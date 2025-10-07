Экономия рублей №3: карты скидок

Продолжаю делиться своим совершенно бесплатным (вот видите, вы уже экономите, читая этот текст☝️) опытом экономии наличных средств на всем, чем только возможно😎.

Основное правило для тех, кто хочет сэкономить — искать экономию везде, где только возможно; не отказывая себе в действительно необходимом, стараться тем не менее жить по средствам. Откладывать сэкономленные деньги «в кубышку» не нужно — ведь тогда финансы будут управлять вами, а не наоборот!

Как и на чем экономлю, какие карты кроме платежных ношу в кошельке? С собой в магазин для ежедневных покупок беру только актуальные карты — супермаркета, магазина мясной продукции, универсальную социальную карту. Остальные карты (две увесистые стопки) хранятся в шкафу и ждут своего часа — капота японского ресторана поблизости на 15% на случай семейного торжества, накопительная из палатки с шаурмой, скидочная карта на сложные медицинские консультации, сервисная карта на покупку и возврат стройматериалов и многие-многие другие карточки акций и магазинных накоплений и скидок. за годы собирания пластиковых карт выработал для себя несколько правил, делюсь:

Первый раз в магазине? Спроси, есть ли акции и карты скидок!

НИКОГДА не соглашаться на отправку вам писем на рабочую почту, на отправку СМС — по настроению/необходимости в постоянном информировании об услугах и товарах, акциях.

Спросить у консультанта, можно ли получать скидку, не таская с собой карту (по номеру телефона, по ФИО, электронной карте в мобильном телефоне и т. д.).

До покупки уточнить, есть ли на карте баллы для списания, есть ли текущая акция и проч. чтобы не пролететь «ну это теперь до следующего раза» ©.

Заранее выяснить и помнить правила предоставления скидок и бонусов перед, после и в день рождения.

Скидок — миллион, и цель каждой из них (как утверждают сами продавцы) — сделать покупателя постоянным. На деле крупные супермаркеты чаще преследуют иную цель — продать товары, не пользующиеся постоянным спросом, за счет супердешевых товаров повседневного потребления.

Замечали, наверное, как в поисках дешивизны тратили вдвое, а то и втрое больше? Все потому: что скупой платит дважды (а тупой: как говорит один мой друг-продавец — трижды😇). Он же советует: пользуйтесь картами скидок и акциями супермаркетов разумно, не делая спонтанных покупок просто потому, что «это же очень выгодно и упаковка наполнителя для кошачьего туалета в подарок» (придется покупать еще и кошку, которой у вас нет☝️). Пользуйтесь картами скидок с умом, а не по принципу «сэкономил на копейку — „попал“ на рубль», ведь крах начинается не с миллиона, а с цента! 😎