  Когда ваша стена требует перемен
Чёртов инвалид
Когда ваша стена требует перемен

Когда ваша стена требует перемен

Продолжаю свои заметки по поводу и без, на этот раз с общим семантическим мотивом «Для дома, для семьи»😇 

Некоторое время назад, оценивая предстоящий ремонт в квартире, захотелось чего-то необычного, что могло бы:

а) улучшить функционал жилья,

б) украсить квартиру (типовая «однушка» в панельном доме 83-й серии),

в)сделать акцент на моем увлечении музыкой в целом и отечественной рок-музыкой в частности.

Кроме этого, в список моих хотелок я добавил еще и желание придумать некий «долгоиграющий интерактив» прямо в своем жилье, чтобы участие в нем мог принять любой из моих многочисленных гостей. Не скажу, что решение пришло сразу, но к моему первому зимнему ремонту я подошел уже точно зная, чего хочу — стена Цоя! 😎

Когда-то в школе стена в нашей с братом комнате была увешана всевозможными плакатами.

Она пестрила модными иностранными названиями, яркими разноцветными образами — были там и киноактеры, и культуристы, и музыканты. Сегодня, уже в моей комнате, мою стену украшает метровый портрет Виктора Робертовича. Сам в свое время учился петь под гитару его песни, потом научил этому своего сына — кто же еще, кроме Цоя, мог быть на этой стене? (кстати, интересно, а на чьих песнях учился петь и играть на гитаре сам «последний герой»?) В итоге компьютерный стол, занимавший нишу, был разобран — его место заняла плетеная прямоугольная корзина с крышкой, пюпитр, комбоусилитель, кофры для гитар и сами инструменты на удобной напольной стойке. 

Последний штрих — старая чёрная «икеевская» лампа, которая осталась у меня из прошлой жизни. Благодаря легко гнущейся основе лампа эта легко превращается в софит. Дополнительно к услугам всех друзей — белые маркеры различной толщины, чтобы можно было осуществить детскую мечту (написать что-нибудь на стене).

Предвидя вопрос: пока там все прилично😇😂😎

P. S. Спасибо за исполнение и материалы мастеру Олегу, за белую плитку — моей подруге Светлане, и за идею — моему зятю Игорю🤗 А еще всем моим гостям, которые ее расписали — без вас у меня на стене не было бы всей этой красоты🙏

Автор:
29 сентября, в 18:05 +10

