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Фотопроект СТАЛКЕР
Заброшенная станция Рюриково

Заброшенная станция Рюриково

Фотограф Дмитрий Черба посетил железнодорожную станцию Рюриково в Алексинском районе. Главное, что поражает, – это ощутимый контраст чудом сохранившегося здания с окружающей действительностью.

— Здание вокзала построено в неорусском стиле. В ХIХ веке станция принимала высоких господ, которые впоследствии отправлялись оттуда в усадьбу великого князя Николая Николаевича в Першино. Там проводили известные псовые охоты...

Около самой станции я насчитал около семи домов. Здание вокзала давно заброшено. Через одно из окон получилось пробраться внутрь, но, как оказалось, внешне вокзал сохранился намного лучше, чем внутри…

Очень заметна «советская» переделка. Внутри снял пару телеграмм и документов, которые немного рассказывают о работе станции в 90-е годы прошлого столетия. Плачевное состояние кровли дает понять, что вскоре крыша вокзала просто рухнет.

Москвичи в интернете называют это место жемчужиной Тульской губернии…

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