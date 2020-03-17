Заброшенная военная часть: тайные шифровки и Ленин в очках

Владимир Малдер нтисептик лучше с собой прихватить. Мы отправляемся в город Грязи Липецкой области, в бывшую войсковую часть 78472 28-го отдельного полка связи ВВС. Соскучились по заброшкам и историям «секретного агента» Владимира Малдера ? Тогда ловите новое бомбическое место с огромным количеством интересных деталей. Из страны выезжать не надо, риск встречи с вернувшимися из Милана минимален, а вот алучше с собой прихватить. Мы отправляемся в город Грязи Липецкой области, в бывшую войсковую часть 78472 28-го отдельного полка связи ВВС.

— Привет, камрады. Любите военный тлен? Хотите посмотреть на то, что осталось от некоторых воинских частей великой Советской Армии? Ну тогда поехали. Сегодня мы с вами побываем на любопытной военке, где остались любопытные артефакты из прошлого.

Перед нами Ленин с пятнушком, в очках. Утёнок Тим.

Если, главный Лама Тибета назывался Далай-лама, то генсека Партии КПСС можно назвать Далай-Ленин. И памятник Ленина построенный в ту или иную эпоху напоминает вождя отдалённо по каким-то едва уловимым чертам.

Этот Ленин похож на М. С. Горбачёва и символизирует перестройку.) На самом деле какой-то дебил повесил на него очки от бассейна. В любом случае забавный Арт-объект.

Внутри корпусов ВЧ по большей части мракобесие и джаз, не поверишь, всё украдено до нас © «Пикник».

Остатки столовой.

Недалеко от столовой нашли странный лёд, лёд, который не тает…

Старые советские плакаты.

Пустые одноэтажные корпуса.

Недавно целый корпус сгорел, бомжи подожгли.

Слава вооружённым…

Кто с мечом к нам придёт…

Актовый зал.

Тарен. Кто хочет немного упороться?

Что интересно — это календари и документация. Самый последний документ, который нам удалось найти датирован 2009 годом. Когда точно расформировали военную часть неизвестно, предположительно в 2013 году. Охрану убрали в 2015.

Ну, и в любом месте есть тайная комната.

В ней можно найти много чего интересного. Телеграммы с советским шифром, например.

Попробуйте расшифровать.

Это вам не дозоры и не квизы!

Интересно, что означает этот шифр? В галерее можно посмотреть поближе :))) Классный текст.

Вот такое интересное место, голосуй правильно — ставь лайк.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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