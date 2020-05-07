Дневники войны. Еще одно письмо семьи Каргапольцевых

Военно-исторический музей делится в социальной сети ВКонтакте письмами военных лет.

Письмо, которое вы прочтете, адресовано семье Каргапольцевых и написано 23 января 1945 года.

«23.1.45

Здравствуй дорогая Томочка!

Вот уже три дня прошло с тех пор как мы друг друга невидим а мне кажется что прошло не три дня, а три года. Эти дни мне кажутся вечностью, сколько я передумал. За этот промежуток времени помоему одной сотой частью небыло раньше. Пойду на любые лишения для меня, но все-же зделаю чтоб быстрей быть в месте и навсегда. Томочка если б ты знала как мне тяжело так больно сердцу как будто оно хочет вырваться из груди и кудато улететь, много бродит в голове мыслей одна сменяется другой и так без конца пока невпадаешь в какое нибудь умное раздумье. Костя то-же ниможет себе найти места и большое время … над письмами. Томочка как хочется получить от тебя хоть пару слов, чтоб стало хоть немного легче. Пробудем мы здесь еще долго пиши по адресу

Полевая почта 40548 «п»

Досвидание дорогая жду с нетерпением ответ. Привет маме Але, … и Милому Вовочке. Привет всем, всем знакомым от меня. Як. Андр. и Костию

Крепко, крепко целую».

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