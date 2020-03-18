Экомузей моды в Туле - реальность?

Свадебное платье из пакетов, обувь из перчаток — известный российский модельер Артур Браже создает свои коллекции из того, что многие называют мусором. Материалы он находит на строительных площадках, заводах и просто на улице. Так, обнаруженный кусок гофротрубы стал основой для создания его очередной коллекции. Конечно, не все готовы пойти на вечеринку в платье из мешковины или обрезков ткани, но заказы Артуру все же поступают с хорошей периодичностью.

Артур является руководителем международного экомузея моды и работает в двух направлениях — «трэш-арт» (когда мусор становится источником для создания различных арт-объектов или другого творчества (например, одежды)) и «апсайклинг» (вторичное использование вещей с созданием для них нового функционала).

Я знала, что у него есть некоторые задумки по поводу Тулы и решила пообщаться с ним, чтобы понять, как обстоят дела с экомодой в России и есть ли перспективы у этого направления у нас в городе.

Артур закончил профессиональный колледж по специальности «портной и модельер-конструктор». В 2011 году получил приглашение на экологический форум «ЭКА-МИР» и первые в России «экологические» выходные, которые проходили в Москве на заводе «Флакон», где он представил 3 коллекции из вторсырья. Тогда же Артур начал состоять в различных экодвижениях и представлять интересы одной организации как экодизайнер в направлении «трэш-арт».

Моду и экологию Артур считает понятиями, неразрывно связанными между собой. «Невозможно идти в красивой и чистой одежде, начищенной до блеска обуви по загрязненным, заваленным мусором улицам и тропинкам в лесу».

Сейчас многие вещи изготовлены из мусора. Мы считаем их модными, потому что они повсеместно распространены, но мы не задумываемся, из его они сделаны: алюминиевые рамы для велосипедов из банок, синтетические ткани и утеплители из пластика, подошва для обуви и т. д. Например, в качестве сырья для всем известного полиэстера используются переработанные пластиковые бутылки.

«Я и сам непосредственно являюсь показателем того, что мода и экология — вещи совместимые. Через свои коллекции в направлениях „трэш-арт“ и „апсайклинг“ показываю, как создать из немодного (ненужного) мусора то, что станет красивым и востребованным…».

Самой значимой своей наградой Артур считает победу в международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский силуэт» в 2008 году с коллекцией из газет «Пресса по диагонали».

По поводу его работ Татьяна Михалкова (советский и российский общественный деятель, президент Благотворительного фонда «Русский силуэт») сказала, что это первая коллекция из нестандартного материала, которую она видела, и не важно, из чего она сделана… самое главное, что это смотрится как цельная коллекция.

Артур также шил платья для звезды «Фабрики звезд» Корнелии Манго, выступал на различных федеральных каналах, организовал два бенефиса и получил международное признание.

Есть у него и коммерческие предложения — например, для одного автоцентра были созданы платья в виде деталей автомобиля.

Показы коллекций Артура Браже отличаются от обычных. Помимо того, что сырьем для одежды служат нестандартные материалы (для многих это просто мусор), он старается не использовать обычное дефиле: только сценическая постановка и авторская музыка композитора.

Материал для костюмов различен: полиэтиленовые пакеты, поролон, пластиковые бутылки, мешки и одноразовая посуда…

«Я наглядно показываю, что из вторсырья можно делать произведения искусства. Я не выбрасываю мусор, загрязняя окружающую среду, а создаю из него одежду».

Его вдохновением является красота природы и то, что её губит. Девиз Артура: «Идеи лежат у нас под ногами — утилизирую мусор красиво».

С непониманием Артур тоже сталкивается. Многие люди не воспринимают такую моду, да и не все пытаются вникнуть в экологическую концепцию, которую он продвигает и пытается донести. Легче обстоят дела с апсайклингом, основой которого являются привычные (стандартные) материалы.

К сожалению, с поддержкой администрации дела обстоят не лучше. За 19 лет своей творческой деятельности Артур не добился понимания своих идей и уехал за границу. В отличие от России там есть поддержка иностранных инвесторов, которые как раз и ищут инновационные и нестандартные взгляды и подходы к творчеству.

Вообще людей, создающих одежду из вторсырья, не так много. В основном, экодизайнеры создают свои коллекции из натуральных материалов. Для Артура это обычный пошив, которым занимается каждый первый портной и модельер. «Ничего особенного и оригинального с точки зрения технологии тут нет… а если они и создают коллекции из вторсырья, то разово (потом в утиль)… Мои же 180 коллекций из вторсырья носибельны: коллекции из газет уже 10 лет, а её до сих пор можно использовать (применяю свою запатентованную технологию)…»

Артур надеется, что это направление в скором будущем станет стихийным и массовым, так как один или даже десяток дизайнеров не решат экологическую ситуацию в России.

В сентябре 2019 года Артуру довелось посетить Тулу с рабочей поездкой. Он встретился с администрацией и со своими старыми знакомыми с различных форумов. Артур был приятно удивлен как самим городом, так и отношением туляков ко многим социальным вопросам, в том числе к экологии и творчеству.

У Артура есть планы переехать на постоянное место жительства и развивать свои социальные и экологические проекты. В том числе он надеется открыть уникальный в мире экологический музей моды в Туле: перевезти его из-за границы и развивать совместно с неравнодушными людьми.

Дело осталось за малым — найти инвестора для музея. Если быть точнее — инвестора, который предоставит помещение.

На мой взгляд, это не так много, зато в Туле будет уникальный на всю Россию экомузей моды! Возможно, среди вас найдется человек, который загорится данной темой и решит помочь Артуру открыть крутой экологический проект в нашем городе.

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