , я с какой то группой попытался пройти по леднику, но это было до первого подъема. Потом , под насмешки моих друзей, оставшихся на земле мне пришлось аккуратно сползать вниз. Ледник, высотой около 30-ти метров и длинной 25 км оказался каким то грязным и не выразительным. Он зажат между огромными вертикальными скалами и там ничего не происходит, в отличии от Перито Морено, что в Аргентине. Там под натиском постоянно движущегося льда, высотой 50 м и в длину 350 км, передний фронтовой край натыкается на береговую линию и с грохотом обрушивается в воду, на радость туристов.

Максимум чем можно себя здесь побаловать, так это полазить с альпинистским снаряжением и с инструктором по этим глыбам льда. Мы остались недовольны от увиденного, но получили удовольствие от прогулки. Провели весь день , катаясь по окрестностям, наблюдая как гармонично и умиротворяюще течёт здесь жизнь. Зелёные луга с сочной травой и пасущимися коровами и бычками, вековой лес, нависающий первобытными густыми кронами, местами заснеженные пики гор в дали и красивый, какой то особенный, тёплый солнечный свет, играющий миллионами «зайчиков» в протекающей тут же речушки. Рано утром следующего дня мы ещё раз убедились в невероятной природной красоте новозеландских рассветов, когда пришли до восхода солнца на озеро Метисон (Matheson Lake). Если идти минут 40 вдоль каёмки воды в противоположный от начала движения край озера, то можно дойти до специально построенного на воде мостика, где ты ложишься на доски и с уровня воды делаешь такой кадр. Кристально чистая вода со спокойной в безветрие поверхностью становится огромным зеркалом для шикарного новозеландского пейзажа!

Мы выдвигаемся в сторону Квинстауна обратно, ведь нам ещё предстоит побывать в Милфорд-саунде (Milford Sound) , самом красивом местном фьорде.

Самое интересное нас ожидало по приезду в Тианау , где мы должны были заночевать перед Милфорд саунд. Мы узнали, что из за прошедшего урагана дорогу туда перекрыли на несколько дней для ремонта. Мы позвонили в наше московское агентство и что всегда радует в отношениях с профессионалами, так это то , что проблема будет всегда решена. Они договорились с ребятами из Милфорда на безвозмездную замену путешествия по другому, не менее красивому фьорду- Dautblful Sound. Для приличия нам пришлось выразить своё недовольство, получить 2 кг извинений за нестабильную и вечно хмурую новозеландскую погоду. И вот мы уже через ночь стоим на посадку на катер для часового проплыва от Манапори (Manapouri) до West Arm Visitor Centre, откуда ещё 3 часа уже на автобусе через перевал в сам фьорд снова на корабль и уже с ночёвкой. Я пытаюсь понять, где будут остановки и получаю её для такого кадра. Если вы будете когда-либо там, смело берите люксовые каюты , потому как это — реальная гостиница на сутки. Разница в деньгах небольшая, а уровень удобств очень разнится. Вообще, отменный и короткий видеоотчёт об этом суточном приключении с ночёвкой на корабле у этого англоязычного парня —https://youtu.be/evHnvkoIc5E

Хочу сразу вам заметить, что если вы знаете английский как я, ну «не совсем хорошо» мягко выражаясь), то на корабле с вами может произойти занимательная история: гиды , на беглом (и чистом) английском спросят «кто хочет поплавать на лодке? Вы машете рукой и идёте одевать жилет и в лодку. И вопрос только в том — на сколько хорошо вы знаете английский язык. Потому что есть каякинг - индивидуальная гребля к самому фьорду в одноместной лодочке, а есть просто обзорная экскурсия на большой лодке с 10 иностранцами, где гид на чистом английском рассказывает всякое про местные фьорды и птицы и вас это вгоняет в сон. Будьте на стороже, каякинг реально лучше. Мы втроём ловим капитана во время стоянки этого корабля и объясняем из какой великой страны мы прибыли и что нам крайне важно во время ночной парковки сплавать на лодке к берегу и сфотографировать с земли наш корабль на фоне окружающих фьордов. Я был очень уверен, что капитан «наш» и всё будет. Но он исчез до следующего утра и кадров мы так и не сделали. На утро мы всем кораблем слушали кристальную тишину стоя на палубах, плавали в открытое Тосманово море посмотреть на тюленей и пингвинов, подплывали близко к большому водопаду и понимая, что это последняя локация в этой сказочной стране ненасытно любовались вертикальными, покрытыми зелёной порослью стенами фьордов, уходящих на сотни метров вверх.

При перелёте в Дубай на самом большом в мире пассажирском Airbus A-380, в наш самолёт ночью над океаном попала непонятно откуда взявшаяся молния, затем ещё одна, заставившая отключится всё освещение и телевизоры в самолёте, оставив всех 800 пассажиров без света в туалетах и дикими вопросами о своём ближайшем будущем. Мало того что самолёт трясло как несущийся автомобиль на неровной дороге, так ещё и командир объявил о вынужденной посадке в Шри-Ланка, где насколько я помню полоса посадки настолько мала, что там еле садятся лёгкие самолёты и этот гигант просто коснувшись полосы должен был просто вылететь на воду! Первое, что хотелось, так это звонить своим родным прощаться. Спустя час командир корабля объявил нам, что всё-таки летим в Дубаи, правда с задержкой на 2 часа и наступило счастье. Ожидание 12 часов в аэропорту и вылет в Москву.

Когда я оформлял в агентстве документы перед полётом, мне рассказывали историю про семейную пару, которая летала в Новую Зеландию уже шесть раз. Меня предупредили, что попав туда один раз, люди стремятся вернуться снова! Теперь и я подпишусь под этим. Земля Белого Длинного Облака, земля хоббитов и эльфов, земля миллионов овец и Южных Альп, земля первозданных лесов и долин затягивает и я готов к новому путешествию, на этот раз на третий остров-остров Стюарта. Хотите поделиться своими «дорожными историями»? Пишите

в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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