  Чёртов инвалид
  Кабачок под чесночок
Чёртов инвалид
Кабачок под чесночок

Кабачок под чесночок

Рецепт настолько прост, что (на мой вкус, разумеется) граничит с гениальностью😇 Кроме того, вот такой кабачок, как на фото, обошелся мне в каких-то 27 рублней (и знатоки овощного рынка утверждают, что это я еще переплатил!).

Итак, для салата «Кабачок под чесночок» потребуется: 1 небольшой кабачок, масло подсолнечное, 1 зубчик чеснока. Мытый кабачок режем для удобства на поперечные кольца, и натираем на терке (я использую терку для приготовления корейской моркови). Мелко нарезанный чеснок добавляем в получившуюся массу, поливаем маслом и перемешиваем. Салат получится вкуснее, если его оставить на некоторое время в холодильнике.
Приятного аппетита!
😎

Автор:
сегодня, в 12:15
 

Как инвалиду-колясочнику попасть в супермаркет?
Как инвалиду-колясочнику попасть в супермаркет?
