Куда сдать пластик, стекло, макулатуру и металл во время карантина в Туле и Щекино?

Дорогие друзья! К моему сожалению, традиционных акций по сбору вторсырья, которые проходят в рамках проекта «Экомобиль», в апреле, ВОЗМОЖНО, НЕ БУДЕТ. Но не поддаемся панике и ищем выходы из сложившейся ситуации!

Так, например, собранное вторсырье можно сдать в стационарные пункты приема, которые стоят по городу.

В первую очередь, я говорю о пункте, который находится возле ТЦ «Макси» на остановке для общественного транспорта. Мимо него вы точно не пройдете – он большой и синий. Там 4 окошка, куда можно скинуть стекло, пластик, макулатуру и металл.

Если более подробно, то список принимаемого следующий:

- макулатура (газеты, книги, журналы, картонная упаковка и т.д.);

- металл (жестяные и алюминиевые бутылки);

- стекло (любое, в том числе и бой);

- пластик с маркировкой «1» (весь: бутылки из-воды, минералки, одноразовые контейнеры и т.д.);

- пластик с маркировкой «2» (емкости из-под бытовой химии, косметических средств, канистры, а также пакеты);

- пластик с маркировкой «4» (мусорные мешки и пакеты);

- пластик с маркировкой «5» (ТОЛЬКО белые ведра);

- пластик с маркировкой «6» (весь: вспененная подложка для фруктов и овощей, пенопласт и т.д.);

- упаковка Тетра Пак (упаковка из-под сока, молочной продукции).

Инструкции с картинками вы можете найти в этой статье: https://vk.com/@ecomobil71-instrukciya-po-sboru-vtorsyrya-dlya-ekomobilya

Собранное вторсырье забирает «экомобиль», который сначала везет это на Сурикова, где расположен промежуточный склад регионального оператора ООО «Хартия», а потом на мусоросортировочный комплекс в Москву. Еще осенью у нас была организована поездка на Сурикова, и мы своими глазами смогли увидеть, как собранное «экомобилем» вторсырье отправляется в большие, 8-ми кубовые контейнеры.

Помимо этого стационарного пункта по городу стоят оранжевые баки под РСО, содержимое которых также вывозит «экомобиль». Я подготовила для вас ответы на самые задаваемые вопросы:

1. МОЖНО ЛИ ТУДА КИДАТЬ ВТОРСЫРЬЕ? Да, можно! Содержимое баков вывозит "экомобиль". Так что все равно куда вы привезете собранные отходы - к нам на акции или в оранжевый контейнер.



2. ЧТО ТУДА МОЖНО СКЛАДЫВАТЬ? Список принимаемого такой же, как и в рамках проекта «Экомобиль» (написала выше).



3. ВТОРСЫРЬЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗЛОЖЕНО ПО ПАКЕТАМ? Можно вместе, можно раздельно: все зависит от вашего желания. Собранное в любом случае проходит досортировку.





4. КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ КОНТЕЙНЕР ПЕРЕПОЛНЕН? У "Хартии" есть график вывоза данных баков, но если вы видите, что контейнер переполнен, звоните в диспетчерский центр по Тульской области: 8 (4872) 527-203 или 8 (4872) 527-204. Знаю, что пункт у «Макси» очень быстро наполняется, и всё раскидывается по полу. Обратилась по этому поводу в «Хартию»: по многочисленным просьбам и в связи с возможной отменой «Экомобиля» руководство увеличило график вывоза данного пункта до двух раз в день и в скором времени там появятся большие металлические контейнеры.

Ну а теперь держите ПОЛНЫЙ СПИСОК адресов, по которым стоят оранжевые баки. Территории образовательных учреждений закрыты для посторонних, поэтому (если вы не учащиеся данных центров образования) выбирайте специализированные контейнеры, которые стоят на территории мусорных площадок:

- Кутузова, 94 (территория ЦО 17);

- Литейная, 25 (территория ЦО 12);

- Макара Мазая, 13 (территория ЦО 45);

- Менделеевская, 5 (территория МБОУ ЦО № 11);

- Казанская набережная (контейнер перемещают, определить его точное расположение сложно);

- Одоевское шоссе, 106 (территория ЦО 44);

- Рязанская, 25/2 Парк (Патриот) (два контейнера, но их перемещают, определить точное расположение сложно);

- Первомайский, ул.Комсомольская, 42/2 (контейнерная площадка);

- Первомайский, ул.Административная, 2 (контейнерная площадка);

- Первомайский, ул.Л.Толстого, 15/12 (контейнерная площадка);

- Первомайский, ул.Л.Толстого, 3 (контейнерная площадка);

- Щекино, ул.Пролетарская, 11 (контейнерная площадка);

- Серебровкая, 32 (территория ЦО 32);

- Щекино, ул.Гагарина, 4 (контейнерная площадка);

- Щекино, ул.Ленина, 45 (территория ЦО 1);

- Щекино, ул.Ленина, 57 (контейнерная площадка);

- Щекино, ул.Мира, 26 (контейнерная площадка);

- Первомайский, ул.Улитина, 16а (контейнерная площадка);

- Щекино, ул.Пионерская, 5 (территория ЦО 20);

- Киреевск, Л.Толстого, 24 (территория ЦО 4);

- Киреевск, Ленина, 32 (территория ЦО 12);

- Октябрьская, 188а (территория Комсомольского парка, два контейнера);

- Кутузова, 131 (территория Пролетарского парка);

- Пузакова, 12а (территория ЦО 31);

- Кутузова, 112 (территория ЦО 18);

- пр.Ленина, 87 (стадион "Арсенал", оранжевые баки выставляют только во время проведения футбольных матчей);

- пр.Ленина, 85 (автостоянка Ликерки Лофт).

Вторсырье вы также можете отнести на пункты приема, установленные компанией «Балтика». Они находятся по двум адресам:

- Одоевское шоссе, 85 (контейнеры расположены за остановкой общественного транспорта у забора, в районе центральной проходной на филиал компании «Балтика»)

- Одоевское шоссе, 128 (контейнеры расположены за автомойкой)

Кстати, на пункте, расположенном возле проходных, теперь стекло нужно сортировать по цвету: зеленое, коричневое и прозрачное/белое! Растем, товарищи!

И также не забываем о контейнерах-сетках для пэт-бутылок, которые находятся теперь по 8 адресам (раньше были по 9-ти) и двух фандоматах, которые принимают бутылки и флаконы.

Контейнеры-сетки:

- Седова, 33 (в плохом состоянии)

- Маргелова, 5

- мкр. Левобережный, Восточная, 4

- Михеева, 19 и 25 (только для жителей)

- Галкина, 36-37

- М.Горького, 31

- Революции, 10

- Гоголевская, 69

Фандоматы:

- Сойфера, 18а

- Шухова, 26

Более подробно о том, куда что сдавать, я писала тут: https://myslo.ru/club/blog/ecodnevnik/Y28JGwOsNkWld7vJQvCXFg и тут: https://myslo.ru/club/blog/ecodnevnik/vW1BXV-r-U6CUSw-eBefqw

Конечно, я понимаю, что раздельный сбор отходов и так был труднодоступен для жителей некоторых районов, а теперь в сложившейся ситуации собирать вторсырье дома стало еще сложнее. Но если вы действительно задумываетесь над тем, что бОльшая часть мусорного ведра может не гнить сотни лет на свалках или гореть в трубах мусоросжигающих заводов, а стать основой для производства новых и полезных вещей, то продолжайте начатое. Не забрасывайте раздельный сбор из-за карантина: пользуйтесь стационарными пунктами, специализированными контейнерами и фандоматами! Мы возобновим свою деятельность сразу, как представится такая возможность.