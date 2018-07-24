Бисер в Тумане. Качи-Кальон
Елена Свиридова и Андрей Илюхин
Спасибо Елене Свиридовой
и Андрею Илюхину за то, что поделились с нами необычной крымской достопримечательностью недалеко от Бахчисарая, которая многим уже знакома, а для кого станет настоящим маленьким открытием и новым маршрутом. Если дополните в комментариях своими впечатлениями и фотографиями, будет очень круто.
- Впрыгнув в автобус, мы поехали навестить Качи-Кальон — место давно знакомое и притягательное. Кроме величественных остатков пещерного монастыря, обещавших являть собой в пасмурности и тумане впечатляющее зрелище, нас очень интриговал недавно созданный очень необычный бисерный храм Святой Анастасии. И, забегая вперёд — интрига оправдалась — впечатление от посещения храма оказалось куда больше ожидаемого! А пока — мы вылезли из автобуса в Бахчисарае, не доезжая до автовокзала, так как не успевали к отправлению нашего следующего автобуса. Перешли улицу, и изрядно помёрзли на остановке в ожидании рейса на Синапное. Ветер, пронизанный холодной влагой, был в этот день не самым ласковым…
Над горами висел туман, скалы растворялись в синеватой акварельности, а домики вдоль дороги обрели лёгкий романтический флёр. Мы пошли по направлению указателяс «Скит св Анастасии», и уже прошагали некоторое расстояние в горку — когда поняли, что выбрали слишком долгий путь. Зато нам открылись туманные красоты долины в окружении гор, с крышами домиков и свечкам ещё не успевших покрыться листвой пирамидальных тополей.
Мы выбрались на краешек скальных обрывов. Внизу извивалось заросшее лесом ущелье Таш-Аир, и кричали в тумане вороны. Можно было спуститься по тропке вниз, и поискать прямо отсюда выход к роднику. Наверное, будь мы вдвоём — так бы и сделали. И, как выяснилось позже, вышли бы как раз куда надо. Но с нами был знаток этих мест, не склонный к авантюрам, и мы пошли вниз той же грунтовкой, имея возможность ещё раз полюбоваться туманным посёлком. И слегка развеселили местных бабушек у магазина, не преминувших отметить, как мы нарезаем петли по окрестностям.
Уже совсем скоро мы шагали по асфальтовой дороге под скалами к нижнему входу в ущелье Таш-Аир. По одной из версий это название можно перевести как «Камень отделился». И правда, у входа в балку можно увидеть огромный обломок скалы, который нависает над источником воды. Мы с удовольствием попили водички из этого родничка, и заодно помыли купленную на Северной молодую редиску. Досадно только, такое красивое и уютное, особенно в летний зной, место так некрасиво загажено — удобное место отдыха потихоньку превращается в помойку. Взгрустнув по этому поводу, мы не стали задерживаться, а углубились по круто взбегавшей тропке в ущелье.
Тут нас ждал тайничок, и мы, полазав по засыпанным листвой склонам, в конце концов отыскали его. А попутно — полюбовались диковатыми красотами зажатого скальными стенами мирка, где вполне можно было вообразить и непролазные джунгли, и авантюрные истории киношного толка. Могучие деревья заросли лианами, белые камни живописно громоздились вокруг убегавшей в недра ущелья тропы. Очевидно, той самой, что нырнула вниз с грунтовки на окраине посёлка. Если бы мы прошли по ней в глубину мрачноватого урочища, то среди скал и деревьев, у подножия обрыва, могли бы разыскать неглубокий, но высокий навес, под которым со среднего каменного века — мезолита (10-8 тысяч лет назад) — и до средневековья, обитали люди.
А потом была встреча с Качи-Кальоном. Огромный массив скалы плавал в тумане над нашими головами, но для начала нам следовало обогнуть её слева, чтобы попасть в скит св. вмц. Анастасии Узорешительницы на склоне горы Фыцки. Мы поднимались белой тропкой, которая вскоре украсилась бесконечным ожерельем из автомобильных шин. Сомнительное удобство — прогибающиеся под ногами высокие резиновые ступени… Но стоило представить, каково идти этой крутой тропой во время дождя — и рациональность дорожки из шин в наших глазах сильно возросла.
Эта часть ущелья оказалась неузнаваемой, хотя когда-то давно мы шли сюда из бахчисарайского Староселья и наверняка спускались через этот перевал! Но тогда тут ничего не было! Даже хорошей тропы. Хотя были мы здесь уже после возрождения скита в 2005 г. Теперь же мы с изумлением видели каменные ступени лестницы, плиты, иконы, кресты и клумбы с цветами и деревьями у дороги. И вышли на открытое плоское пространство, просторное, гудящее и кипящее строительной работой.
Здесь срыли часть гор, и продолжали срывать, и на получившемся пространстве росли здания. Да не просто банальные строения, а чудо-теремки, украшенные изображениями святых и замысловатыми узорами. Часть из этих построек располагалась на площадке меж скал, а часть — на самих скалах, этакими ласточкиными гнёздами прильнув к обрывам. Мы с удивлением разглядывали это подобие Шаолиня. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что фигуры святых — распечатки на плоттере, зато орнаменты вокруг них были самые что ни на есть рукотворные — мозаики, сложенные из камней, стекла и бисера! Вход в очередной маленький теремок, явно подсобного свойства, и вовсе блистал впечатляющих масштабов вышивками: тут были бисерные деревья, и даже целый бисерный тигр!
Вскоре отыскался и сам храм Святой Анастасии Узорешительницы. Мы постояли у дверей, ведущих в недра горы, разглядывая высеченное в скале изображение Святой. А потом открыли двери — и дружно ахнули.
Сперва холод и влажность не дали нам запечатлеть увиденное так, как оно бы того стоило. Объективы камер в тепле храма стремительно запотели, и мы, оставив попытки фотографировать, просто разглядывали открывшееся нам диво. А когда камеры немного акклиматизировались, а салфетка смогла удалить влагу с линз, даже смогли сделать несколько снимков фиш-аем, вместившим в кадр сказочную пещеру.
Надо сказать, что убранство храма мало походит на православные традиции. Скорее — всё вокруг напоминает индуистские или буддистские мотивы. Каждая деталь тут состоит из бисера, бусин, камешков, смальты, и она либо вышита, либо мозаично выложена, либо сплетена и связана из ниток и шнуров. Глядя на в обилии свешивающиеся с потолка гирлянды кистей, мы должны были поминутно напоминать себе, что находимся в Крыму, а не перенеслись каким-то невозможным образом в Индию. Саша, уже бывавший в храм Святой Анастасии, давно вышел наружу, и, наверное, мы изрядно испытали его терпение — никак не удавалось оторваться от разглядывания всех этих чудес и уйти…
У скита есть в Интернете свой сайт, где можно почитать об истории этих мест, начиная аж с VIII века. А днём основания возрождённого скита считаем 28 мая 2005г. «Нелёгким было начало: приходилось по 1,5 км. ходить за водой по горной местности, с канистрой за спиной, жить в землянках, поднимать стройматериалы по горной тропе на плечах и в руках. Но зазвучала молитва в этом святом месте и обитель начала благоустраиваться. При строительстве нашли кусок креста: знать, место намоленное. В пещере скалы монахи устроили храм во имя св. Анастасии Узорешительницы. Образовалась община, потянулись богомольцы.
Сама святая великомученица Анастасия не осталась равнодушной к своим чадам. По её молитвам Господь даровал источник вкусной и целебной воды прямо на территории скита. Источник сей освящён во Имя Софии, Премудрости Божией.
Сегодня численность братии невелика, как и предполагает пустынножительство. Вместе со скитоначальником, игуменом Дорофеем, десять человек и до 20 человек трудников в летнее время.
Руками настоятеля и братии украшается храм в византийском стиле. Среди многочисленных лампад ручной работы мы не встретим и двух похожих, каждая из них создана с молитвой, неповторима и уникальна...»
Дальнейший наш путь лежал в уже знакомую нам часть пещерного монастыря Качи-Кальон. Немного спустившись по лесенке из шин, мы свернули налево. Кругом плавал всё тот же лилово-серый туман — не густой, впрочем, так что окрестности хорошо просматривались, зато вдали, в щедро открывающихся с высоты перспективах, сгущалась очень художественная дымка. Через запёртую решётку мы заглянули в маленькую пещерную церковь св. Софии у тропы. Рядом в похожем громадном валуне тоже выдолблено большое помещение, внутри иконки, но двери открыты — можно зайти внутрь.
Тропа взбиралась всё выше. Скалы, испещрённые кельями монахов и причудливыми выветриваниями, от влажности были очень яркими, жёлто-охристыми, густо зеленела весенняя трава. И Лена, впечатлившись удачным ракурсом со скалами, травой и далёкой дымкой, ещё долго страдала от невозможности задержаться и сделать этюд. Но времени было мало, последний автобус уходил в районе четырёх часов — а мы планировали ещё подъём через Алимову балку на скалы Кызыл-Бурун. Мы там пока не бывали, и Саша обещал нас проводить к обрывами с роскошным видом на Качи-Кальон. Так что мы, экономя время и силы, не стали искать ни тайник у скита св. Анастасии, ни тайник на обрывах Качи-Кальона. Но к большому гроту — именуемым Четвёртым — всё же поднялись. Под гротом паслись козы...
В Качинской долине, на правом берегу реки Качи, на склонах огромного скального массива Качи-Кальон сохранились остатки средневекового сельского поселения и пещерного монастыря Качи-Кальон. В долине ещё с VI века располагалось поселение, просуществовавшее до конца XVIII века. При должном воображении и сейчас можно разглядеть очертания усадеб, во многих из которых были виноградные давильни. Всего их насчитывается около 120. Очевидно, население здесь интенсивно занималось виноделием. Рядом с поселением в большом гроте с родником в районе IX века возник монастырь, разрушенный, как полагают, монголо-татарами. В 1850 году в Качи-Кальоне был создан скит святой Анастасии. Источник в гроте стал местом паломничества, ибо его считали целебным. Старая церковь была восстановлена, возобновилось богослужение, а у дороги построена новая, тоже названная именем святой Анастасии. Закрыли монастырь в 1921 году. Сохранилось множество искусственных пещер, которые соединялись между собой террасами и лестницами, вплотную к ним примыкали деревянные постройки.
Спустились на дорогу мы той же тропой, что и поднялись. Низвергаться тропкой-сокращёнкой от грота ни у кого желания не возникло, мы помнили свой давний подъём на эту гору «в лоб». Он потребовал тогда воистину обезьяньей ловкости… Так что мы быстренько пробежали по тропе к дорожке из шин, и по ней добрались до асфальта. Дальше следовало перейти дорогу, перейти речку по мосту — и, миновав посёлок, углубиться по грунтовке в лес. Недружелюбный пёс, скакавший по обочинам и аккомпанировавший нам лаем, через некоторое время почему-то решил проявить дружелюбие, и пошёл вместе с нами в горку. Так нас стало на некоторое время четверо, и таким составом мы странствовали по лесу, и дорога радовала нас густо цветущими подснежниками, примулами и пролесками.
Алимова балка, сырая и тёмная, была в туманной сырости красива какой-то диковатой красотой. Здесь находится Алимова пещера, но вход в неё несколько десятилетий назад запломбировали. Старожилы рассказывают легенду, будто в пещере поселился дух Алима — крымско-татарского Робин Гуда, жившего в Крыму в первой половине XIX века. Это был последний из джигитов, с которыми русской власти пришлось считаться после присоединения Крыма к России. Он пользовался огромной популярностью и поддержкой среди татарского населения края. До безумия смелый и дерзкий, он отваживался вступать в открытую борьбу с небольшими отрядами войск…
Захотелось прогуляться по ущелью — туда, где в трещине меж скал картинно и пугающе висят над головами камни, под Алимов навес, где была найдена пещерная стоянка человека среднекаменного века (мезолита). После чего наша группа направилась на гору Кызыл-Бурун, прозванную в народе Ступой.
Мы снова были втроём, наш нечаянный спутник отстал в дороге. Причём самым странным образом — бежал себе по тропе, потом вдруг подпрыгнул, взвизгнул, вздыбил шерсть на загривке, сделался задумчив и потерян, и в конце концов повернул назад.
А мы шагали и шагали по тропе вверх. Некоторый напряг от набора высоты — и вот уже тропа, выполаживаясь, запетляла довольно милым леском. Вскоре мы вышли к краю обрывов.
Картинка впечатляла. Каменные изваяния над обрывами были слегка размыты акварельностью пасмурного дня. Белые камни оторачивали края плато ровненьким покрытием, по которому гулять и любоваться окрестностями было — одно удовольствие. Особенно когда выплыл из-за края плато могучий корабль Качи-Кальона, парящий в прозрачном море тумана… Здесь можно было уже и присесть для отдыха и созерцания. И мы присели, любовались, обедали, глядя, как мерцают вокруг акварельные картинки в прохладных тонах. Изысканно-сдержанный, утончённый в своём туманном колорите день давно уже перевалил за вторую половину. Пора было задумываться об обратной дороге.
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