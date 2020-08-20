Письмо о своем любимом дедушке в редакцию «Слободы» прислала Варвара Корнеева, студентка 2-го курса кафедры журналистики ТулГУ.

Своего дедушку, Василия Владимировича Грачева, я не помню. Он умер, когда мне едва исполнилось два года. Но мама мне много о нем рассказывала. Она говорила, что дедушка очень любил меня, часто играл со мной. Я тоже любила дедушку и всегда приносила ему его тапочки, когда он приходил домой. Мне так жаль, что я не успела лично спросить дедушку о его жизни, о войне. Его историю мне рассказала моя мама.

Мой дедушка родился 20 декабря 1920 года в селе Медведки Веневского района Тульской области. У него были кудрявые русые волосы, пухлые губы и добрые зеленые глаза. Дедушка был среднего роста, крепкого телосложения. Он всегда был честным, трудолюбивым, ответственным и добрым человеком, который помогал всем, кто просил его о помощи.

Мой дед успешно закончил 10 классов сельской школы и в 1940 году был призван на военную службу, которую проходил в войсках НКВД в полковой школе младших командиров в Киеве.

Война для дедушки началась 22 июня 1941-го, когда немецкие самолеты бомбили один из аэродромов, недалеко от которого он находился в летних лагерях. С первого дня войны часть, где он служил, участвовала в ликвидации немецких лазутчиков и диверсантов.

Наши войска отступали из Киева на восток. Во время отступления командир дедушкиной части бросил своих подчиненных и сбежал. Делать было нечего, пошли без командира… и попали в плен.

Мой дедушка не любил рассказывать о том, как именно его пленили. От одной мысли об этом он сразу замолкал, а из его глаз текли слезы. Мама понимала, как тяжело было ему вспоминать о взятии в плен, и никогда его об этом не спрашивала.

К пленным немцы относились с большим пренебрежением и издевались над ними как физически, так и морально. У пленных отобрали котелки и ложки. Смотря на то, как измученные люди грязными руками доставали из фуражек кашу, немцы смеялись и повторяли «russische schweine», что в переводе на русский язык означает «русские свиньи».

Дедушка попал в лагерь для военнопленных, уже имея ранение в ногу. В этом же лагере вместе с дедом были русские военные врачи, которые тоже попали в плен. Один из них осмотрел рану дедушки и сказал: «У тебя серьезное ранение, скоро рана станет гноиться, начнется гангрена, и ты умрешь, если останешься здесь».

В то время фашисты, веря в свою безоговорочную победу над Советским Союзом, как раз отпускали украинских военнопленных, чтобы они шли домой и рассказывали родным и друзьям о победе «Великой Германии». Врач пожалел моего деда и дал ему красноармейскую книжку погибшего украинца Василенко, с помощью которой дед Василий смог покинуть лагерь. За этот поступок русского врача дедушка был благодарен ему всю жизнь.

Дедушка шел по захваченной врагом территории к линии фронта.

По пути он встретил двух еврейских мальчиков, одному из которых

было шесть лет, а другому –

всего четыре года.

Мать этих детей вытолкнула их из толпы евреев, которых вели на расстрел, и сказала им: «Идите в Москву». Мой дедушка не мог бросить детей. Так и шел раненый красноармеец по проселочным дорогам Украины с двумя маленькими детьми, младшего из которых он нес на себе.

Они заходили в деревни. Местные жители делились с ними провизией, давали временный приют, но никто не решался оставить еврейских детей у себя. Так дошли они до линии фронта. Но переходить ее с двумя детьми мой дедушка побоялся. Он оставил мальчиков в одном из селений под Белевом в доме назначенного немцами деревенского старосты, который сам предложил оставить детей у него.

Этот староста был единственным мужчиной в деревне. Его не взяли на фронт из-за возраста и увечья. Моему деду он рассказал, что не хотел становиться старостой, но немцы насильно его назначили, что он боится репрессий со стороны Красной Армии. Староста обещал спрятать и беречь детей.

До конца жизни моему дедушке не давали покоя мысли о судьбе этих еврейских мальчиков. «Выжили ли они, – думал он, – а если выжили, то как сложились их судьбы?»

Дедушка успешно перешел линию фронта и оказался на территории, которая контролировалась войсками Красной Армии. Его тщательно проверяли, так как он побывал в плену. Дедушкину ногу вылечили, но он на всю жизнь остался инвалидом, хромал. После лечения и многочисленных проверок деда отправили на Северный Кавказ в 18-ю десантную армию. В одном из боев за город Туапсе он был тяжело ранен. Ранение не позволило деду Василию вновь вернуться на фронт, после выписки он был уволен в запас.

Война для моего деда стала настоящим испытанием духа. Она оставила на его сердце неизгладимые шрамы. Когда моя мама была молодой, она постоянно спрашивала у своего отца о войне и о том, что он чувствовал, когда воевал.

Дедушка говорил, что перед каждым боем готовился умереть, а во время боя ничего не чувствовал, как будто находился в каком-то сне, а время замирало. Рядом с ним, бездыханные, падали его товарищи, а ему оставалось только бежать вперед, бежать и надеяться, что в него не попадут.

Он много раз в мыслях представлял себе свою смерть, но судьба распорядилась так, что дедушка остался жив.

За проявленное в бою мужество дед Василий получил Орден Отечественной войны I степени.

В 1948 году мой дедушка окончил Тульский механический институт (ныне Тульский государственный университет), стал инженером. С 1960 года он работал в Новомосковском филиале МХТИ (ныне РХТУ им. Д. И. Менделеева), где преподавал теоретическую механику.



Преподаватель Новомосковского филиала МХТИ

В. В. Грачев с наградами, 1985 год.

Каждое 9 мая он и его сельские друзья собирались на своей родине в селе Медведки, чтобы почтить память павших односельчан.

Умер мой дедушка, Василий Владимирович Грачев, 15 мая 2000 года от онкологии, немного не дожив до своего восьмидесятилетия.

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