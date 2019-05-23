Село Кузовка с разрушенным храмом

В конце апреля фотограф Дмитрий Черба побывал в живописном месте — селе Кузовка Богородицкого района.

Трудно представить — этому селу скоро стукнет 300 лет!

Кузовка была основана в 1723 году. Есть очень колоритная достопримечательность — руины Богоявленской церкви 1831 года постройки. По разным данным храм взорвали в 60-х годах прошлого века, а большую часть кирпича использовали для строительства школы (ее вы тоже увидите на фото).

К слову, Кузовка, как и Дедилово, примечательна карстовыми воронками, заполненными водой.