«Тула — велостолица России» — видели или, может, слышали такую фразу. Активисты тульского велосообщества уже не первый год пытаются позиционировать таким образом наш город.

Но так ли это?

Конечно, нужно принимать во внимание то, что именно в Туле появился первый велотрек, и долгое время он оставался единственным во всей России. Создан он был в далеком 1896 году, и сам Лев Николаевич Толстой в свое время катался на нем. Помимо этого среди тульских гонщиков много рекордсменов страны и мира.

Но насколько Тула доступна для велосипедистов и людей, использующих другие альтернативные виды транспорта? Я собрала мнения окружающих и получила следующие комментарии:

«В Туле неплохо, можно катать на двуколёсном, но велодорожек почти нет, на проезжих частях и тротуарах, во дворах много чудовищных выбоин, рытвин, изношенная в хлам тротуарная плитка, кривые ливнёвки и люки, стрёмные сопряжения с трамвайными путями. Повсеместно отсутствуют съезды/заезды на рандомной высоты бордюры, и всё это вполне может быть чревато при неожиданной встрече (например, в вечернее/ночное время, когда не горят фонари) поломкой транспортного средства или полноценной травмой».

«Для нашего города пока из самых удобных способов — это пешком!

Очень плохо приспособлена городская среда для альтернативных видов транспорта».

К сожалению, в городе плохо развита велосипедная инфраструктура: у нас всего несколько велодорожек, и то большинство из которых находится в парках.

Там велосипедисты чувствует себя комфортно в тени огромных деревьев за исключением случаев, когда люди не различают дорожки и занимают сторону, по которой ездят двухколесные друзья. Не знаю насчет велосипедистов, но меня раздражают люди, которые ходят не по той стороне — это тормозит движение и вообще может привести к несчастным случаям.

Велосипедная дорожка на Красноармейском проспекте вообще редко пользуется по назначению: люди не обращают внимание на соответствующие знаки, а иногда даже огрызаются на велосипедистов, которые делают им замечание.

Сама я не езжу на велосипеде, но были времена, когда гоняла по всему городу на самокате и продвигала в массы идею взрослого самокатного сообщества Тулы. Тогда я проводила ежегодные велоквесты, гонки на самокатах и пыталась развить тематическую группу.

Я часто ездила по городу на двухколесном друге и хочу сказать, что порой (и даже слишком часто) приходилось выезжать на проезжую часть, потому что по тротуару было просто невозможно передвигаться: ливневки открытого типа, поломанные бордюры, ямы и выбоины. Все это оставляло желать лучшего. В принципе, сейчас ничего не изменилось, но несмотря на это количество велосипедистов и самокатчиков увеличивается с каждым годом. Правда, многие из них имеют не только двухколесного друга, но и четырехколесный загрязнитель воздуха (автомобиль). Поэтому очень важно, чтобы в Туле развивалась инфраструктура для альтернативных видов транспорта — тогда на велосипеде можно будет не только покататься на выходных в парке, но и доехать на работу.

В России существует большая организация — «Let`s bike it!». Активисты занимаются развитием велоинфраструктуры по всей России. Их миссия — привлечь внимание тысяч людей к проблемам доступности городской среды, продемонстрировать супервозможности и удобство велотранспорта. Их сайт

В Туле данной темой, в основном, занимается магазин Bikeseller во главе с Денисом Ворошниным.

Он вместе со своей командой ежегодно проводит различные велоконкурсы, велопарады, тематические акции и прогулки. Все, что поможет продвинуть в массы тему велосипеда как вида транспорта.

Есть также ряд тематических тульских групп:

— «ВелоСреда Тула» и тульский велоклуб «Шатун»: ребята организуют поездки различной сложности как по Туле, так и по области. Их группы: https://vk.com/bicyclewednesday и https://vk.com/veloclubshatun .

Стоит также отметить, что сравнительно недавно на базе тульской школы олимпийского резерва образовалась команда Marathon-Tula Cycling Team, нацеленная на участие в международных турнирах и на вхождение в состав сборной России на Олимпийских играх 2020 года. Ребята также активно принимают участие во многих городских велособытиях.

Я подготовила небольшой список мероприятий, направленных на продвижение экологичных видов транспорта в массы, в которых вы можете принять участие:

— велопарады. В Туле уже более 10 лет проходят велопарады. Традиционно 1 мая все любители активного и здорового отдыха встречаются на проспекте и едут по небольшому маршруту, который заканчивается ярким праздником.

Каждый год организаторы привносят что-то новое: велоквесты, выставки, заезды беговелов, экскурсии и так далее. С недавнего времени отдельно еще проходит «Тульский велопарад» (в рамках всероссийского единого дня велопарадов), где команда инициаторов помимо основного маршрута также придумывает различный интерактив. Группы: https://vk.com/veloruntula2019 и https://vk.com/velorun71

- акция «На работу на велосипеде». Она проходит по всей России, в том числе и в Туле. Смысл акции заключается в том, чтобы доехать в определенный день на работу на двухколесном друге и поделиться своей историей/фото в социальных сетях.

В Москве это носит более масштабный характер — по городу стоят точки с волонтерами, где участникам акции предлагается бесплатно вода и небольшой перекус; на некоторых местах организованы розыгрыши и выступления. В 2016 году я пыталась организовать что-то подобное в Туле — тогда к нам присоединилось несколько мест, которые предоставляли бесплатный чай и скидку на посещение;

— ежегодный международный велоконгресс в Москве, организатором которого выступает «Let`s bike it!». Вход свободный, поэтому если у вас есть желание, присоединяйтесь к обсуждению вопросов, связанных с темой развития велоинфраструктуры и культуры;

— конкурс мультипликации «Зиме дорогу!». Инициатором вновь является организация «Let`s bike it!». Конкурс направлен на популяризацию круглогодичной езды на велосипеде. Следите за новостями на их сайте;

— флешмоб «Чище едешь — дальше будешь», организованный Движением «ЭКА», цель которого — вовлечь горожан в активное пользование альтернативными видами транспорта. В рамках флешмоба проходят вебинары о комфортном и безопасном передвижении по городу на велосипеде и действиях для расширения велосообщества.

Для участия во флешмобе необходимо зарегистрироваться на сайте и выполнить ряд заданий с помощью инструкций, подготовленных организаторами:

отказаться на день от автомобиля, заменив его альтернативными видами транспорта;

пересесть на велосипед или самокат и рассказать о своем опыте;

изучить велоинфраструктуру в своем районе и добавить ее объекты на карту;

добиться организации велопарковки;поделиться опытом передвижения на альтернативных видах транспорта в соцсетях с хэштэгом #чищеедешьдальшебудешь.

Специально для участников флешмоба подготовлены экспертные статьи, инфографика и другие материалы, которые помогут найти ответы на интересующие вопросы и лучше разобраться в теме экологичного транспорта.

— выставка «Изобретая велосипед: Тула 2019», которая была открыта 26-ого апреля в творческом индустриальном кластере «Октава» при поддержке Политехнического музея.

Выставка рассказывает об изобретении и эволюции велосипеда и развитии велоспорта, который зародился в нашем городе. Посетители могут увидеть единичные модели велосипедов из коллекции Политехнического музея, такие как: «бегунок» барона Карла фон Дреза «костотряс» Мишо 1886 года, велосипед-паук с большим передним колесом и военные велосипеды первой половины ХХ века. Экспозиция будет работать до 15 августа. Вход на выставку бесплатный, а проведение экскурсий стоит 50 руб. Не много, не правда ли?

— велоэкскурсии по Ясной Поляне. Ежегодно музей-усадьба Л. Н. Толстого с мая по сентябрь проводит экскурсии для всех желающих. Есть два маршрута разной сложности — 6 км и 10 км. Велосипед можно взять напрокат, а можно приехать на своем. Экскурсии проходят в любой день со среды по воскресенье, для организованных групп от 5 человек она может быть проведена в любое время с понедельника по пятницу. Обязательна предварительная запись по телефону: 89534380307. Более подробную информацию можно найти здесь.

Список мероприятий, в которых можно поучаствовать, на этом не заканчивается: в Туле периодически проходят велоквесты, гонки на самокатах, велопрогулки. Поэтому если у вас есть желание двигать альтернативные виды транспорта в массы, отслеживайте информацию в интернете и тематических группах. Ну и конечно, катайтесь!