Дневники войны. Письмо Алексея Фатеева

Военно-исторический музей делится в социальной сети ВКонтакте письмами военных лет.

Короткое письмо, которое вы прочтете, написал Алексей Фатеев, адресованное его семье.

«Здравствуйте папа, мама и Тамарочка!!!

Шлю Вам свой боевой привет и массу наилучших пожеланий.

От Вас письма получаю регулярно. На днях получил фотокарточку Тамарочки и 2-е фотографии, где мы сфотографированные с Нюрой. За что большое спасибо.

Вам я выслал все, что Вы у меня просили: во-первых свою фотокарточку, как получите, пишите, во-вторых, справку для мамы и в-третьих, 550 рублей денег. Я живу по-старому, изменений никаких нет.

С приветом. Крепко, крепко целую – Ваш сын и брат Ленька».

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