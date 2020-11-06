Атомный призрак Крыма

Виктор Розарио Агро©®™ Сегодня настоящий сталкерский гульбарий от Виктора* Розарио Агро©®™ . Мы отправляемся в Крым. Если были в этих местах, делитесь личными впечатлениями, если нет, вас ждёт захватывающее виртуальное путешествие. Пока виртуальное, а там, кто знает. ;) Поехали.

Во всяком случае, вся эта ваша «технология», все эти домны, колеса и прочая маета-суета — чтобы меньше работать и больше жрать. Все это — костыли и протезы. А человечество существует для того, чтобы создавать… произведения искусства. Это, во всяком случае, бескорыстно, в отличие от всех других человеческих действий. Великие иллюзии… Образы абсолютной истины… Андрей Тарковский. Сталкер. 1979 г.

— На северо-востоке Крыма расположена сама большая заброшка и must-see для всех любителей советского техногена - недостроенная Крымская АЭС.

Впервые с названием Казантип я столкнулся раннем детстве, когда этот район Крыма близкие упоминали как уединенное место с чистейшим Азовом и превосходной подводной охотой. Позднее, ближе к середине 80хх я уже помню недовольство крымчан строительством «того, что не упоминают вслух».

Это «то» высилось на горизонте огромным краном, возводимым гигантским квадратом из бетона и клубами цементной пыли, разносимой по степи. Оно просто доминировало над ландшафтом. Ну, а после 26 апреля 1986 года Казантип и Щелкино стали у всех на слуху вплоть до начала 00-х по разным причинам. Впрочем, обо всем по порядку.

Для справки:

Станция должна была обеспечить электроэнергией весь Крымский полуостров, а также создать задел для последующего развития промышленности региона — металлургической, машиностроительной, химической. Проектная мощность Крымской АЭС 2 ГВт (2 энергоблока по 1 ГВт) с возможностью последующего наращивания мощности до 4 ГВт, — типовой проект предусматривает размещение на площадке станции 4 энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000/320

Первый ректор КАЭС на стройплощадке (фото из Интернета)

Сам реактор мощностью 1000−1200 Мвт и массой 324 т был завезён на строительную площадку, но так и не установлен. Вскоре после закрытия станции он был разрезан на металлолом.

Немного истории.

Строительство самого дорогого (на том момент) проекта в области атомной энергетики началось в 1975 г., а его разработка — еще в 1968-м. С 1984 г. установка АЭС объявлена всенародной ударной стройкой, благодаря которой и появился «город-спутник» Щелкино.

Поселок строителей Крымской АЭС, позже получивший имя советского физика-ядерщика Кирилла Щелкина, основали в октябре 1978 года в северо-восточной части Крымского полуострова, в двух километрах от небольшого села Мысового. Щелкино отстраивали параллельно с АЭС: школа, дом культуры, несколько детских садов и около сотни пяти- и девятиэтажных домов с хаотичной нумерацией без названий улиц. К середине 80-х население Щелкино достигло 25 тыс. жителей, большая часть из которых были квалифицированными специалистами с высшим образованием. За лучшей жизнью сюда ехали не только инженеры, физики, атомщики и строители, но и люди с обычными рабочими специальностями — квартиры обещали всем.

Здесь впервые применены такие мировые ноу-хау, как полярный кран (мостовой грузовой агрегат кругового действия) и первая в СССР солнечная станция СЭС-5.

Аналогичный кран Kroll

К 1986 году Крымская АЭС в Ленинском районе была готова почти на 90%. Даже был завезен первый реактор (но не установлен).

Авария на Чернобыльской АЭС, которая привела к пересмотру взглядов на безопасность атомной энергетики, стала первым «гвоздем в гроб» крымской атомной отрасли, а последующий развал СССР поставил окончательную точку в самом неоднозначном энергопроекте Союза.

Как добраться: от Щелкино примерно 4,5. До станции ведет вполне сносная бетонная дорога из плит, о приближении к объекту вас будет предупреждать трещащий счетчик Гейгера с зашкаливающими показаниями фона , выбегающие из кустов мутанты , попадающиеся промплощадки, на которых дробятся стройматериалы, и прочие конструкции (станцию все еще разбирают и будут это делать ближайшие лет… дцать).

координаты: 45.391925, 35.803441.

Яндекс-навигатор спокойно видит и проведет почти до самой станции.

Держитесь севернее мимо заброшенного административного корпуса.

Издалека размеры главного здания - корпуса первого реактора - весьма обманчивы. Масштабы в степи не столь грандиозны, а высота на самом деле — около 50 метров. По разным данным, под энергоблоком спрятано от трех до пяти подземных этажей, часть из которых затоплена.

Энергоблок АЭС состоит из двух частей — реакторного отделения и машзала. Реакторное отделение — это гермооболочка в виде цилиндра диаметром 45 метров и высотой в 52 метра, помещенная в куб со стороной в 66 метров — это называется обстройка, и она негерметична. Кубик с выступающим цилиндром — реакторное отделение, куда все и лазают. Непосредственно к нему примыкает машзал, куда должен был поступать пар с реакторного отделения на турбины.

Подъехать непосредственно к корпусу можно только с восточной стороны, но лучше этого не делать - полно обрезков арматуры и прочего мусора. Оставьте авто метрах в 100.

В здании 4 лестницы, они расположены по углам. Фонарь, удобная обувь, антирадиационный костюм — обязательны.

Окон нет, свет попадает внутрь только через пустующую шахту лифта и немногие технологические отверстия.

Как бы вы назвали этого персонажа?

Шахта реактора — это «подстаканник» из обшитого железом бетона.

Подстаканник

Стоит отметить, что внутри самого блока и в коридорах - потрясающая акустика.

Не зря тут с 1995 по 1999 год гремел КаZантип. Но об этом позже.

Улитка ГЦН - главного циркуляционного насоса. Вес 47 тонн!!!

Так она выглядит в рабочем состоянии

Крымская АЭС, хоть и недостроенная, была включена в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая в мире атомная электростанция. По крайней мере, к моменту закрытия на неё было затрачено 500 млн советских рублей в ценах 1984 года.

Где еще, как не в Щелкино можно найти грандиозный пейзаж, напоминающий декорации к фильму о масштабном вторжении пришельцев или постапокалиптическую утопию: перевернутые модули, раскиданные повсюду остатки гигантских агрегатов, серые бетонные коробки, ощерившийся пустыми проемами энергоблок, осколки сверхпрочного бетона, бездонные колодцы и воющий ветер в коридорах АЭС — не это ли место для «кислотного» селфи, которым вы будете гордиться?!

КаZантип

22 августа 1995 года в технологическом тоннеле энергоблока АЭС была проведена первая вечеринка «Реактор», которую посетили около семисот человек. С 1995 по 1999 годы «Реактор» проводился ежегодно.

Символ КаZантипа- желтый чемоданчик

Клип снимался на Станции

23 августа состоялся мой личный КаZантип'98 — «Главный проект лета». Вход на мероприятие по-прежнему был свободный. Плату брали за тусовку в Реакторе, но у нас были проходки. Тусовка в тот год насчитывала около 8 тысяч участников. Незабываемая атмосфера, веселье, море, жара, девчонки и танцы до утра. КаZантип'98 реально запомнился как один из самых атмосферных по причине отсутствия коммерческой составляющей мероприятия, а также его необычной локации на недостроенном атомном реакторе.

«Здесь у тебя просто разбегутся глаза от обилия мероприятий — тут и соревнования виндсерферов, и танцы-шманцы под жарким южным солнцем (и, естественно, ночью!!!), и дешевые креветки в местных барах, и, конечно, знаменитый РЕАКТОР — апогей этого рассамого события года — супердискотека на заброшенной атомной станции.» Журнал «COOL» 21.07.1998 № 30 «Каzантип ЖДЁ-Ё-ЁТ!!!»

Видос для атмосферы!

КАЭС в кино

Треш, разруха и потрясающий простор играют на руку киношникам, которые выбирают это место в качестве локации к фильмам

Обитаемый остров. реж. Ф. Бондарчук.

Танковая атака на мысе Казантип. Те самые съемки, нанесшие огромный урон заповеднику.

Дальнейшая судьба Станции

В 1998—2000 годах имущество Крымской АЭС постепенно распродавалось. Последним в 2003 году удалось продать уникальный кран, самый большой в Европе, который был установлен здесь для монтажа атомного реактора. До того, как кран демонтировали, с его двух стрел (верхняя стрела имела высоту 120 метров, нижняя — 80 метров) устраивались соревнования по бейсджампингу.

Точку в судьбе КАЭС поставил Госсовет Республики Крым в феврале 2016 года, дав согласие местному министерству имущества на списание с баланса недостроенной Крымской атомной электростанции «путём сноса».

Тех, кому полюбился отдых на Азовском побережье Крыма, Крымская атомная встречает на въезде в Щелкино, как старый добрый товарищ и один из символов отдыха.

Пляжи Казантипа

Заброшенная АЭС в Крыму после 22-летнего перерыва оказалась ярким эпизодом очередного визита в Крым.

У кого нет такой фотки - тот не был на АЭС)))

Как бы этого ни хотелось, но, как в книге братьев Стругацких, из-за угла не вышел Рыжий, крадущийся в последней попытке найти «Золотой шар». Не было ни комариной плеши, ни ржавого мочала с серебристой паутины.



Еще один закрытый гештальт.

Еще больше в моей инсте @rozario_agro71

Ciao!