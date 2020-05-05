Дневники войны. Еще одно письмо семей Дубровских и Дмитревых

Военно-исторический музей делится в социальной сети ВКонтакте письмами военных лет.

Письмо, которое вы прочтете, датировано 27 февраля 1944 года, и переписка велась между семьями Дубровских и Дмитревых.



«Здравствуй, Нинуська! Получил сегодня от тебя телеграмму. Ты не представляешь, как она меня обрадовала. Наконец-то ты, кажется, поняла, что я тебя люблю по-прежнему. Я думаю, что теперь на меня не будешь больше обижаться. Правда? Я очень соскучился по тебе. Ведь мы не виделись с тобой почти два с половиной года!

Я совсем не изменился за это время, разве только постарел. Очень хочется тебя увидеть, но не имею такой возможности. Нинуська, родная, ты обещала прислать свою фотографию, если я пришлю тебе свою. Так вот, как только отпустят в город, я сразу сфотографируюсь и вышлю, но и ты исполни свое обещание. Хорошо? Опять началась старая каторга? Учеба, наряды, дисциплина. Особенно дело плохо обстоит с дисциплиной, но фронт здорово разболтал. Ну, ничего, как-нибудь подтянусь. Ведь я там был сам себе хозяин, а тут мною командуют. Как-то скучно в тылу. На фронте было веселее, хоть и мог каждую минуту распроститься с жизнью. Может быть, как раз это и придавало интерес жизни. Сегодня опять в наряд. Сижу один в огромном пустом корпусе, слушаю радио и пишу тебе письмо. Никто не мешает. Хорошо и спокойно. Пиши. Жду ответа. Целую крепко, крепко. Абрам

Благодарю, что одобрила мой поступок, а то я очень мучился сомнениями, правильно ли я поступил.

Ты слышала песенку «Золотой огонек»? …Вот две строчки из нее:

«И, что было загадано, все исполнится в срок,

Не погаснет без времени золотой огонек». Да? 27.02.44 г.»

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