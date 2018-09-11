Где вы должны быть 15 сентября!

Все мы знаем, что Тульская область - регион с неблагоприятной экологической обстановкой. Для тех, кто машет рукой на слова: «Пора задуматься над будущим планеты!», приведу в пример небольшую статистику:

- ежегодно в атмосфере Тульской области оказывается около 165 000 тонн вредных веществ;

- около 50% населения Тульской области проживает в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы;

- большинство рек Тульской области относится к классам «загрязненных» и «грязных». Ежегодно в водоемы региона сбрасывается около 190 млн кубометров не очищенных надлежащим образом сточных вод;

- очищенными признаются менее 5% сбрасываемых в реки Тульской области сточных вод;

- по статистике, в Тульской области от рака умирает большее количество людей, чем в среднем по России;

- состояние около трети всех почв региона близко к катастрофическому;

- количество твердых бытовых отходов увеличивается в Тульской области ежегодно на 650 тысяч тонн. Из этого только 5% идет на переработку, примерно 10% теряется при транспортировке. Остальные 85% отходов отправляются на 40 свалок и полигонов ТБО, из которых всего 8 включено в государственный реестр объектов размещения отходов.

- общая площадь всех свалок области составляет около 190 га, площадь санкционированных свалок при этом — 63 га.

Эти данные никто не скрывает, они открыты. Их можно почитать в ежегодных отчетах министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

ПОРА ЧТО-ТО МЕНЯТЬ, ВЫ СОГЛАСНЫ?

Если «да», то следующая информация для ВАС!

15 сентября 2018 года пройдет Всемирный день чистоты "Сделаем!"

Это гражданский проект, цель которого — объединить общество, власть, бизнес и СМИ в одну команду для очистки природы от мусора. Глобальная уборка с участием 5% населения мира — шаг, который привлечет внимание к проблеме мусора и станет началом пути по ее системному решению.

Почему 5%? Это критическая масса, позволяющая перейти на новый уровень развития оставшимся 95%. Эффект снежного кома и вируса гриппа. 5% населения в России = 7 млн человек, 5% населения Тульской области = 75 тысяч человек. К проекту уже присоединилось 150 стран!

Почему уборки? Это простое действие, понятное всем.

В Тульской области была создана команда организаторов, в состав которой вошли активные жители нашего региона. Благодаря их усилиям, а также неравнодушию туляков 15 сентября в 12-ти муниципальных образованиях пройдет 18 уборок!

Почему стоит принять участие в акции?

1. «Сделаем!» – это гражданская акция: инициатива исходит от жителей, а не от власти. Это не добровольно-принудительные субботники; главное – желание!

2. Централизованные уборки не проводятся во дворах и местах, где есть ответственные люди или службы. Организаторы ориентированы, в первую очередь, на очищение лесной или прибрежной территорий. Но если у вас не возможности принять участие в таких уборках, вы всегда можете просто выйти во двор и убрать летучий мусор (не забудьте прислать фотографию своего геройства!)

3. Часть собранного сырья пойдет на переработку: ПЭТ, стекло, твердый пластик (флаконы, емкости из-под шампуней и т.д.), автомобильные шины. В первую очередь это касается Тулы, в других регионах – по желанию.

4. На уборках будет организован соревновательный момент среди участников. Почти во всех точках будут выбраны команды победителей, собравшие наибольшее количество мусора. За раздельные фракции будет начисляться бОльшее количество баллов, за смешанный мусор – меньшее количество баллов. Таким образом, организаторы Всемирного дня чистоты в Тульской области мотивируют не просто убрать территорию, но еще и отвезти часть собранного на переработку. Команды – победители получат подарки от партнеров мероприятия!

5. На местах уборок будут развешаны таблички (интернет-мемы на данную тему), призывающие к поддержанию чистоты!

6. Акция «Сделаем!» открыта для всех желающих. То есть в уборках может принять участие любая компания, магазин или кафе.

Всю информацию вы можете найти на КАРТЕ УБОРОК ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ: https://clck.ru/EK3zP

В Туле будут организованы уборки в 4 местах:

1. Тула, пос.Косая Гора, Березовая роща (встречаемся в 9:45 возле дома по адресу: ул.Луговая, 16). Для туляков - приезжайте в 9:40 на остановку ДК (33 и 34 маршутки, 28 автобус и 12 троллейбус). Вас там встретит волонтер и проводит до места уборки. Ответственное лицо: Катя Олейник 89531849554.

2. Тула, пос.Косая Гора, пруд "Стрельбище" (встречаемся в 9:45 возле дома по адресу: ул.Латинская, 4). Для туляков - нужны взрослые (от 18 лет). Ответственное лицо: Алла Макарова , 89202746749.

3. Тула, парк Обороны Тулы (встречаемя в 9:45 возле мемориальной доски Маршалу Жукову, напротив находится дом по адресу: ул.Маршала Жукова, 6). Ответственное лицо: Ольга Мельшиян, 89207750188.

4. Тула, Рогожинский парк (встречаемся в 10:00 по адресу: ул.Тимирязева 101 корпус 7 возле 1го подъезда). Ответственное лицо: Анечка Новикова, 89101681430. Внимание! На этой территории не предусмотрен соревновательный формат!

В преддверии Всемирного дня чистоты организаторы провели плоггинг-уборку – новый формат для России, когда пробежка соединяется с уборкой территории. Участники убирали Щегловский лес. Несмотря на то, что плоггинг-уборки в чистом виде не получилось (место было слишком загаженным), организаторы весело и с пользой провели субботнее утро в лесу!

На данный момент на территории Тульской области проходит флешмоб #сделаемвтуле.

Все очень просто: убрал - сфотографировал - выложил в социальные сети с хэштегами #сделаемтула #сделаемтульскаяобласть

Уборки на территории Тулы пройдут при поддержке главного управления по Привокзальному территориальному округу.

Если вам:

- не все равно;

- хочется жить в чистом городе/стране/мире;

- обратить внимание общественности на мусорную проблему;

- показать своим примером, что помогать проще, чем кажется...

Присоединяйтесь к уборкам! БЕЗ ВАС НЕ СПРАВИМСЯ!

Тульская группа: https://vk.com/sdelaem71