История о том, как я 30 дней убирала Косую Гору

Чего только не было за 30 дней флешмоба, который я организовала у себя на поселке: и задушевные разговоры пьяных, и сующие деньги в карман бабушки, и даже кража сумки. Но давайте по порядку.

Мне всегда хотелось сделать что-то стоящее. И накануне дня, когда дочь должна была пойти в детский сад, решила бросить себе вызов — я должна была убираться каждый день по 1-2 часа в течение месяца. Время было выбрано неслучайно — я отводила ребенка в сад, в течение полутора часов убиралась и шла обратно его забирать.

Старт флешмоба пришелся на 20 мая. В этот день я в первый раз пошла убирать Косую Гору — место, которое люблю, но которое ОЧЕНЬ ЗАГАЖЕНО. Выбрала Цыганский пруд — когда-то давно там купались местные жители, но сейчас он больше походит на болото, чем на цивилизованный водоём. Помимо этого рядом находится моя «любимая» Березовая роща — место, которое я уже неоднократно убирала (и с администрацией, и без).

Контейнерная площадка находится очень далеко, и не все люди, идущие из частного сектора, доносят до нее свои мусорные пакеты. Плюс — отдыхающие на природе. В итоге — свалка свалкой. Но, к сожалению, её не видно — она вся в зелени, мусор там копится уже не один десяток лет. Место адское, хотя снаружи и красивое.

Стоит, правда, отметить наличие некоторых подвижек — открытые полянки не замусорены, на одном из «шашлычных» мест до сих пор висит наша информационная табличка, которую мы повесили в рамках Всемирного Дня Чистоты «Сделаем!».

В первый день, взяв строительные мешки, начала вычищать один из берегов — самый загаженный. Кстати, мешки у меня все б/у — один тульский предприниматель мне отдает их на безвозмездной основе — т.н. вторая жизнь вещей. Попугала местных рыбаков в первый день (это они уже потом попривыкли ко мне и стали даже здороваться) и сделала фотографию. Решила назвать это флешмобом #30днейчистотытула, выложила в социальные сети и пригласила присоединиться ко мне всех желающих!

Так и стартанул мой флешмоб. И каждый день на протяжении недели я шла на Цыганский пруд, чистила берега, фотографировала свой «улов», относила мешки к ближайшей мусорной площадке и возвращалась за ребенком в сад.

Как я уже сказала, весь мусор складывала в строительные б/у мешки — это и экологично, и практично. В такой мешок можно сложить много мусора, и по дороге он не порвется. По большей части собранное относила к ближайшим мусорным площадкам. Каждый день набиралось от 3 до 5 мешков. Не так много, чтобы договариваться о специальном вывозе, поэтому подкидывала в общую «копилку». На третий или четвертый день познакомилась с людьми, вывозящими мусор с Косой Горы. Рассказала им, что убираюсь, чтобы они были в курсе, и что в мешках не строительный, а бытовой мусор. После они уже не спрашивали меня, молча улыбались и забирали).

После недельной уборки Цыганского пруда ко мне начали присоединяться люди — все девушки, в основном, из Тулы. Надо отметить, что в течение 30 дней у меня были перерывы — они попадали на выходные, когда проходили праздники «Экодвор». О них я писала раньше.

Поэтому не все люди, которые хотели ко мне присоединиться, смогли это сделать. Я, в основном, убиралась по будням, а в выходные дни я не могла точно сказать, смогу ли выйти или нет. Некоторые уборки были спонтанными — как появлялось свободное время.

Как я уже сказала, ко мне начали присоединяться люди — сначала Мария, которая увидела в инстаграме сториз о флешмобе, решила приехать ко мне на поселок.



Я подумала поменять дислокацию — нас больше, у Марии была машина, а в роще ТАК много мусора и контейнер находится ТАК далеко, что я решила воспользоваться ситуацией. Мы перебрались в рощу.

Убрали в тот день много, отвезли собранное на машине тремя ходками. Какая-то бабуля, увидев, что мы кидаем содержимое мешков в контейнерные площадки (да-да, я еще пыталась как можно больше раз использовать один и тот же строительный мешок!) «накинулась» на нас. Слова о том, что это не наш мусор, а с субботника, и что лучше бы она сказала «спасибо», не возымели успеха. Лишь недовольно хмыкнув в ответ, бабушка ушла восвояси. Вот так, делай добро для жителей Косой Горы))).

Кстати, потом администрация поселка попросила, чтобы я больше не устраивала внеплановых «субботников» и предупреждала их заранее. Видимо, та бабка на нас всё же нажаловалась.

После ко мне присоединилась Зинаида из Мясново. Она была без машины, поэтому решено было убрать еще одно место — проулок между домами, по которому ходит очень много людей (в том числе и я с семьей).

Контейнеров рядом нет, а проулок соединяет центр Косой Горы с нижней частью. Это самый короткий путь на улицу Прогресс. Там постоянно кто-то «зависает»: то подростки, то мужики… а еще там полно бревен и поломанных веток. Следствие — мусор валяется почти на каждом сантиметре.

Проулок этот очень удобный и когда-то был красивым и ухоженным. Помню, как в детстве шли мы по нему в сторону местного пруда и радовались прохладной тени деревьев. А сейчас — каждый раз сердце сжимается, когда вижу всю эту грязь.

Решила убрать этот проулок. И понеслось: очищала я его долго, больше недели. Когда одна, когда большой компанией — ко мне присоединились еще несколько человек. В итоге — вынесли весь мусор, какой можно было достать, и повесили информационные таблички, чтобы хоть как-то повлиять на местных жителей.

Сразу скажу — за короткий промежуток времени туда снова начали потихоньку подкидывать то бутылки, то обертки из-под конфет. Да и несколько листовок было сорвано на следующей после уборки неделе. Я решила взять это место под кураторство — и периодически туда заглядывать и разговаривать с теми, кто «отдыхает».

На один из дней флешмоба «выпала» встреча главы администрации г. Тулы с жителями поселка, на которой я познакомилась с Евгением — человеком, отвечающим за вывоз мусора с Косой Горы. На следующий же день пригласила его посетить тот проулочек.

Евгений посмотрел, что мы с Зинаидой мешки тяжелые ворочаем, сжалился над нами и сказал, что не надо нести их до контейнерной площадки — сам всё вывезет. А еще поговорили о том, что хорошо бы вытащить оттуда бревна: организовать субботник среди местных жителей, а собранное вывезти на его машине.

Копились там мешки не одну неделю. Мы все убирали-убирали, мешки оставляли возле трубы, чтобы никому не мешали, а забирать их, к сожалению, никто не торопился. Я даже переживать начала, обзвонилась Евгению. В итоге узнала, что у него проблемы со здоровьем, и что «мой» мусор пока никто вывезти не может.

Пришлось подключать администрацию поселка. И, к моему великому счастью, они его вывезли! Точнее не они, а компания, чьи трубы пролегают в проулке. На фото вы можете увидеть, бОльшую часть мешков, которую мы собрали:

Во время флешмоба чего только не происходило. Например, во время одной из уборок у меня украли сумку, но об этом я расскажу во второй части моей статьи…



А в фотогалерее вы можете найти отчеты со всех 30 дней флешмоба.