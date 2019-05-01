Как отдыхать экологично

Майские праздники...как же хорошо! Дача, шашлыки, отдых с семьей и друзьями. К сожалению, не многие задумываются об обратной стороне медали. Часто после веселых посиделок на берегу озера или на лесной опушке остается гора мусора. Усеянная одноразовой посудой, коробками из-под сока, стеклянными бутылками трава уже никого не удивляет.



К сожалению, это становится нормой. И даже если в людях это провоцирует бурю негативных эмоций, единицы берут пакет и забирают хоть часть чужого мусора. Конечно, не у многих найдется лишний мешок и пара перчаток (а руки марать никому не хочется), но, возможно, в следующий раз вы задумаетесь над этим и подготовитесь заранее.

Так, я периодически чищу берег Стрельбища (пруд на Косой Горе). Там он появляется постоянно…

Сегодня мы поговорим о том, как можно отдохнуть, не загрязняя любимую Землю.

Если брать во внимание простой отдых с семьей или друзьями, то можно придерживаться следующих советов:

1. Минимум одноразовой посуды. А лучше ее вообще не покупать. Она, конечно, очень удобна и дешева, но подумайте, сколько мусора мы оставляем после себя! И пусть даже вы заберете его с собой и выкинете на ближайшую мусорную площадку, он все равно будет загрязнять природу на полигоне. Альтернатива – контейнеры, многоразовая посуда (она более плотная, чем одноразовая и ее можно использовать повторно), вилки, ножи – из дома.

2. Вместо купленных соков и газировки – компоты, соки, чай, принесенные из дома в термосе или другой посуде. Тем более, что сейчас не так тепло. Согревающий чай – как раз вариант для майских праздников!

3. Алкоголь – это всегда отходы. Стеклянные, алюминиевые, пластиковые… Если не можете отказаться от алкоголя, то хотя бы не выбрасывайте бутылки на природу. Только недавно собрала целый пакет стеклянных бутылок на берегу пруда. Не понимаю таких людей, ведь им же самим потом будет неприятно там отдыхать!

4. Еда – меньше покупного, больше домашнего. Нарезанные дома овощи, фрукты, колбаса и сыр лучше «вписываются» в живую природу, чем чипсы или сухарики в неперерабатываемой упаковке.

5. Еда и напитки не в магазинных (специально для этого купленных) пакетах, а в плотных сумках, авоськах, рюкзаках. Даже домашние пакеты подойдут – почти у всех есть пакет с пакетами, почему бы не использовать их?

6. Костер – сейчас пожароопасный период. Думаю, многие видели или читали новости о возгораниях на территории Тульской области.

Дачники и любители отдыха на природе устраивают от 40 до 70 процентов всех пожаров за пределами городов.

Страшен не только весенний пал, но и просто неправильно потушенный костер. С 3 апреля в Тульской области введен режим функционирования пожарных частей «Повышенная готовность».

Запрещается разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы на землях общего пользования населенных пунктов, садоводческих товариществ, а также сжигать сухую травянистую растительность, стерни, пожнивные остатки на землях сельскохозяйственного назначения и разводить костры на полях.

Именно поэтому советую пользоваться мангалом. Но с ним тоже нужно быть осторожными! Не рекомендуется размещать мангал вблизи легковоспламеняющихся предметов (сухой травы, дров), а также вплотную к какой-либо опоре - забору, стене хозяйственной постройки, беседки. Нельзя также располагать жаровню под свисающими ветками деревьев.

Не забывайте и о ветре. Мангал лучше расположить так, чтобы дым и пепел не сдувало на дома и постройки соседей.

7. Не оставляйте мангалы после себя. В прошлом году большое количество одноразовых (дешевых) мангалов можно было видеть на берегу Воронки. Не делайте так!

8. Забирайте мусор с собой. Вроде бы, это кажется элементарным и само собой разумеющимся действием. Но именно из-за того, что люди не соблюдают это простое правило, мусор на природе плодится в геометрической прогрессии. Ведь вам потом там отдыхать! Подумайте над этим.

9. По возможности отвезите собранное сырье на переработку. Стеклянные бутылки, алюминиевые банки, не испачканную пищевыми отходами бумагу. О пунктах приема вторсырья я писала здесь.

Конечно, сразу все вышеперечисленные советы трудно реализовать, поэтому легче всего начать с чего-то элементарного: например, забрать с собой мусор и не разводить костер в неположенных местах.

Если делать хотя бы это, мир станет немного чище!