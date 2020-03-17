Заброшенная военная часть: тайные шифровки и Ленин в очках
Владимир Малдер
— Привет, камрады. Любите военный тлен? Хотите посмотреть на то, что осталось от некоторых воинских частей великой Советской Армии? Ну тогда поехали. Сегодня мы с вами побываем на любопытной военке, где остались любопытные артефакты из прошлого.
Перед нами Ленин с пятнушком, в очках. Утёнок Тим.
Если, главный Лама Тибета назывался Далай-лама, то генсека Партии КПСС можно назвать Далай-Ленин. И памятник Ленина построенный в ту или иную эпоху напоминает вождя отдалённо по каким-то едва уловимым чертам.
Этот Ленин похож на М. С. Горбачёва и символизирует перестройку.) На самом деле какой-то дебил повесил на него очки от бассейна. В любом случае забавный Арт-объект.
Внутри корпусов ВЧ по большей части мракобесие и джаз, не поверишь, всё украдено до нас © «Пикник».
Остатки столовой.
Недалеко от столовой нашли странный лёд, лёд, который не тает…
Старые советские плакаты.
Пустые одноэтажные корпуса.
Недавно целый корпус сгорел, бомжи подожгли.
Слава вооружённым…
Кто с мечом к нам придёт…
Актовый зал.
Тарен. Кто хочет немного упороться?
Что интересно — это календари и документация. Самый последний документ, который нам удалось найти датирован 2009 годом. Когда точно расформировали военную часть неизвестно, предположительно в 2013 году. Охрану убрали в 2015.
Ну, и в любом месте есть тайная комната.
В ней можно найти много чего интересного. Телеграммы с советским шифром, например.
Попробуйте расшифровать.
Это вам не дозоры и не квизы!
Интересно, что означает этот шифр? В галерее можно посмотреть поближе :))) Классный текст.
Вот такое интересное место, голосуй правильно — ставь лайк.
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