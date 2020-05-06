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Дневники войны
Дневники войны. Письмо Эдуарда Гольдина

Дневники войны. Письмо Эдуарда Гольдина

Военно-исторический музей делится в социальной сети ВКонтакте письмами военных лет.

Письмо, которое вы прочтете, написал Эдуард Гольдин 5 марта 1942 года.

 

«Зап. Фронт

5.03.42

Здравствуйте, дорогие!

Напрасно вы обижаетесь, что я редко пишу. Чаще уже некуда. 2ого послал письмо. Сегодня пишу ещё. Нового понятно за этот срок ничего не случилось. Все по старому и всё в порядке. От вас письма почему-то идут очень долго. На днях получил письмо от дяди и от Риты, с их фотографиями. Написал Тяпке письмо по новому адресу в Краснодарский край.

Если Вам нетрудно то пересылайте мне тяпкины письма или сообщайте подробнее их содержание. Очень интересуюсь как поживает наша «Ворьёна». Перевод в 760 рублей посылал Женя. Где остальные переводы черт их знает посылки с оказией и от этих оказий ни слуху ни духу. На днях вышлю еще денег на адрес тети Лены т.к. боюсь что вы перемените адрес и деньги будут гулять. Сегодня меня будут принимать в кандидаты ВКП (б). Да! С 28 находимся на отдыхе и фронт от нас отдалился на целых 2.5 км. Отдыхаем в деревне где остался всего один житель, да и то – кошка. Факт между прочим очень распространённый. Это зверье не уходит даже если вся деревня сожжена. Приспособили под жильё большой погреб. И живём припеваючи.

Читаю «песнь о Галавате», пишу письма и дневничок и жду от вас писем. Как ваши дела, что слышно у дяди Бориса и тети Маши. Как волдырь. Сказали он научился писать, нацарапает старшему брату пару строк?

Как у батьки с куревом, а то мог бы прислать немного табачку и махры. Думаю что посылку приму бандеролью или как там она называется. Пока все. Жду писем целую».

 

Напомним, Myslo подготовил специальный проект — «Лица Победы». Здесь вы можете узнать о тех, кто ковал Великую Победу. Истории о своих дедах и прадедах рассказывают наши читатели. Присоединяйтесь!

А еще у нас есть проект «Дневники войны», в котором мы публикуем истории, описанные в солдатских письмах. Если в вашем семейном архиве сохранились такие уникальные письма, фотографии, дневники родных, присылайте их нам на почту news@myslo.ru или приносите по адресу: Тула, пр. Ленина, 116, редакция «Слободы». Тел. 57-07-07, доб. 234. Все письма и фото будут вам обязательно возвращены.

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