Бисер в Тумане. Качи-Кальон

Надо сказать, что убранство храма мало походит на православные традиции. Скорее — всё вокруг напоминает индуистские или буддистские мотивы. Каждая деталь тут состоит из бисера, бусин, камешков, смальты, и она либо вышита, либо мозаично выложена, либо сплетена и связана из ниток и шнуров. Глядя на в обилии свешивающиеся с потолка гирлянды кистей, мы должны были поминутно напоминать себе, что находимся в Крыму, а не перенеслись каким-то невозможным образом в Индию. Саша, уже бывавший в храм Святой Анастасии, давно вышел наружу, и, наверное, мы изрядно испытали его терпение — никак не удавалось оторваться от разглядывания всех этих чудес и уйти…

У скита есть в Интернете свой сайт, где можно почитать об истории этих мест, начиная аж с VIII века. А днём основания возрождённого скита считаем 28 мая 2005г. «Нелёгким было начало: приходилось по 1,5 км. ходить за водой по горной местности, с канистрой за спиной, жить в землянках, поднимать стройматериалы по горной тропе на плечах и в руках. Но зазвучала молитва в этом святом месте и обитель начала благоустраиваться. При строительстве нашли кусок креста: знать, место намоленное. В пещере скалы монахи устроили храм во имя св. Анастасии Узорешительницы. Образовалась община, потянулись богомольцы.

Сама святая великомученица Анастасия не осталась равнодушной к своим чадам. По её молитвам Господь даровал источник вкусной и целебной воды прямо на территории скита. Источник сей освящён во Имя Софии, Премудрости Божией.

Сегодня численность братии невелика, как и предполагает пустынножительство. Вместе со скитоначальником, игуменом Дорофеем, десять человек и до 20 человек трудников в летнее время.

Руками настоятеля и братии украшается храм в византийском стиле. Среди многочисленных лампад ручной работы мы не встретим и двух похожих, каждая из них создана с молитвой, неповторима и уникальна...»

Дальнейший наш путь лежал в уже знакомую нам часть пещерного монастыря Качи-Кальон. Немного спустившись по лесенке из шин, мы свернули налево. Кругом плавал всё тот же лилово-серый туман — не густой, впрочем, так что окрестности хорошо просматривались, зато вдали, в щедро открывающихся с высоты перспективах, сгущалась очень художественная дымка. Через запёртую решётку мы заглянули в маленькую пещерную церковь св. Софии у тропы. Рядом в похожем громадном валуне тоже выдолблено большое помещение, внутри иконки, но двери открыты — можно зайти внутрь.