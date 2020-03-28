Распространяйте экознания, а не вирус!

Дистанционное обучение в образовательных учреждениях, виртуальные экскурсии, онлайн-занятия для всех желающих – сейчас чего только не встретишь на просторах интернета. Я тоже решила не отставать и подготовила небольшой список тех экопроектов, к которым можно присоединиться уже сегодня!

1. Онлайн-курс «Управление для снижения риска бедствий».

Достаточно просто выглянуть в окно, чтобы понять, что с природой что-то не так.

2019 и 2020 ярко продемонстрировали, как стихийные бедствия врываются в повседневную жизнь людей, нанося колоссальный вред. Наводнения, засухи, лесные пожары и другие опасные природные явления становятся интенсивнее, случаются чаще и длятся дольше. Нам всем приходится беспокоиться о природных катастрофах больше, чем когда-либо ранее.

До 30 апреля вы можете пройти онлайн-курс, в ходе которого узнаете о мерах, снижающих риск стихийного бедствия или сокращающих ущерб от него, а также как сохранить свою жизнь и здоровье в чрезвычайной ситуации.

Автор курса - Оксана Липка, кандидат географических наук, заместитель начальника отдела Изучения взаимодействия атмосферы и природных систем суши Института глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля.

Курс состоит из 4-х модулей, каждый из которых рассчитан на 30 минут.

I модуль - вводный курс о стихийных бедствиях на территории России и организациях, которые ведут работу по снижению риска их возникновения.

II модуль - о сохранении жизни и здоровье людей: государственные меры, стратегия поведения каждого человека, помощь от природы.

III модуль - о роли управления для снижения риска бедствий в разных отраслях экономики, а также в связанных с ними профессиях.

IV модуль - стихийные бедствия на Камчатке и действенные стратегии снижения риска бедствий, применимых в любом уголке нашей страны.

Присоединиться к онлайн-курсу можно по drr-course.ru. Курс продлится до 30 апреля 2020 года. Слушателям, выполнившим три модуля и тестовые задания, будет выдан сертификат WWF России об успешном прохождении курса.

2. Онлайн-игра «Посади Лес». Сажая деревья в игре, вы одновременно восстанавливаете и настоящие леса! Часть дохода от покупок идет на посадку деревьев и восстановление лесов в реальной жизни. Игра включает в себя не только интересные задания, но и рассказывает игрокам о том, как заботиться о лесе, какие деревья нужно высаживать и какие животные обитают в различных лесах.

Посади Лес - это игра, которая расскажет:

- Что составляет экосистему леса?

- Что нужно, чтобы вырастить дерево?

- Какие есть лесные животные?

- Что нужно, чтобы им было хорошо в лесу?

- Что может угрожать лесу?

- Что мы можем сделать, чтобы предотвратить гибель лесов?

- Какая норма содержания кислорода в городском воздухе?

- Сколько нужно деревьев, чтобы очистить воздух над городом?

Она бесплатна и подходит для детей.

Скачать её можно тут:

Google Play https://clck.ru/MJxiG

App Store https://clck.ru/MJxkG

3. Всероссийский онлайн-флешмоб «Мы в ответе за тех, кого приручили». Цель флешмоба — дать людям полноценное представление о проблеме бездомных животных в России и рассказать, что каждый может сделать для ее решения. Движение «ЭКА» подготовило подробные рекомендации о каждом виде помощи, чтобы присоединиться могли все желающие. Помогите тем, кто не может помочь себе сам!

Для участия необходимо зарегистрироваться на портале Ecowiki http://ecowiki.ru/animals и выполнить одно или несколько полезных действий:

- Расскажите свою историю о том, как вы взяли животное с улицы или из приюта; либо историю помощи животному с улицы - отвезли к ветеринару, соорудили дом;

- Напишите пост с подробной информацией о приюте или центре помощи бездомным животным в Тульской области;

- Принесите в приют или центр корма;

- Станьте волонтером приюта или центра;

- Окажите посильную финансовую поддержку приюту или центру;

- Поделитесь своим опытом в соцсетях с хештегами #пушистыйфлешмобтула #эковики, мотивируя окружающих заботиться об уличных животных.

Туляки уже активно делятся своими историями, а с четверга (26 марта) стартовал сбор корма бездомным животным для собак, которые находятся в ООО «Континент+». Сейчас в организации живут 900 хвостатых постояльцев, им нужна ваша помощь!

Принимаются любые сухие и влажные корма для собак, любые крупы — ячневая, рис, геркулес, макароны.

Корм можно привезти в "Гардеробную" по адресу: ул.9 мая, д.1. с 10:00 до 22:00 с 26 марта по 29 марта (включительно).

Более подробную информацию можно найти в группе: https://vk.com/eca71

4. Эковикторина для всех желающих. Тульская региональная общественная организация «Экологическая защита» подготовила небольшую викторину, пройдя которую вы узнаете свой уровень знаний в области охраны окружающей среды: https://vk.com/ecozaschita?w=app5671337_-58975008

5. Вебинар «20 проверенных способов решения проблемы отходов». Два раза в месяц на портале «Эковики» проходят вебинары о способах и форматах вовлечения других людей в раздельный сбор и ответственное обращение с отходами. Новый вебинар – это всегда новый гость. На этот раз его проведет Лидия Беляева — эколог, экоактивист, руководитель экослужбы маркета вегетарианского питания «ВегМарт». Лидия расскажет о своем пути экоактивиста и поделится успешным опытом организации раздельного сбора отходов на массовых мероприятиях.

Следующий вебинар пройдет 31 марта в 19:00. Ссылка на регистрацию: https://ecowiki.ru/rso_webinar/#rec159195412

Если в этот день по каким-либо причинам вы не сможете принять в нем участие, не расстраивайтесь! Регистрируйтесь на следующий: подобные вебинары проходят дважды в месяц.

Каждый успешный кейс – это последовательные действия конкретного человека или группы людей. Каждое действие – это простой шаг, который может сделать любой из нас. Мы описали шаги тех, у кого получилось. Получится и у вас!

6. Международная акция «ЧАС ЗЕМЛИ». Это ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Впервые акция была проведена в 2007 году, а в 2009-ом уже стала самой массовой за всю историю человечества. В этот день организаторы призывают выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В знак солидарности также гаснет подсветка сотен самых известных зданий мира. В Москве подсветку отключат у более 2 тыс. зданий, в том числе Московский Кремль и архитектурный ансамбль Красной площади. В 2020 году «Час Земли» начнется 28 марта с 20:30 по 21:30 по московскому времени.

В этом году варианты участия (в связи с карантином) намного шире:

1. Вы можете затемнить обложку и аватарку в социальных сетях 28 марта в 10:00;

2. В «Одноклассниках» будет проходить эксклюзивная трансляция фильмов о природе: https://ok.ru/wwf/topic/151302272379847. Так, например, покажут фильм «Дикие и свободные» от документального канала RTД, рассказывающий о самоотверженных природоохранниках WWF России, которые работают для сохранения редких и исчезающих видов диких животных;

3. Можно принять участие в экологическом челлендже в ТикТок: https://www.tiktok.com/@wwfrussia, а в приложении Likee и MNFST будут доступны интерактивные AR-маски, подготовленные специально для «Часа Земли»;

4. В группе вконтакте WWF России пройдет викторина, победитель которой получит подарок: https://vk.com/wwf

5. Виртуальный презент также доступен в приложении Вконтакте: https://vk.com/app7350422

Помимо этого на сайте WWF и в социальных сетях фонда будет организована прямая трансляция с Красной площади, где панда будет наблюдать, как выключаются огни Кремля, и Красная площадь погружается во тьму.

Важно! Акция носит чисто символический характер, и организаторы не ставят перед собой цель сэкономить электроэнергию! Участники «Часа Земли» просто выражают своё неравнодушие к насущным вопросам экологии. Официальные хэштеги акции: #каждыйможет #часземли. Не будьте равнодушными, присоединяйтесь: https://60.wwf.ru/

7. Индивидуальные экскурсии в формате онлайн от ГУК ТО «Тульский экзотариум».

Карантин – не повод лишать себя удовольствия общения с живой природой. С 19 марта и по 12 апреля ежедневно в официальной группе «Экзотариума» https://vk.com/tulazoo в 11.00 и в 16.00 проходят трансляции экскурсий, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам в 22:00 – присоединиться к ночной прогулке! Трансляции очень интересные и познавательные, советую их не только детям, но и родителям.

8. Противопожарный проект от «Greenpeace». Каждый год в России от огня страдают 40 миллионов гектаров – площадь, сравнимая с Германией. Сгорает в два раза больше леса, чем вырубается. При этом большинство пожаров происходит по вине человека. Если говорить про Тульскую область, то, согласно пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, только с 1 марта 2020 года зарегистрировано 700 случаев горения сухой травы и 345 случаев горения мусора!

В наших силах защитить лес и его обитателей от огня. Не поджигайте сухую траву, это очень опасно! Ну а для тех, кто хочет помочь сохранить леса, не выходя из дома, есть возможность сделать добровольное пожертвование на странице организации: https://join.greenpeace.ru/act/forest/dp/fires.php?iAppealID=5378&utm_source=e-cyber&utm_medium=email&utm_campaign=fire&utm_content=mainbanner&utm_term=2020-03-24

Команда «Greenpeace» подготовила интересные материалы, которыми можно бесплатно пользоваться:

- игры, мультики и раскраски для детей:

https://greenwire-russia.greenpeace.org/stranica/detyam-o-prirodnykh-pozharakh?ea.tracking.id=email-240320&utm_source=e-cyber&utm_medium=email&utm_campaign=fire&utm_content=link3&utm_term=2020-03-24

- материалы противопожарной кампании «Останови огонь!» и зрелищные экопросветительские ролики: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1v1s6vawvigxrOxJxnk58wVaVuaVa_npI

9. Городская ЭКОбомба г.Тулы. В рамках проекта на территории Тулы проходят массовые посадки деревьев. Неравнодушные люди озеленяют образовательные учреждения, парки, собственные участки земли. Сейчас идет подготовительный период - заказать саженцы по принципу совместных покупок можно в группе: https://vk.com/ecobomba_tula

Друзья, проводите время с пользой не только для себя, но и для экологии!