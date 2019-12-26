Акаба - иорданский курорт на Красном море

Татьяна Афанасьева

Когда мы сказали, что летим в Иорданию, на Красное море, мама традиционно попросила назвать территории, которые с ней граничат… В этот момент мне хотелось соврать. Ну, не говорить же ей, что рядом Сирия, Ирак, Палестина и Сектор Газа? Моим аргументом была Земля обетованная, до которой «рукой подать» и Мёртвое море, часть которого находится в Иордании. К тому же, туры в декабре настолько бюджетны, что грех отказываться.

Тур стоил 15 тысяч рублей на неделю на человека. Включён перелёт, трансфер, проживание в 3*, завтраки, страховка. Отель был с бассейном на крыше, видом на израильский Эйлат и горы.

Летели с Nordwind Airlines. Всего 4 часа 10 минут, и мы приземляемся в Аэропорту имени Короля Хуссэйна (AQJ).

При въезде в страну через Акабу для россиян виза бесплатная. Но должен быть обязательный 6-месячный запас срока действия паспорта плюс документ, подтверждающий бронь отеля.

Мархаба, Иордания!

Декабрь тебе к лицу.

Плюсы отдыха в декабре:

*нет испепеляющей жары! воздух +23, вода +23, а летом-то адище, +40 в тени, даже море горячее…

*можно поймать тур за очень смешные деньги;

*торг уместен! я про экскурсии, прокат машин, дайвинг, это же не сезон, у них каждый клиент на счету;

*боитесь толп в Петре? (понятно, что Иордания без Петры — деньги на ветер), так вот в декабре толпы заметно редеют;

*а ещё повсюду новогодние ёлки, огоньки, в общем праздник!

Минусы отдыха в декабре:

*ветер! на пляже в ветреную погоду реально хотелось надеть куртку/шапку/ковёр помохначе или совсем не выходить из воды, так как там теплее;

*возможны дожди (у нас за неделю был всего один раз и ночью);

*световой день длится 10 часов, в октябре он на два часа больше.

В общем, если очень хочется в Иорданию, чтоб бюджетно, но в то же время с размахом, декабрь вам в помощь. Теперь уже следующий ;)

Акаба — иорданский город-курорт на Красном море, зона беспошлинной торговли, побратим нашего Питера, в котором проживает всего 150 тысяч человек. В 14 км от него построена туристическая зона Тала Бэй — специально для тех, кто хочет максимально отгородить себя от местного колорита. Но мы любопытные, мы решили погрузиться в среду по полной…

Акаба — это вам не Аграба!

Ударение и там, и там на первый слог, но на этом сходство заканчивается. Если Аграба — олицетворение роскоши Востока и место волшебных приключений Аладдина, то Акаба — захолустный городишко на берегу Красного моря, где роскошные отели соседствуют с палестинскими трущобами, в районе пляжа выращивают редиску, а полгорода занимает «иорданский черкизон». Если жизнь вас к такому не готовила, и ваш стакан всегда наполовину пуст, то лучше купить тур в отель с собственной территорией (например, InterContinental, Kempinski или Movenpick Resort) и не разгуливать по Акабе выше второй линии. Но мы разгуливали, удивляясь городским контрастам :)

Миф, что местные арабы освистывают девушек, одетых не по дресс-коду, и могут прирезать за кусок хобза (лепёшку), всего лишь миф! Иордания — мирная, тихая и безопасная страна. Каждый встречный, улыбаясь, говорил нам Welcome! Бедуинским чаем угощали в каждой второй лавке, а полицейские узнавали у нас новые слова по-русски (учат язык!).

Представьте, по улицам ходят тётеньки, упакованные с головы до ног в паранджу, только щель для глаз… и вдруг такой «уголок разврата». Огонь!

1 и орданский динар = 1,41 $ или 90 рублям. В обменниках меняют и рубли. Забавно, что на монетах (пиастрах) изображены не привычные всем цифры, которые мы называем арабскими, а исконно арабские :))) Хорошо хоть на английском дублируют. Когда нам выдали горсть монет с «ноликом», мы не знали что думать… Полдинара выглядят так:

Ценники почти всегда ставили в тупик :)))

Общественный пляж Акабы — это утрамбованный песок вперемешку с окурками и собачьим говном, по которому снуют продавцы всего и вся. Никаких рифов в прибрежной полосе нет. Но можно взять лодку со стеклянным дном напрокат и вас отвезут туда, где есть. Цена удовольствия 2,25 динаров (около 200 руб.) в час. Из забавного — на пляже дежурят вуайеристы любители посмотреть на полуобнажённые тела. Экзотика!

Если вы хотите получить настоящее удовольствие от Красного моря, у вас в планах снорклинг, дайвинг и кальянинг, забудьте про городской пляж в Акабе, ловите такси (3-4 динара) и отправляйтесь в сторону Южного пляжа. Не лишним будет взять бесплатную карту побережья в Aqaba Tourist Information Centre (он находится недалеко от макдака и центральной площади).

Все выноски на карте — это рифы. Каждый со своим названием и своими особенностями. Black rock (Чёрная скала, там можно встретить черепах), Rainbow reef (Радужный риф, ближе всего к берегу и доступен даже детям), Cedar Pride Wreck (крушение «Кедра», затопленный корабль), Japanese garden (Японский сад, пожалуй, наш фаворит), Gorgon I и Gorgon II (Горгоны, но мы их там не встретили), Seven sisters (Семь сестёр, семь небольших рифов), Tank (затопленный танк), Yellow stone reef (триумф жёлтого цвета!) и ещё, и ещё…

Нам нравилось тусоваться в районе Aqaba Marine Park (ориентир для таксистов). Вход бесплатный, есть зонтики, лавочки, кафешки, понтон и, самое главное, напротив пляжа — роскошный риф с говорящим названием Японский сад!

Мы были в Египте (Шарм-эль-Шейх, Макади, Утопия, Дахаб), так вот я со всей ответственностью могу заявить, что море в окрестностях Акабы, его подводный мир, нисколько не хуже! Кораллы всех цветов (розовые, голубые, жёлтые) и всех форм — от «сахарных веток» до огромных «грибов». Из рыб кого мы только не видели: клоунов, попугаев, бабочек, ангелов, крылаток, хирургов, игл, мурен, пятнистых угрей. Мне повезло, я даже встретила рыбу-носорога! Было немножко страшно, когда из бездны выплыло нечто большое, цвета индиго с рогом на лбу. Аааа! Фото, не моё :( Увы, мы так и не обзавелись аксессуарами для подводной съёмки. Источник фото fishesofaustralia.net.au.

Моя любимая разновидность кораллов, в Японском саду их было очень много. Источник фото www.nhm.ac.uk

Есть только две нормальные фотки рыб, которые я сделала с понтона :)

Помимо бесплатного Южного пляжа, который тянется на 5 километров, из Акабы есть трансфер на Berenice Beach (билет можно приобрести в туристическом офисе или на ресепшн вашего отеля). 10 динар на человека, в стоимость включены: лежак, зонт, полотенце, трансфер и анимация. На территории есть бассейны, рестораны и вся инфраструктура, которая сделает ваш отдых комфортным. Плюс весь день идёт анимация (бочча, дартс, волейбол, аэробика). В общем оно того стоит! В декабре автобусы отправляются в 9.00, 10.00, 11.00 от туристического офиса (плюс 5-10 минут от вашего отеля), обратно с пляжа они идут в 16.30 и 17.30 (лайфхак: на этих автобусах можно добраться до города бесплатно, если вы отдыхаете на соседних пляжах, никто никаких билетов не спрашивает).

На пляже есть свой свод правил (хотя в Иордании все правила обычно сводятся к запретам), так вот на Berenice главный запрет — на майки-алкоголички :))) Уж не знаю, почему.

Пляж очень приятный — местами песчаный, местами галечный (все предпочтения учли). В воду лучше заходить в противоежовых тапках. Ежи не дремлют :))

В Акабе работают представительства международных прокатных контор (Avis, Budget, Dollar, Enterprise), так что можно смело брать автомобиль напрокат. Мы воспользовались услугами Dollar (справа от входа в DoubleTree by Hilton Hotel Aqaba). Залог 350 $ (блокируют на карте, возвращают сразу в момент сдачи авто), 35 $ за сутки (в нашем случае — Mitsubishi Lancer, автомат). Весь район рядом с отелем DoubleTree — это прокатные конторы. Всё очень цивилизованно и организованно. Бензин — 70 пиастров за литр (80 руб., 90-й).

Где в Акабе поесть, чтоб вкусно, гуманно и традиционно? Нас вполне устроил ресторанчик Al-Shami (адекватное соотношение цены и качества). Там мы попробовали мансаф.

Мансаф — традиционное иорданское блюдо из баранины в соусе из ферментированного сушеного йогурта «джемида» с рисом или булгуром. Фантастическим вкус назвать не могу, но было занятно.

Ещё отличный вариант устроить себе вкусный ужин, пойти на базар Red Point, выбрать рыбу, чтобы её приготовили там же на гриле. Огромный сибас, запечённый с овощами обошёлся нам в 9 динаров (около 800 рублей) и был готов через полчаса.

«Сибаса побыстрей!» :)

Уличные кафешки у моря предлагают блюда попроще и подешевле — шаурму, знаменитые иорданские фалафели, дауали (долму).

Фалафель является отличным примером национальной иорданской кухни. Мы долго пытались понять, из чего их лепят? Неужели из песка и рыбьих костей? Оказалось, в составе нут, лук, петрушка, кинза, чеснок и все это обжаривается до золотистой корочки в растительном масле. Фанатом фалафелей мы не стали :) Но попробовать стоило.

Счёт с итоговой цифрой: 6,05 динар = 605 рублей.

Снижаем планку, идём в уличную забегаловку. Там нам предлагают маклюбу, с арабского переводится как «перевернутое». Гора риса со специями и орешками, которой придают форму пирога, перевернув миску, сверху кладётся курица, плюсом идёт свежий огуречно-помидорный салат и хобз (традиционная иорданская лепёшка). Стоит всё 3 динара (260 рублей). Это уличный вариант, традиционная маклюба выглядит более торжественно. Да и брали мы на вынос, поэтому нам прозаично свалили всё в лоток… Но это было реально вкусно!

Что касается супермаркетов, жители Акабы предпочитают Carrefour Market. Найдётся всё! Кроме алкоголя :)))

В городе множество кондитерских и ореховых лавок. Иорданцы - фанаты орехов.

Алкоголь продаётся в специализированных магазинах. Бутылка иорданского вина стоит около 1500 руб., местной анисовой водки (арак) около 800 руб., пиво 0,25 л — 120 руб. Особо не разгуляешься.

По Акабе ходит туристический автобус City sightseeing Aqaba. Зачем, непонятно. Достопримечательностей в городе не так много и все они в шаговой доступности.

Самая интересная, на мой взгляд — Крепость мамлюков (Aqaba Castle). Замок был построен крестоносцами в XII веке, а в 1187 году захвачен султаном Саладином и разрушен. Восстановили его только в начале XVI века при султане мамлюков Аль-Ашраф Гансух Аль-Гури. В июле 1916 года крепость была местом победы арабского восстания, освободившего Акабу от власти Османской империи. Отсюда Лоуренс Аравийский с триумфом поехал в Каир, чтобы сообщить хорошие новости о победе над турками.

Любопытно, что сцены легендарного фильма «Лоуренс Аравийский» снимались не в Акабе, хоть речь и была о ней. Город воссоздали в пересохшем русле реки на юге Испании, состоящим из более 300 зданий. Фильм древний — 1962 года, но иорданцы с большим уважением его вспоминают, а Спилберг даже поговаривает о ремейке.

Площадь революции (Arab Revolt Plaza), где установлен флагшток для гигантского флага арабской революции, в наш визит была лишена этого самого флага. Наверное, в стирке был. Но место знаковое! Высота флагштока — 136 метров, само полотнище — 60 на 30 метров. Флаг виден из соседних стран (Эйлата в Израиле и Табы в Египте) и вошёл в книгу рекордов Гиннесса как самый большой флаг в мире. Источник фото ru.wikipedia.org.

Порадовало уличное искусство — сам факт его существования в арабском городе. Даже один мурал с черепахой нашёлся. Автор Suhaib Attar.

...

Но самое главное, из Акабы можно попасть в удивительнейшие места — древнюю Петру, марсианскую пустыню Вади-Рам и на Мёртвое море. Обо всём обязательно расскажу (как добраться, сколько стоит и чем так интересны).

Продолжение следует.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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