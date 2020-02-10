Бали. Танцы демонов, грибы, учительская и велодорожка

Геннадий VKup здесь . Отдых на Бали можно посвятить пляжам и сёрфингу, а можно погрузиться в индонезийский быт, как это сделал Геннадий VKup и посмотреть, как на острове устроены школы и храмы, как носить 10 кило фруктов на голове, танцевать в волосатой маске и готовить местные грибы. Если пропустили званый ужин с принцем и первую часть повествования, их можно найти

Подношения богам и духам

Помимо тяжёлого труда крестьян на рисовых полях и роскоши королевских дворцов, мы познакомились и с более-менее обыденной жизнью балийцев. Как я уже упоминал в начале, религиозность балийцев сразу бросается в глаза как только попадаешь на остров. Балийцы, исповедующие индуизм, пожалуй, один из самых набожных народов.

Мы посетили несколько семей на острове. Почти в каждом доме есть свой семейный храм. Часто для их строительства используют черный вулканический песок.

Кроме домашнего храма на входе во двор, гестхаус или даже кафе, обязательно есть статуи того или иного божества

К каждой постройке во дворе, будь-то дом или чайная беседка, или даже сарайчик, прикреплен «алтарь-скворечник»

Священными местами считают любую кладовку и шкафчик, так что, заглянув на кухне в сервант или кладовку со стиральной машиной, можно обнаружить чананг (маленькое квадратное подношение из кокосовых листьев с цветами и рисом)

Утро большинства местных жителей начинается в 5−6 часов, с подметания двора и выбрасывания вчерашних подношений богам. После этого балийцы, как мужчины, так и женщины, начинают свой магический ритуал — изготовление замысловатых композиций для подношений, от самых простых — щепотка риса и плетеные корзиночки из пальмовых листов с кокосом, цветами и другими натурпродуктами до совершенно фантастических сооружений.

Детей с детства учат изготавливать подношения — в школе даже есть специальный урок. Нам тоже дали краткие курсы как правильно складывать подношения богам

Все складывают на поднос зажигают ароматизированные палочки — на этом создание подношения заканчивается

В храмы женщины приносят подношения только на головах, так как голова — святая часть тела.

Европейской женщине без посторонней помощи водрузить это сооружене на голову практически невозможно

Жена утверждает, что такое подношение весит килограмм 8−10. Не придерживая руками, маршировать с ним у неё не получилось

Девочек на Бали с детства приучают носить тяжести на голове — будь то дары богам или просто пакет с продуктами из магазина

Я, как абсолютно не религиозный человек, сначала рассматривал это наше обучение подношения балийским богам, как добротный аттракцион для туристов. Но, узнав детали процесса, стал внимательнее смотреть по сторонам. На Бали подношения богам везде: на улицах на каждом углу и у всех памятников; в магазинах на кассах и в залах; в школе в каждой комнате; по всем гостиницам; в аэропорту, не говоря уже о храмах. Везде! И везде в подношениях свежие овощи и фрукты! Их действительно меняют каждое утро. Это их образ жизни.

Статуи и алтари, а так же другие предметы с магическими свойствами, оборачиваются тканью в черно-белую клетку — поленг (poleng), которая символизирует равновесие сил, баланс светлых и темных сил, добрых и злых духов, черного и белого. Местные жители одинаково уважают всех богов и духов острова Бали, будь они злыми или добрыми.

Балийская кухня

Для средного балиийца убрать вчерашнее подношение, соорудить новое и поднести его божеству занимает меньше часа, Ну, а для нас процесс растянулся на два с половиной часа. В конце его уже ощутимо хотелось перекусить, однако в это раз традиционную, балийскую пищу было предложено готовить своими руками, опять же под руководством местных поваров.

Это наша повариха-наставница собирает на стол ингредиенты для приготовления блюд

Пока готовили кухню для наших упражнений в приготовлении инденезийской пищи, нам показали кое-что из ещё до кухонного этапа.

Мужик плетёт корзины из пальмовых листьев.

Вообще-то, там много чего из пальмовых листьев. Еду подают на пальмовых листьях вложенных в тарелки. На столах часто стелят пальмовые полотенца-скатерти.

Эта женщина делает кокосовое масло, на котором готовится большинство индонезийских блюд

Эта варит, кажется, соус из бобов

Ну, а эта — «перемалывает» кофейные зёрна в ступе

В результате мы приготовили около десятка различных блюд на всех. Каждый готовил своё блюдо, мне досталось приготовить местные грибы (На фотографии приготовления продуктов, они лежат в правом подносе, во втором ряду снизу). Сначала я каждый гриб разорвал голыми руками на полоски. Затем обвалял каждую полоску в рисовой муке со специями и разведённой кокосовым маслом. Ну и в завершении, кидал их в кипящее кокосовое масло и по готовности вынимал чем-то деревянным, типа дуршлага.

Получились хрустящие «грибы в кляре». Вкусно! Не без гордости замечу, это моё блюдо было съедено всё и народ рыскал не осталось ли ещё. (Мои грибы — на ближнем подносе, на снимке)

Жена готовила что-то более сложное — на пару и из нескольких ингредиентов

Обед в результате — удался.

Если говорить про всю поездку, то инденезийская кухня нам понравилась. Она была многообразна и разнообразна: и мясная, и овощная, и рыбная. При необходимости можно было соблюдать любую диету. Жене она очень подошла, т к. было мало мучного, а я для себя открыл новые фрукты, такие например как змеиный орех (snake nuts), на нижней тарелке

Послеобеденный отдых был с музыкой

А для тех, кто ещё был в силах, — танцами

Вот это нам выдавалось за обычный образ жизни типичной балийской семьи. Ещё они, для заработка, делают разные поделки из дерева.

Весь семейный транспорт под одной крышей

Глава семейства большую часть времени молился в семейном храме. Все действие происходит в полном молчании и погружении в себя

Там же была и мать семейства

Ну, а дети, есть дети им всё интересно

Школа

Знакомясь с обыденной жизнью простых балийцев, мы посетили школу в Убуде.

На входе в школьный двор нас встретил принципал, по нашему — директор школы

Как ему и положено, он немного рассказал об образовании в Индонезии.

Официальная история образования в Индонезии (в то время — Голландской Ост-Индии) началась в колониальную эпоху. В 1870 году Нидерландское правительство начало открывать при голландских школах трёхгодичные курсы для прибуми — коренных индонезийцев. Назывались они Sekolah Rakjat — народная школа, уроки велись на бахасе — индонезийском языке. После этих классов обучение можно было продолжить, но вместе с детьми колонистов и на голландском языке, которым школьники-прибуми владели недостаточно. Параллельно работали песантрены — исламские религиозные школы для мальчиков.

Современные школьники

Разрыв между мужским и женским образованием был внушительным, даже на уровне общей малограмотности. Так в 1920 году читать умели 6.5% индонезийцев и 0.5% индонезиек.

Современные школьницы

Усугубила поблему образования в Индонезии японская оккупация во время Второй мировой: детей принудительно записывали в модифицированные по японскому образцу школы, учёба в которых сводилась к физическим упражнениям, военной муштре и антизападной пропаганде.

Учителя

Только в 1945 году заявившая о своей независимости Индонезия самостоятельно занялась образовательной системой. Учебные принципы позаимствовали (и переработали) у тех же голландцев. Появилась 131 статья Конституции, которая гарантировала право на бесплатное образование каждому жителю страны, независимо от пола, нации, вероисповедания. Светское образование контролировалось созданным в тот же год министерством образования и культуры. Исламские песантрены и медресе стали ответственностью министерства по делам религий. Система образования налаживалась параллельно с войной за независимость Индонезии. К 2015 году уровень грамотности населения поднялся до 95,4%.

Начиная с 6 или 7-летнего возраста индонезийские дети начинают проходить 6-ти годичный курс обучения в начальной школе (Sekolah Dasar, SD), затем в течение 3-х лет обучаются в средней школе первой ступени/неполной средней школе (Sekolah Menengah Pertama, SMP).

Мы посетили как раз государственную начальную школу

По завершении трехгодичного курса средней школы первой ступени в рамках обязательной девятилетней программы обучения, учащиеся сдают национальный экзамен, и в случае успешной сдачи получают сертификат о начальном (базовом) среднем образовании.

По результатам экзаменов выпускники девятилетки (неполной средней школы) могут получить возможность продолжения учебы и получения законченного среднего образования в средней школе верхней ступени/старшей школе (Sekolah Menengah Atas, SMA) или в средней профессиональной школе (Sekolah Menengah Kejuruan, SMK), где они могут приобрести специальные навыки и получить базовое техническое образование.

После окончания средней школы обучающиеся могут поступать в высшее образовательное учреждение. ВУЗы делятся на три категории — университеты, институты и академии (колледжы). Выделяются следующие категории степеней образования:

D3 — Ahli Madya (Associate's Degree)

D4 — Sarjana (Bachelor's Degree)

S2 — Magister (Master's Degree)

S3 — Doktor (Doctoral Degree)

Высшие учебные заведения регулируются Министерством национального образования Индонезии. Государственные университеты финансируются правительством.

Как и положено в гостях, мы обменялись подарками. Мы подарили школе стандартный школьный набор: коробку разноцветных мелков, разлинованные тетради, бумагу для рисования и коробку цветных фломастеров. Остальные гости, что-то аналогичное. Ну, а нам дети вручили кокосы, как раз чтобы напиться по жаре середины дня

Сама школа представляла собой замкнутый П-образный двор с выходящими внутрь его классными комнатами. Я насчитал шесть классных комнат (очевидно по числу годов обучения в начальной школе), учительскую и какой-то специализированный кабинет.

При входе в класс — ученики оставляют обувь снаружи

В классах ученики сидят группами вокруг составленных парт

Занятия в старшем классе

Наш визит в школу был вокруг времени большой перемены на ланч. Насколько я понял, большинство школьников приноси еду с собой и кучкуются мальчики отдельно

девочки отдельно

Но на территории школы есть ларёк, где можно купить снеки, чипсы, воду\соки\колу

Учительская

Ну, а заканчивается, как и всё в Индонезии, — танцами. Я правда не понял, это они специально для нас танцевали или это всегда после ланча так? Потому что мы ушли, а танцы на школьном дворе продолжились. Может, правда, это уже был следующий урок, после ланча?

Храмы на Бали

Я здесь уже писал, но отмечу ещё раз, храмов на Бали не просто много, а подавляюще много. Они везде: в каждом доме, дворе, на улице, деревне, городе и ещё отдельно стоящие. Их, наверное всё-таки счётное множество, но считал ли кто-нибудь их я не знаю.

Рассказывать про все, увиденные нами там — долго и нудно. Я упомяну только те, которые остались у меня в памяти и в порядке по произведённому на меня же впечатлению.

Храм Менгенинг (Pura Mengening).

Этот действующий храм находится в непосредственной близости от туристической ловушки Тирта Эмпул (Pura Tirta Empul), но контраст не может быть больше. Тихий, спокойный деревенский храм с каскадными водопадами, мало посещаемый толпами организованных и не очень туристов. Может быть этот контраст и произвёл на меня наибольшее впечатление

В храме Менгенинг есть река Пакрисан, которая течет из-под земли

При храме устроены женские и мужские купальни, омовение в которых смывает грехи и укрепляет дух

Мужчины отдельно,

женщины и дети отдельно

Храм действующий и во время визита одна семья совершала молитву, не обращая внимание на других посетителей. Как я понял, проводил церемонию глава семьи. Она заняла минут 20−30. Мы имели возможность наблюдать весь цикл: приготовление, молитву и окончание. 100% это было не для туристов:

Подготовка

Молитва

Оставленные подношения богам

Уже на выходе, мы встретили другую семью, собирающуюся на молитву. В корзинах дары, а утка в клетке предназначена для принесения в жертву

Храм Улун Дану Братан (Pura Ulun Danu Bratan)

Храм расположен на озере Братан. Оно считается на Бали священным, расположено на высоте 1,2 км над уровнем моря у подножия горы Гунунг-Катур (Gunung Catur) и окружено буйной экзотической растительностью. Глубина озера в некоторых местах составляет 35 метров. Это озеро — основной источник воды для рисовых полей, балийцы очень оберегают его и построили здесь храм Пура Улун Дану, возведенный в честь богини водоёма Дану (Dewi Danu).

Со стороны берега водная часть Пура Улун Дану выглядит действительно очень эффектно — многоярусная пагода и впрямь будто вырастает из прозрачной воды озера. Место вокруг очень живописное и храм удивительно хорошо вписывается в окружающий пейзаж — высокие горы и зелёные леса

Улун Дану входит в число священных храмов Бали. Они расположены по всему острову и призваны защитить жителей от злых духов. Он был построен в 1633 году. Вообще-то, возле каждого озера (которых на Бали четыре) расположен храм с таким названием. Есть еще Pura Ulun Danu Buyan и Pura Ulun Danu Tamblingan и Pura Danu Batur, но они не входят в число священных.

Храм Улан Дану прославляет богиню плодородия Деви Дану, которой здесь же молятся, добиваясь ее расположения, делая богатые подношения и прося о хорошем урожае риса.

Храм построен в типичной для балийцев ярусном стиле и состоит из трёх святилищ, напоминающих пирамиды:

Первое — самое главное и узнаваемое святилище комплекса с одиннадцатью ярусами для поклонения и молитв богу Вишну, хранителю мироздания.

Второе — с семью ярусами, алтарь бога творения Брахмы.

Третье — с тремя ярусами — храм верховного Бога Шивы, который представляет космическое сознание, неподвижное мужское начало нашей вселенной и динамичное женское начало.

Все вместе: Вишну, Шива и Брахма, — образуют триединое божество.

Легенда гласит, что возводили этот комплекс кузнецы-оружейники, которые делали мечи, ритуальные кинжалы (крисы) и прочее холодное оружие для привилегированных слоев населения. Но строили мастера храм не по доброй воле, а по приказу князя Менгви. После возведения храма в награду оружейникам разрешили проживать на его территории и заниматься своим ремеслом. Спустя некоторое время мастера были выгнаны захватчиками, которые прибыли с острова Ява.

В храмовый комплекс входит несколько построек, часть из них на берегу

Кроме самого храмового комплекса на берегах озера в 1959 году был разбит ботанический сад Eka Karya.

Храм Улун Дану располагается далеко от привычных туристу мест, в горах, на высоте более тысячи двухсот метров над уровнем моря. Однако, все кто приезжает на остров, обязательно увидят постройку на купюре в 50 000 индонезийских рупий.

Храм Танах Лот (Pura Tanah Lot)

Храм Танах Лот находится в деревне Берабан (Beraban), примерно в 20 километрах от Денпасара. Он расположен на скале, которую отделяет от берега ~30 метров воды. Это один из священных храмов острова, находящийся под охраной всемирной организации ЮНЕСКО.

Индонезийское название храма — Пура Танах Лот (Pura Tanah Lot) — буквально можно перевести следующим образом: «Pura» — храм, «Tanah» — риф или остров, «Lot» — море. Это вполне соответствует необычному расположению святыни.

Танах Лот можно посетить только во время отлива. А когда волны подступают к острову, небольшой пляж, отделяющий храм от деревни, полностью затапливается.

В 1980 году одна из частей Танах Лот начала рушиться, и некоторые области вокруг и внутри святыни стали представлять опасность. В то время экономика Бали находилась в упадке, и средств на реконструкцию не хватало. Правительство Японии предложило индонезийским властям кредит в размере 130 миллионов долларов на поддержание исторических мест. Благодаря этому, разрушения удалось оперативно устранить. Сегодня более чем одна треть рифа состоит из искусственного камня.

Среди балийцев храм Танах Лот глубоко почитаем, и каждый житель острова считает своим долгом хотя бы раз в жизни посетить этот храм. Для многих балийцев, цель визита храма — это участие в церемонии

Танах Лот принадлежит к числу морских святынь, расположенных вдоль побережья юго-западной части острова. Интересно, что все они построены так, чтобы с каждого храма был виден соседний. Считается, что море — это обитель демонов и злых духов, а храмы призваны защищать балийцев от них.

В 300 метрах к северу находится храм Бату Болонг (Pura Batu Bolong). Этот храм тоже защищает остров от морских демонов. Он построен в 1489 году — то есть примерно в одно время с Танах Лот.

Но по размерам он гораздо меньше. Войти внутрь не получится — храм закрыт для посещения туристов.

Но здесь менее людно, а с берега открывается отличный вид на море.

На набережной между храмами царит обычная для Бали туристическая развлекуха с танцами

Санур

Последние три дня у нас были посвящены относительно «пляжному отдыху». Из Убуда мы перехали в Санур на юго-восточной стороне острова, в обычный all inclusive отель со своим выхдодм на пляж.

Отель со стороны океана

Правда номера выходили в канал перпендикулярный к берегу по которому можно было вплавь выплыть уже в океан или пешком вдоль канала.

Утро на пляже отеля

Те пляжи которые мы увидели на Бали были неплохие: хорший песок, пологий берег, длинные и стабильные волны.

Прилив, по моим оценкам на глаз, чуть меньше метра, но на пологом берегу был хорошо заметен.

Очень много морских ежей, поэтому купаться только в обуви.

Морская звезда

Вдоль всей берегвой полосы в районе нашего отеля была хорошая велосипедная дорожка километров 10−15 длиной. Велосипед можно было просто брать на ресепшене. Он входил в стоимость проживания.

Весь остальной комплект пляжных развлечений так же был в наличии.

Ну собственно, эта цивилизованность пляжей и немного докучала. Мы, всё-таки, предпочитаем дикий пляжный отдых, чтобы на расстоянии прямой видимости больше не было никого и ничего. Здесь же на пляжах народ всегда был, поэтому большую часть пляжного времени я провёл на велосипеде.

Отвечая на вопрос «Хотелось бы ещё вернуться в Индонезию?», скажу — Ява и Бали сильно разные, а ведь есть и ещё 17800 островов. Да и на Бали мы увидели даже не половину возможного, ведь Бали - это мекка для сёрферов, а мы этого совсем не коснулись. Поэтому конечно, если будет возможность, с удовльствием вернулись бы туда. По другим местам.

Улетали с Бали мы поздно вечером, назад в Дубаи.

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И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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