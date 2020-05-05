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Дневники войны
Дневники войны. Письмо Алексея Фатеева

Дневники войны. Письмо Алексея Фатеева

Военно-исторический музей делится в социальной сети ВКонтакте письмами военных лет.

Короткое письмо, которое вы прочтете, написал Алексей Фатеев, адресованное его семье.

«Здравствуйте папа, мама и Тамарочка!!!
Шлю Вам свой боевой привет и массу наилучших пожеланий.
От Вас письма получаю регулярно. На днях получил фотокарточку Тамарочки и 2-е фотографии, где мы сфотографированные с Нюрой. За что большое спасибо.
Вам я выслал все, что Вы у меня просили: во-первых свою фотокарточку, как получите, пишите, во-вторых, справку для мамы и в-третьих, 550 рублей денег. Я живу по-старому, изменений никаких нет.
С приветом. Крепко, крепко целую – Ваш сын и брат Ленька».

 

Напомним, Myslo подготовил специальный проект — «Лица Победы». Здесь вы можете узнать о тех, кто ковал Великую Победу. Истории о своих дедах и прадедах рассказывают наши читатели. Присоединяйтесь!

А еще у нас есть проект «Дневники войны», в котором мы публикуем истории, описанные в солдатских письмах. Если в вашем семейном архиве сохранились такие уникальные письма, фотографии, дневники родных, присылайте их нам на почту news@myslo.ru или приносите по адресу: Тула, пр. Ленина, 116, редакция «Слободы». Тел. 57-07-07, доб. 234. Все письма и фото будут вам обязательно возвращены.

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