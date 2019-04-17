10 способов сделать дом и офис более комфортными

Согласно статистике, более 6 миллионов россиян живут в домах, в которых воздух на 6-8 раз грязнее, чем на улице.

Все большие обороты набирает так называемый «синдром больного здания». Этот термин был принят Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) еще в 1982 году.

В 1984 году был опубликован первый доклад ВОЗ о том, что около 30% зданий во всем мире могут быть причиной жалоб на самочувствие.

«Синдром больного здания» - это описание ситуаций, в которых проживающие (или пребывающие) в здании люди испытывают различные симптомы расстройства здоровья, связанных с их непосредственным нахождением в помещении, однако никакой конкретной болезни или причины, вызывающей недомогание, не может быть установлено. Жалобы на плохое самочувствие могут возникать у людей в определенном месте, а могут быть характерны для всего здания в целом.

Исследования ВОЗ отмечают, что есть некоторые закономерности в зданиях, в которых наиболее часто проявляется СБС. Как правило, эти здания построены в 1960-х годах или позднее, практически во всех есть кондиционеры и мерцающее искусственное освещение, в помещениях избыток мебели, а в воздухе много пыли. Наверное, многие узнали типичные офисные здания, рассчитанные на большое количество людей.

Головная боль в конце рабочего дня, уставшие глаза, нехватка воздуха - знакомо?

Если да, то вам нужно улучшить свое жилое или рабочее пространство. Ниже описываю 10 способов, которые помогут вам в этом.

10 ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ВАШЕ ПРОСТРАНСТВО БОЛЕЕ КОМФОРТНЫМ ДЛЯ РАБОТЫ ИЛИ ПРОЖИВАНИЯ:

1. Ежедневно проветривайте помещение в ударном режиме не менее 15 минут.

2. Используйте воздухоочиститель.

Это позволит удалить бактерии и вирусы. Компактные подходят для оздоровления собственного рабочего места или небольшой комнаты, сверхмощные же модели – для больших квартир и офисов.

3. Используйте увлажнитель воздуха.

Если влажность воздуха низкая, например, из-за батарей или кондиционера, то кожа и слизистые оболочки носа могут ощутимо пересыхать. На сухую слизистую легче «садятся» вирусы, вызывающие простудные заболевания.

4. Для очищения воздуха вам также подойдут комнатные растения:

хлорофитум хохлатый

эпипремнум золотистый

филодендрон лазящий и филодендрон домашний

фикус Бенджамина

английский плющ

Для увлажнения воздуха:

сансевиерия трехполосная

абутилон или комнатный клен

циперус

гибискус

шеффлера

5. Переходите на светодионые лампы.

Они наиболее энергоэффективны и экологически безопасны. Светодиодные светильники потребляют до 50% меньше электроэнергии, чем люминесцентные лампы при той же светоотдаче. Они беззвучны, имеют долгий срок службы, почти не нагреваются и могут работать при низком напряжении. К сожалению, в интернете есть много информации о вреде светодиодных ламп. И на данный момент споры о том, вредны ли светодиодные лампы для зрения, остаются открытыми. Но все ученые однозначно отмечают, что влияние светодиодных ламп на здоровье человека при правильном соблюдении режима дня, сна и работы будет нулевым. Если же человек подвержен стрессам, чрезмерным нагрузкам и несерьезно относится к качеству сна — ни один источник света не сохранит его здоровье. Покупайте качественные светодиодные лампочки (они стоят на 100 рублей больше, чем остальные) – у них маленькие пульсации в отличие от китайских аналогов.

6. По максимуму используйте дневной свет.

В рамках ряда исследований показано, что 20–25% сотрудников отмечают уменьшение проблем со здоровьем в том случае, если их рабочее место расположено около окна. Регулярно протирайте окна и лампы, пыль ухудшает освещение.

7. Боритесь с «энергетическими вампирами» — оставленными в розетках зарядными устройствами для ноутбуков и мобильных телефонов. Во-первых, даже когда они не используются, они потребляют энергию. Во-вторых, они формируют мощные электромагнитные поля. По данным большинства исследований, они не наносят вреда здоровью, но привычка не расставаться с мобильным даже ночью повышает уровень стресса и нарушает сон.

8. Утеплите дом.

Заклейте окна на зиму, если есть щели - зашпаклюйте. Если в помещении трудно сохранять тепло, выберите плотные шторы от пола до потолка. Не закрывайте ими батареи центрального отопления, чтобы они не задерживали тепло. Утеплить пол в уже построенном доме сложно, самый простой и доступный вариант — положить линолеум на войлочной основе. Еще один способ сохранения тепла — правильная расстановка мебели. Вдоль самых холодных стен должны быть установлены шкафы — тогда они будут служить дополнительным препятствием для проникновения холода. Мебель в помещении не должна препятствовать циркуляции теплого воздуха, поэтому не ставьте ничего рядом с батареей.

9. Замените старые радиаторы на современные биметаллические.

При их покупке выбирайте такие, которые оснащены регулировкой мощности. Если замена невозможна, то можно заставить старые батареи работать с большей отдачей. Для этого необходимо снять с них старую краску, ошкурить и выкрасить в темный цвет — гладкая и темная поверхность отдает на 5–10% тепла больше. Батареи надо регулярно протирать от пыли, поскольку она препятствует теплоотдаче.

10. Замените традиционный освежитель воздуха на его аналоги.

Зачем это делать?

- освежители воздуха относятся к III-IV классу умеренно и малоопасных веществ для человека. То есть абсолютно безопасными их назвать точно нельзя.

- возьмите в руки свой освежитель воздуха и прочтите состав, что вы там найдете? Нитрит натрия и бензоат натрия, пропан и бутан, линалоол и растворитель, формальдегид. А также: фталаты, бензол, этанол, пинен, бензол, нефтяные дистилляты, лимонен – все эти вещества в составе аэрозолей могут быть вредны для человека.

Как отмечает врач-терапевт Елена Соломатина, в закрытом помещении все эти канцерогены с легкостью проникают в организм через легкие и даже нашу кожу. При повышенной чувствительности организма головная боль и аллергическая реакция в виде насморка и чихания будет обеспечена.

Итак, я рассказала, зачем это делать, а теперь перейдем к практическому вопросу.

Существуют множество альтернативных вариантов. Примеры от самого простого:

1. В качестве ароматизатора можно использовать некоторые растения: например, мелиссу и базилик.

2. Кофейный ароматизатор воздуха — лучший вариант для того, чтобы освежить воздух в кухне. Для его создания потребуется лишь мешковатая ткань и пару ложек свежемолотого натурального кофе.

3. Ароматическое саше — маленькие мешочки, похожие на подушечки, внутри которых находятся душистые наполнители. Наполнитель может быть любой:

- сухие корки от цитрусовых,

- различные сушеные пахучие травы и цветы: лаванда, роза, мелисса, мята, полынь и др.

- любой другой сухой наполнитель (например — вата), на который нанесли несколько капель ароматического масла.

4. Гелевый ароматизатор - тот, что в моих руках!

Вам понадобится:

желатин — 20 гр.,

вода — 300 мл.,

глицерин — 25 гр.,

эфирные масла — 10-15 капель,

краситель — по желанию,

красивый прозрачный флакончик, тарелочка или баночка.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Желатин смешивают с водой и оставляют на 50-60 минут до его полного растворения,

2. Растворившийся желатин ставят на небольшой огонь, нагревают (не давая ему закипеть), добавляют краситель (можно и простую гуашь) и дают ему остыть,

3. К практически остывшему (еле-еле теплому) желатину добавляют глицерин, эфирные масла и все хорошенько перемешивают.

4. Гелевую массу перекладывают в заранее подготовленную емкость и оставляют до полного застывания. Ароматизатор готов! Чтобы он был еще красивее, украсьте дно емкости заранее.

Надеюсь, эти советы помогут вам сделать ваше рабочее место или дом более комфортным!