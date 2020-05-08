Дневники войны. Письмо Георгия Хмелева

Военно-исторический музей делится в социальной сети ВКонтакте письмами военных лет.

Письмо, которое вы прочтете, написано 2 февраля 1945 года Георгием Владимировичем Хмелевым родным.

«Германия 11. II. 1945 год

Привет с фронта!

«Мы называем себя «славянами». И называем так обычно, когда речь идет о лихих поступках. — «Ай-да, славяне!» «Ну и славяне!». Обращаемся же друг к другу и говорим друг о друге, говоря об обычных делах — «солдат». «Солдат» — роднит людей, сближает. А в лихих случаях всегда говорят: «славянин», «славяне». И в Польше получалось так, что у многих поляков сложилось мнение, что в нашей армии есть и русские, и славяне. Слышишь такие разговоры поляков: «сначала пришли русские — эти хорошие, ничего, а вот потом пришли эти самые «славяне», ну те сорвиголовы!».

Немцы бегут от Красной Армии. Боятся мести и их семьи. Они тикают во все лопатки тоже. На большущих длинных телегах, крытых шатрами из соломенных мат, ковров, парусины, удирают они на запад. В повозке вся семья восседает на своем барахле. Они удирают во все лопатки, но их нагоняют, отрезают наши танки. И тогда летят под откосы телеги, по сторонам чемоданы, цветастые пуховые перины. Дорога вся забросана всяким добром — барахлом. Каждые 50−100 метров валяется или на дороге, или в кувете искорёженный или целый велосипед. Сотни велосипедов. Шагает по дороге славянин, видит, что дорога подходящая, берет из кувета велосипед и пошел… проехал, приустал или дорога пошла в гору, слез, поставил велосипед к столбику или деревцу и зашагал дальше. Пестрая картина: пестрые матрасы, перины, цветастое тряпье и тележища, крытая пестрыми коврами. Шляпы… сотни разнообразных шляп, шляпок, цилиндров. Не теряются славяне. Частая картина: лошадь в дамской модной шляпке. Шагает славянин в цилиндре пушкинских времен. Мордаша улыбающаяся. Едет автомобиль, везет орудие. На передке чучело ястреба или орла с развернутыми крыльями, красивая вещь. В кузове команда орудия — все в цилиндрах…».

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