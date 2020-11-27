Любовь во время войны

Великая Отечественная война разрушила жизни миллионов людей, разделила семьи. Но чьи-то судьбы навеки сплелись благодаря войне. В военное время жизнь всё равно продолжалась. Люди испытывали множество чувств: горе от потери близких, отчаяние, страх, счастье от Победы и, конечно же, любовь, которая зарождалась в их сердцах под звуки разрывающихся снарядов. Об одной такой любви близких друзей своей семьи рассказывает студентка факультета журналистики ТулГУ Варвара Корнеева.

Василий Степанович и Вера Андреевна по-знакомились на войне. Она была медсестрой медсанбата, он – летчиком-разведчиком. Парень влюбился в красивую девушку с первого взгляда и твердо решил добиться ее расположения.

Вера Андреевна родилась под Харьковом 15 июля 1924 года. Когда началась война, ей было неполных 17 лет. Девушка ушла на фронт добровольцем. Четыре ее старших брата пошли воевать, и она просто не могла остаться в стороне. Отец не хотел пускать дочь на фронт, но Вера настояла. Перед отъездом он написал ей наставляющее письмо, в котором были жирно выведены слова: «Вера, не пей и не кури!»

Вера Андреевна прошла курс для медсестер, после которого ее отправили на передовую.

1941 год. Шли ожесточенные бои, наши войска несли огромные потери. Девушке, которой не было и 18 лет, приходилось вытаскивать солдат с поля боя. За самоотверженное спасение бойцов Вера получила медаль «За отвагу». Спасая чужие жизни, Вера Андреевна чуть не потеряла свою. Однажды рядом с ней разорвался снаряд, ее засыпало землей. Если бы не солдаты, поспешившие медсестре на помощь, девушка была бы похоронена заживо.

До конца жизни Вера Андреевна вспоминала эти чудовищные события. Помнила она и своих подруг-медсестер. Из десяти девушек выжили только две. Одной из них была Вера Андреевна. Командир пожалел оставшихся в живых девушек и перевел их в медсанбат. Там Вера Андреевна и встретила своего будущего мужа.

Девушке нравилось внимание парня. Даже в старости она с теплотой вспоминала, как ухаживал за ней Василий.

Жених был настоящим романтиком. Письма и цветы Вере Андреевне он сбрасывал с самолета.

Позже Вера Андреевна признавалась, что у нее не было ни одного шанса устоять перед напором будущего мужа. Как могла девушка не влюбиться в веселого, высокого и красивого летчика, который к тому же был настоящим героем?

Василий Степанович родился 8 марта 1922 года в деревне Медведки Веневского района Тульской области. В 18 лет его призвали в Красную Армию. В 1941-м юноша окончил Качинское летное училище и был направлен на фронт в 366-й отдельный разведывательный авиационный полк летчиком-разведчиком на самолете «Пе-2».

Много испытаний выпало на долю парня. Его миссия была сложной и ответственной. Он должен был доносить командованию информацию о расположении вражеских войск и делать фотографии местности. Много раз самолет Мухина попадал под вражеский обстрел, но Василий Степанович мастерски уходил от врага. Летчику неоднократно приходилось сажать самолет в сложных метеоусловиях и с неисправными двигателями.

Перед каждым вылетом парень подкладывал под сиденье самолета сковороду на удачу. Совпадение это или нет, но часто после возвращения с боевого задания на молодом летчике не было ни царапины, в то время как другие члены его экипажа погибали. Василий Степанович потерял нескольких стрелков-радистов. Дату смерти каждого он помнил и спустя десятилетия после войны.

Говорят, трудно найти иголку в стоге сена. Но и обнаружить огромный вражеский танк в этом же стогу с высоты птичьего полета не легче. Однажды Василию Степановичу дали задание сфотографировать расположение немецких танков. Молодой человек прилетел на место, но сразу ничего не нашел. Пришлось снижать высоту. Вдруг он увидел, что из стога сена что-то торчит. Подлетел еще ближе и обнаружил ствол танка. Задание было успешно выполнено.

Но самое тяжелое испытание ждало летчика 18 марта 1944 года, когда экипаж Мухина попал под вражеский обстрел и не вернулся с боевого задания по разведке Керченского полуострова. Василия Степановича по-считали пропавшим без вести, а его родителям отправили похоронку. Но парень выжил. Ему помогли его прекрасные навыки пилотирования.

Мухин посадил самолет с двумя неисправными двигателями на берегу залива, на болотистую местность.

Вода смягчила удар. Василий Степанович сломал ногу, но остался жив. Вместе с боевыми товарищами он покинул горящий самолет. На место крушения прибыли немцы с собаками. Они увидели пылающий ярким пламенем самолет и, решив, что все члены экипажа мертвы, не полезли в болото. Это спасло Василию Степановичу и его товарищам жизнь. Мимо места крушения проходил житель близлежащей деревни, который и помог членам экипажа добраться до партизан. Партизаны в свою очередь связались с полком, в котором служил Мухин. На следующий день за ним и за его товарищами прилетел самолет.

К февралю 1945 года Василий Степанович налетал около двухсот часов, совершив 115 боевых вылетов. В разное время летчик вел систематическое наблюдение в районах Таманского и Керченского полуостровов, в районах Польши (Цеханув, Макув, Млава, Торн, Плоцк) и Восточной Пруссии. За проявленный героизм, мужество в бою и прекрасные навыки пилотирования Василия Мухина наградили орденами Отечественной войны I и II степени, орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

Также Василий Степанович получил медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга» и «За боевые заслуги». Василий Степанович был участником Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади.

Вера Андреевна и Василий Степанович поженились еще во время войны. В мае 1945 года у них родился сын, которого в честь Победы наших войск над Германией назвали Виктором. После войны семья переехала в Новомосковск. До 1958 года Василий Степанович оставался в рядах Красной Армии и дослужился до капитана. После ухода в отставку он работал на мебельной фабрике. У Василия Степановича были золотые руки. С инструментом он обращался так же мастерски, как и с самолетом. Вера Андреевна после войны устроилась в новомосковскую городскую поликлинику №1 медсестрой, где и проработала всю жизнь. Сын Виктор решил пойти по стопам отца и тоже стал военным, но не летчиком, а моряком.

Василий Степанович Мухин умер в ноябре 2002 года в возрасте 80 лет.

Вера Андреевна пережила своего мужа на 16 лет и умерла в июне 2018 года, немного не дожив до своего 94-го дня рождения. Она говорила, что прожила так много лет потому, что жила не только за себя, но и за старших братьев, которые не вернулись с войны.