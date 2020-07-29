Дневники войны: письма Дмитрия Лебедева с фронта и подвиг Алексея Заварзина

Тульский военно-исторический музей делится на своей страничке в социальных сетях письмами военных лет. В этот раз мы представим не только военные письма, но и расскажем об одном герое Великой Отечественной войны.

Три письма написал Дмитрий Лебедев своим родным и близким. Это письмо датировано 23 июля 1942 года:

- Здравствуйте, дорогие д. Коля, т. Таня, Зойка и Юрка! Шлю вам свой курсантский привет и всего наилучшего в вашей собственной жизни.

Доехал я хорошо, из Тулы до Москвы мы ехали в пассажирских вагонах очень удобно и свободно – пять человек в купе. Приехали в Москву в 7 часов вечера. Посидели около вокзала несколько часов и поехали на трамвае в Чернышевские казармы.

Утром нам объявили, что мы все будем зенитчиками-артиллеристами. Потом сортировали раз двадцать и объявили, что мы будем пулеметчиками-зенитчиками и направили на курсы младшего комсостава, где обещают сделать из нас сержантов.

Сейчас я усиленно учусь по 10-12 часов в сутки, а иногда и больше. В 11 отбой, а в 6 утра подъем. Учиться довольно легко, но утомляет количество занятий. До обеда 6 уроков по 55 минут и после обеда 4 урока, потом всякие тренажи и внешкольные занятия, так что даже некогда написать письмо.

Сегодня я дневальный по роте. Эту ночь мне пришлось спать только три часа, но сейчас, хотя я и не стою на посту, спать не хочется, и я принялся за письма.

Меня прямо из Тулы зачислили в строевую часть, и я сейчас боец строевой службы, зенитчик-пулеметчик. Строевую подготовку у нас проходят очень мало, все больше учим материальную часть пулеметов. Занимаемся мы в лесу на поляне, лес сосновый, и вообще место очень красивое и хорошее. Кормят здесь очень хорошо: вкусно и все свежее. Для примера возьму вчерашний день: завтрак – суп из гороховых концентратов с рыбными консервами, 200 грамм хлеба и 25 грамм сахара. Обед – суп мясной с вермишелью и пшеничной крупой; второе – мясо с макаронами и 250 грамм хлеба. Ужин, как и завтрак. В неделю только один постный день.

Дядя Коля, прошу Вас, не забывайте маму, ходите к ней почаще и смотрите, чтобы она не запускала сад. Напишите мне, как вы живете и как живет моя мама. Передайте ей привет, и пускай Зойка с Юркой ее крепко-крепко расцелуют за меня. Ну, пока всего хорошего. Крепко вас всех целую. Д. Лебедев.

Это письмо Дмитрий написал в городе Загорске (ныне Сергиев Посад, Московская область) 11 августа 1942 года:

- Здравствуйте, дорогие д. Коля, т. Таня, Зойка и Юрка. Шлю вам свой гвардейский привет из Загорска. Сейчас я живу в лагерях в лесу в палатках, обедаем из котелков на полянке около кухни. Утром у нас подъем в 6 часов, зарядка, завтрак и занятия до обеда, после обеда занятия часов до 7, а потом всякие политчасы и другие подобные штуки. В 10 часов поверка и отбой. Я сейчас служу в пехотной части и имею звание «гвардии ефрейтор». Наверное, скоро ко мне прикрепят автомат ППШ, и я пойду в бой автоматчиком. Сейчас мы изучаем матчасть всякого пехотного оружия и тактику боя. Это письмо я пишу в лесу на опушке, где нахожусь в качестве наблюдателя, а наша рота ведет наступление на оборону «противника». Живу я хорошо, кормят пока так себе, но жить можно, дают махорку, 800 гр. хлеба и т.д. По дому я скучаю, хочется увидеть маму и вас всех. Но до конца войны едва ли увижу. Ну, пока всего хорошего, не забывайте маму, ходите к ней почаще. Крепко всех вас целую, передайте привет всем знакомым, и пусть ребята крепко расцелуют мою мамку за меня.

Это короткое послание Дмитрий Лебедев написал 24 сентября 1942 года:

- Здравствуйте, дорогие д. Коля, т. Таня, Зойка и Юрка. Шлю вам свой фронтовой привет… Я жив и здоров, хотя уже на фронте нахожусь дней 15 и даже ходил в наступление. Сейчас сижу в окопе и решил вам черкнуть письмо, может быть, оно до вас и дойдет. Передайте привет маме и крепко, крепко ее расцелуйте и успокойте. А то все равно тот, кто на фронте не был, тот побудет, а кто был, то не забудет, это известно всем сейчас. Каждая семья имеет кого-нибудь на фронте.

Сейчас я пулеметчик и провожу круглые сутки у «максимки», но ничего.

Ну, пока всего хорошего. Крепко целую всех. Ваш Димка.

Еще мы хотели бы рассказать о туляке Алексее Федоровиче Заварзине. В редакцию рассказ о своем отце отправила Татьяна Алексеевна Курганова:

- Алексей Фёдорович родился 30 марта 1925 года в деревне Колюпаново Тульской области, был одним из девятерых детей в простой крестьянской семье. Когда началась война, две старшие сестры ушли на фронт, а Алеша остался в Туле учиться. Но даже там молодой человек старался быть полезным: после занятий дежурил на крышах, оказывал посильную помощь дислоцирующимся в городе войскам.

После окончания школы, в январе 1943 года Алексея призвали в армию. После выпуска из пехотного училища его направили в 3-ю гвардейскую танковую армию под руководством маршала Павла Семеновича Рыбалко. Под Курском шли ожесточенные бои, и Алексея зачислили в состав 3-го мотоциклетного батальона 6-го гвардейского корпуса разведчиком. Выполняя одно из первых заданий, он случайно в лесу столкнулся с молодым немецким солдатом.

По взгляду противника стало понятно, что в живых останется только один. Пришлось стрелять. Это был первый убитый враг.

В ходе разведки на станции Медвенка в Курской области Алексей получил осколочное ранение в руку, попал в госпиталь. Рана долго не заживала. Алексей Федорович рассказывал своей дочери, что в госпитале он задумался: «Почему с одинаковыми ранениями одни выживают, а другие нет?» Пришел к мысли: чтобы выжить, надо быть сильным духом. Иначе нельзя. После длительного лечения Алексея направили под Куйбышев в школу воздушных стрелков-радистов. После четырехмесячного обучения, в июне 1944 года был зачислен стрелком в 103-й штурмовой авиационный полк 230-й штурмовой дивизии 4-й воздушной армии. Летал на штурмовике «Ил-2», ему была поставлена боевая задача: уничтожить «живую силу» противника и наземные объекты. Трижды самолет сбивали. Первый раз экипаж сел на немецкие окопы и въехал на нейтральную полосу. Пехота Красной армии заметила и прикрыла огнем. При последней посадке пилот его самолета погиб. Было ли страшно в ходе боев? Об этом не думали. Ко всему можно было привыкнуть на войне. Но к гибели товарищей-однополчан – никогда. На войне никто не думал, что совершает подвиг. Просто каждый выполнял положенные ему обязанности.

В приказе о награждении сказано: «Медалью «За отвагу» наградить стрелка авиавооружения 2АЭ младшего сержанта Заварзина А.Ф. за совершенные 11 успешных боевых вылетов на самолете Ил-2 в качестве воздушного стрелка и за обслуживание 87 боевых вылетов без отказов вооружения в бою. Отлично зная материальную часть вооружения, быстро готовит ее к боевым вылетам и в свободное время оказывает помощь механику в подготовке самолета к очередному вылету».

В апреле 1945 года Алексей Заварзин участвовал в освобождении Кенигсберга и был награжден медалью «За освобождение Кенигсберга». Окончание войны застал в Германии, недалеко от Берлина. До демобилизации в 1950 году служил в Польше, за отличную службу награжден медалью «За освобождение Варшавы».