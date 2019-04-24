Пищевые отходы: компостировать, нельзя выбрасывать!

После прочтения книги Дениса Старка «Путь в чистую страну» я решила, что буду разделять отходы дома на два ведра: «чистые» (макулатура, пластик, стекло и пр.) и «грязные» (органика).

Сразу скажу: я живу с мужем и 2-летней дочкой в небольшой двухкомнатной квартире, поэтому к ферментированию органики в домашних условиях пришла не сразу. Но как показал двухлетний опыт, это не занимает много места, времени и сил.

Есть три основных причины, зачем отделять и затем компостировать пищевые отходы:

1. Органика занимает не менее половины нашего мусорного ведра. Это значит, что если человек разделяет отходы дома, но не утилизирует органику, он все равно много выкидывает на помойку.

2. Гниение ненужных нам продуктов выделяет 10% парниковых газов.

На полигоне органика не становится компостом потому, что там нет кислорода и образуется анаэробные процесс, в результате чего выделяются оксиды серы, сероводород и меркаптаны, ответственные за отвратительные «свалочные» запахи, а также большое количество метана.

3. Именно из-за органики, которая на полигоне проникает во все слои, делает остальное потенциальное вторсырье непригодным для переработки.

Если на свалках не было бы пищевых отходов, то мы бы захоранивали чистый пластик, стекло, алюминий и т. д.

У меня было 2 варианта развития событий — купить «червячную» ферму, в которой специальные червяки перерабатывают пищевые отходы, или поставить еще одно ведро под раковиной. Я выбрала второе.

Но всё же хочу пару слов рассказать о «червячной» ферме. Её ещё называют вермифермой. Это закрытая установка из нескольких ящиков, в которой живут компостные черви. Без шума и запаха они поедают пищевые отходы и превращают их в удобрение — биогумус. То же самое происходит в природе: компостные черви живут в верхнем слое почвы, поедают опавшую листву, травинки и другие отжившие части растений, превращая их в плодородный слой земли.

Можно купить готовый вермикомпостер, а можно собрать самостоятельно из пластиковых ящиков.

Для домашнего компостирования подходят специально выведенные калифорнийские черви, отечественные «старатели», компостные черви и так называемые черви для рыбалки.

Но по пути покупки или изготовления своими руками вермифермы я не пошла, а вот еще одно ведро для органики под раковиной я поставила. Это было и проще, и выгоднее. Все шло хорошо, пока не наступил сентябрь. Похолодало, и я поняла, что так продолжаться не может, потому что зимой ведро некуда было девать. Летом я выносила его два раза в неделю к себе на дачу, расположенную достаточно близко от дома, а вот поздней осенью и зимой перспектива гулять по заснеженным переулкам с ведром в руках меня вообще не прельщала.

И тут я наткнулась на информацию об ЭМ-контейнерах. Ферментирование пищевых отходов в них происходит благодаря эффективным микроорганизмам (ЭМ), которые есть в пластмассе и средствах для компоста.

Эффективные микроорганизмы, или ЭМ — это смешанные культуры полезных микроорганизмов (различные бактерии, дрожжи, ферментирующие грибы), которые применяются для увеличения микробного разнообразия почв. Это приводит к ускорению роста, повышению урожайности и качества выращиваемых культур.

Концепция, а затем и технология эффективных микроорганизмов была разработана доктором Теруо Хига в Японии. Он отобрал 84 лидирующих микроорганизмов, которые влияют на остальные, в результате чего среда, в которой они находятся, процветает, дает высокий урожай и т. д.

Эти лидирующие микроорганизмы и назвали эффективными микроорганизмами (ЭМ). Вместе с созданным Теруо Хига ЭМ-препаратом родилась и новая технология эффективных микроорганизмов, или ЭМ-технология.

А теперь вернемся к контейнеру.

Итак, что такое ЭМ-контейнер: это 15-ти литровое ведро с краником внизу, внутри крышка из эм-пластмассы и плотно закрывающаяся верхняя крышка.

Когда я решилась на покупку, то начала искать информацию в интернете и постоянно натыкалась на магазины, в которых доставка стоила столько же, сколько и сам контейнер (около 1500 рублей). Но на одном из них я нашла контакты представителей ЭМ-продукции в разных регионах. И там была Тула!

Муж съездил в магазин «Умный дачник» и купил ЭМ-контейнер, ЭМ-ведро и «Сияние».

ЭМ-ведро — это промежуточное звено, оно нужно для того, чтобы в течение дня складывать туда свои отходы, а потом пересыпать их в ЭМ-контейнер. Если ведра нет, то вам придется часто открывать крышку контейнера, а это не хорошо, потому что воздух тормозит и даже вредит процессу ферментации! Поэтому рекомендую купить его, оно недорогое и небольшое по объему (подойдет 4-х литровое). Кстати, пищевые отходы в этом промежуточном ЭМ-ведре могут храниться без запаха очень долго (проверено).

«Сияние» — это ЭМ-препарат, под влиянием которого происходит ферментация. Можно купить «Байкал», «ЭКОМИК», «Восток ЭМ1» и другие. Это готовые препараты, которые сразу либо засыпаешь (как я это делаю с «Сиянием»), либо заливаешь в пропорции 1:100 (на 1 литр нехлорированной воды 10 мл препарата — как это происходит с «Востоком ЭМ1»).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

1. Измельчаем пищевые отходы (чем меньший размер органики, тем меньше места она занимает и быстрее ферментируется).

2. Складываем отходы в течение дня в ЭМ-ведро.

3. В конце дня (или через несколько дней) пересыпаем отходы в ЭМ-контейнер.

4. Каждые 2−3 сантиметра засыпаем или заливам препаратом.

5. Плотно прикрываем ЭМ-крышкой.

6. Закрываем ЭМ-контейнер.

Повторяем эти действия с новой партией.

7. Через неделю сливаем ЭМ-жидкость.

Как вы поймете, что всё идет хорошо? У отходов кисловатый запах (не вонючий!), возможен белый налет.

Кстати, по поводу запаха. Когда контейнер закрыт, запаха нет. Совершенно! Конечно, когда вы будете пересыпать органику, то кисловатый запах все же будет, от этого никуда не деться. Но как только вы закроете крышку, он исчезнет.

В конце недели у вас образуется ЭМ-жидкость. Это такая уникальная вещица, которой можно пользоваться в различных целях:

для слива в раковины, ванны и унитазы, что приведет к уничтожению жировых пробок, снятию мочевого камня;

для устранения запахов наружных туалетов в удобрения;

для влажной уборки полов, кафеля (концентрация 1:100);

для полива комнатных растений один-два раза в неделю;

для ферментации пищевых отходов (эту жидкость можно использовать, чередуя с препаратом) и т. д.

Заферментированные отходы, т.н. ЭМ-компост вы складываете в мешки и отправляете на балкон или в подвал (если мы говорим о зиме). Если на дворе лето, то смело несите на грядку! Чередуйте ЭМ-компост и землю, и в течение 2 месяцев вы получите отличный гумус.

То есть органика никуда не девается и не исчезает, она просто уменьшается в объеме и «наполняется» эффективными микроорганизмами.

Если семья большая, то такой контейнер наполняется раз в две-три недели. Всё зависит от объема съедаемого. Иногда контейнер может наполняться пару месяцев.

Чтобы не возиться с мешками, прежде чем класть пищевые отходы, засуньте в ЭМ-контейнер мусорный пакет, предварительно сделав в нем дырки. Потом вы его просто вытащите и положите в целый мешок.

ВАЖНО! Не кидайте скорлупу от яиц (они не ферментируются), кости, чешую и будьте осторожны с мандариновыми и апельсиновыми корками.

В интернете пишут, что большое количество данных отходов провоцирует вздутие крышки. Я такого за свой 2-летний опыт еще ни разу не видела! Если вы будете соблюдать простые правила использования, то все будет хорошо.

Кстати, стоит ЭМ-контейнер с промежуточным ведром совсем недорого — около 1500 рублей за всё. Но периодически вам придется докупать ЭМ-удобрение, которое стоит в районе 300 рублей.

Надеюсь, что статья оказалась полезной, и, возможно, что кто-то из вас задумается над покупкой ЭМ-контейнера или вермифермой.

Сегодня (24 апреля) я проведу прямой эфир на тему использования ЭМ-контейнера в домашних условиях. Если вам интересно, приглашаю в инстаграм! 24 апреля в 19.30 в аккаунте @kuda_otdat (https://www.instagram.com/kuda_otdat) я буду рассказывать о своем опыте и отвечать на вопросы. Жду!