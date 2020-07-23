Дневники войны: пять фронтовых писем, которые трогают до слез

Тульский военно-исторический музей делится на своей страничке в социальных сетях письмами военных лет. Сегодня мы представим вам еще несколько писем, написанных в то время.

Это уникальное и, может быть, единственное в своем роде письмо. Уникальность его заключается в том, что это письмо на фронт. Таких писем сохранилось совсем немного. У бойцов Красной Армии не было условий, чтобы сохранять письма. В боях и сражениях, в госпиталях и на фронтовых дорогах эти письма терялись. В основном в семейных архивах хранили и хранят по сей день письма с фронта, которые родные и близкие берегли, перечитывая множество раз.

Почему и как сохранил старший сержант Виктор Баранов это письмо, уже не узнает никто. Все эти годы письмо от незнакомой девушки Виктор Георгиевич хранил в своей красноармейской книжке. Свернутое много раз, оно потерлось на сгибах, пожелтело, бумага стала совсем ветхой. В Тульский военно-исторический музей письмо принесла в марте 2020 г. дочь нашего земляка Виктора Георгиевича Баранова в ходе акции «Солдатские письма. Читаем вместе».

«Москва 17/XII 42 г. Здравствуй, дорогой боец! Прими вместе со скромными подарками к Новому году мое искреннее поздравление и пожелание новых боевых успехов в наступающем Новом году.

Мы полны твердой уверенности в том, что этот год будет годом полного и окончательного разгрома ненавистного врага. Все, что зависит от нас для этого, мы не пожалели – ни сил, ни времени. Труд в тылу, самоотверженный, упорный – залог нашей победы.

Вместе с этим пожеланием, дорогой боец, даю тебе слово и обещаю работать, как этого требует фронт. Я работаю в комсомольско-молодежной бригаде нашей фабрики. И наши девушки не отстают друг от друга в работе. Привет тебе, неизвестный товарищ! С Новым годом, со скорой победой!»

А это письмо М. Лякина писала своему брату Анатолию, но оно стало одним из тех, которые не смогли попасть в руки получателя, – войска сменили место дислокации, и письмо вернулось обратно:

«Дубровка, 2 мая 1942 г. Здравствуй, братишка! Поздравляем тебя с Первым Мая. Привет от твоих близких родных: от мамы, Мани, тети Гали, Вовы, Толи и Нади, еще привет от твоего крестного В.П., от няньки, Ольги и Васьки. Толя, письмо мы твое получили, как раз на Первый Май, и узнали, что ты получил деньги. Ты пишешь, что напрасно мы тебе послали их, нам на эти деньги делать нечего, ничего не купишь, а ты, может быть, купишь стакан табаку.

Опишем о себе. Мы покамись живем ничего, хлеб, картошка есть, ходим копать в поле прелую картошку на крахмал. Из скотины у нас есть телочка, овца и шесть ягнят – 3 осенние и 3 весенние. Погода у нас стоит сырая, сегодня весь день идет дождь. Снег почти весь растаял, скотину уже выгнали, с неделю выехали пахать.

Шурка нам прислал справку о месте службы, мы у него просили, пришли ты, мы тебе про это писали в письме. Мы послали тебе с Шуркой по 5 яиц, к 1 Маю. У нас есть новости в деревне: из пожилых умерли Фомин и дядя Алексей Егоров, из старых: Зелинов, наша бабушка, Матрена; Ивана Сергеева убили на фронте, и Люлю-Бая.

Письма, которые ты посылаешь, мы все получаем, хотя редко, но получаем, пиши чаще, покамись стоишь на месте, и если выгонят, то пиши чаще, не дожидаясь от нас, а то мы беспокоимся.

Дядя работает в Сталиногорске на юге – на перестройку заводов взяли. Ходит к нам на выходные, уже был 2 раза. Толя, у нас была Пашка Соколовская и обижается, что ты ей письма не шлешь.

Адрес Сергеева Ивана Ивановича: г. Сталинград, 24 п/я №278.

Адрес Наумова Петра Алексеевича: Действующая армия, полевая почта №388/610 птп, I бат. Наумов. Затем до свидания, остаемся живы и здоровы, того и желаем тебе. У меня сейчас болят глаза, после боли

у меня получилось осложнение на них. С приветом, М. Лякина».

Следующее письмо от Георгия Владимировича Хмелева родным. Написано оно 11 июля 1944 года:



«…Пыль всюду, везде: на зубах, во рту, толстым слоем лезет на оружие. Сами мы стали похожими на мельников. Зной. Жара. Нет воды. Жажда. В самом начале прорыва, когда шли болотами, мы побросали вместе с шинелями и фляги. Теперь только жалеем. Гимнастерки белы от соли пота. Идем и днем, и ночью. Кругом поля, поля, пыль, пыль и пыль. Спим мало. Желанные привалы редки. Да и они не всегда сладки. Под зноем валишься на пропыленную землю, траву, задираешь кверху ноги. Но не успеть за этот короткий срок. Ноют, отходя, ноги, душно. А после привала трудно бывает разойтись. Сначала нестерпимо болели подошвы, десятки водянок. А теперь попривыкли. Да, интересно, очень интересно наступление. Сколько приключений, новых переживаний. Интересно и чертовски трудно. Сколько сил, пота требует оно. Бомбежки. И пикировали на нас, и бомбили с высоты.

Бываешь и сыт «от пуза», и голодаешь, как собака. Но идем ли мы на запад, или идем на юг, север – мы знаем: мы идем вперед к победе. Это помогает нам, ободряет, дает новые силы…»



А вот письмо Николая Лебедева:



«Здравствуйте, дорогая тетя Маня. Шлю Вам свой фронтовой привет и самое лучшее пожелание в вашей жизни. Тетя Маня, в первых строках своего письма сообщаю Вам, что я от Вас получил первое письмо, за которое очень и очень благодарю. Тетя Маня, я жив и здоров, того желаю и Вам. Тетя Маня, немного болею, нога болит, рана. Как Илья Молозев говорит, «попало немного». Но все это ничего, двигаюсь вперед на запад почти без боя, немец слаб стал. И каждый день все вперед и вперед на запад, скоро будет победа, конец всей заварушке. Тетя Маня, вы представляете себе, как он шел к нам, так и уходит. Хотя он шел, не было укреплений, а мы идем – все каменное, и то он бежит без оглядки. Напишите, какие цены на все, а особенно на хлеб.

Лебедев Н. Я.

Целуйте Сашу от меня и не обижайте его. Коля».

И последнее на сегодня письмо было написано 26 апреля 1945 года Владимиром Сувиловым своим родным:



«Дорогой Александр Владимирович и Лидия Николаевна! Открытку Вашу получил. Спасибо! А я решил, что Вы совсем забыли про меня. Зимой Ваших писем не получал, а отвечал Вам аккуратно. Спасибо за поздравления! У нас здесь весна в полном разгаре. Деревья уже давно оделись в листву, цветут фиалки, анютины глазки и другие цветы. Ходили уже раздетыми. Хочу поделиться с Вами своей радостью: можете поздравить меня с третьей правительственной наградой. За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками я награжден орденом Боевого Красного Знамени. Вы представляете, что переживал я в связи с этой высокой наградой? Готов отдать все свои силы, а если потребуется, и жизнь за наш народ, за нашу великую Родину.

Да, победа теперь близка. Если представится возможным, обязательно заеду к Вам, и отпразднуем победу на славу!

Дома у меня все благополучно. Е. Я. и дети здоровы. Эдик – отличник учебы. Часто пишет мне письма. Теперь уже скоро вернусь к ним. До свидания! Желаю Вам здоровья и крепкого успеха в работе. Крепко, крепко жму Ваши руки. Уважающий Вас Владимир».