Едем в киногородок сказки «Последний богатырь: Корень зла»

Татьяна Афанасьева

Премьера киносказки «Последний богатырь: Корень зла» обещана к новогодним праздникам, а побывать на съёмочной площадке фильма можно уже сейчас! Всё заброшено, но сказочная атмосфера всё ещё сохраняется. Делюсь с вам маршрутом выходного дня.

— В первой части «Последнего богатыря» столица Белогорья снималась в тесных интерьерах с добавлением компьютерной графики.

Для двух новых частей построили «живой город», выдержав старую стилистику.

И вот мы идём по обновлённому царству-государству, ни где-то в виртуальной реальности, а в ближнем Подмосковье.

Настоящие деревянные терема с резными ставенками, расписные окна, жар-птицы и коньки на крышах, многочисленные лестницы, торговые ряды и дощатые улицы… Декорации поистине волшебные, яркие и легко телепортируют в столицу сказочного Белогорья.

Кстати, «Последний богатырь» (первая часть), снятый компанией Disney в России, собрал свыше миллиарда рублей и стал одним из хитов российского проката 2017 года.

Заслуженно, на мой взгляд! Давно у нас не снимали таких качественных, душевных и весёлых сказок. Говорят, во второй части юмора ещё прибавится, ибо прикатится разбойного вида Колобок с голосом Гарика Харламова :))) Ждём. А пока гуляем там, где гуляли главные герои.

Везде можно залезть, всё можно потрогать.

Фасады прекрасны, с тыльной стороны — правда киношной жизни.

Забавно, что сказочные горы, идущие фоном — это полигон для утилизации строительных отходов. Тонкая грань между сказкой и реальностью. :)

Ощутимый минус покинутых киногородков, не мечтающих стать музеями, там всегда много остатков былых декораций. К этому надо быть готовым. Заброшка есть заброшка.

При этом красоты всё равно хватает! Все минусы можно сделать невидимыми, вы же в сказке, как никак ;) Оп! И как по мановению волшебной палочки.

А теперь о главном! Где искать всю эту красоту? Рядом с деревней Верескино Молжаниновского района Московской области.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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