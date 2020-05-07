Дневники войны. Письмо Абрама Дубровского

Военно-исторический музей делится в социальной сети ВКонтакте письмами военных лет.

Письмо, которое вы прочтете, написано 7 марта 1945 года Абрамом Дубровским семье Дмитриевых.

«Здравствуй, Нинуська! 7.3.45 г.

Ну, вот, теперь и на тебя не обижаюсь, т.к. получил два письма подряд. Милая, ты меня прости, что до сих пор я не исполнил свое обещание и не сфотографировался. Но поверь мне, никак не удается сделать это. Все-таки, при первой же возможности, я обещание свое постараюсь выполнить. Да, родная, что время летит быстро, я с тобой согласен. Кажется, что совсем недавно писал тебе письмо, а, на самом деле, прошло уже довольно много времени. Нинуська, очень рад твоим успехам и горжусь ими. Молодец, родная: несмотря на все трудности, так хорошо учиться. Родная, а относительно папы ты не волнуйся. Ведь не первый раз от него нет долго писем. Мало ли причин может быть для этого? Я ведь тоже был жив и здоров, а не писал ничего полгода. Помнишь? Нинуська, милая, как мне хочется увидеться с тобой, поговорить о многом, поделиться своими мыслями. Ведь в письме почти ничего не напишешь. Учусь так же, как и раньше, но, в предчувствии конца, совсем перестал заниматься. Милая, пиши. Целую крепко, крепко. Твой Абрам».

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