Рецепт настолько прост, что (на мой вкус, разумеется) граничит с гениальностью😇 Кроме того, вот такой кабачок, как на фото, обошелся мне в каких-то 27 рублней (и знатоки овощного рынка утверждают, что это я еще переплатил!).

Итак, для салата «Кабачок под чесночок» потребуется: 1 небольшой кабачок, масло подсолнечное, 1 зубчик чеснока. Мытый кабачок режем для удобства на поперечные кольца, и натираем на терке (я использую терку для приготовления корейской моркови). Мелко нарезанный чеснок добавляем в получившуюся массу, поливаем маслом и перемешиваем. Салат получится вкуснее, если его оставить на некоторое время в холодильнике.

Приятного аппетита!

😎