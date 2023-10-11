Врач рассказала, может ли стресс быть причиной изжоги

Изжогу часто путают с симптомами других заболеваний, потому что неприятные ощущения в области грудной клетки могут возникать и в иных случаях. Как отличить изжогу от других неприятных состояний? Может ли стресс быть причиной изжоги? В каком случае следует обратиться к врачу, чтобы не допустить более серьезных последствий? — на эти и другие вопросы ответила Милана Халиль, врач-гастроэнтеролог.

— Что такое изжога? В чем ее причины? Может ли стресс быть причиной изжоги?

— Изжога — это чувство жжения, тяжести или боль в верхних отделах живота или за грудиной после приема пищи. Спровоцировать возникновение этого состояния могут нерациональное питание, стресс, избыточный вес, употребление алкоголя и курение, занятие интенсивным физическим трудом, а также некомфортная одежда.

Стресс — одна из ведущих причин возникновения изжоги, что требует определенной тактики лечения и индивидуального подхода. Нервная работа, ссоры в семьее экзамены и хронический недосып могут привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому нередко врач-гастроэнтеролог направляет пациента на консультацию к психотерапевту или, в определенных случаях, к врачу-психиатру, чтобы добиться хорошего результата от лечения.



— Какие продукты могут ее вызвать?

— Продукты питания стоит поделить на несколько групп, ведь механизм воздействия на функции желудка у них разный. В первую группу стоит отнести те, что вызывают повышение кислотности: цитрусовые, овощи и фрукты, кислые напитки (морс, сок прямого отжима). Ко второй группе относят продукты, вызывающие усиление выработки пищеварительных ферментов: очень холодные или жареные блюда, мясные бульоны, молочные продукты с высоким процентным содержанием жира, колбасные изделия.

Третья группа оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку желудка: чрезмерно горячие продукты, сладости, в том числе шоколад, кофе, крепкий чай, алкоголь, мята.

Четвертая группа включает в себя продукты, вызывающие повышенное газообразование: булочные и кондитерские изделия, фастфуд, жареные блюда, бобовые, капуста.



— Может ли быть изжога из-за приема лекарств? Что делать в таком случае?

— Развитие изжоги в результате приема лекарственных препаратов достаточно распространено. Она может возникать при бесконтрольном приеме нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокортикостероидов, антагонистов кальция, бета-адреноблокаторов, антихолинергических препаратов, антидепрессантов, нитратов и пр. В таком случае необходимо проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом и с назначившим лекарство лечащим врачом для коррекции терапии.



— Какие есть методы профилактики и лечения изжоги? Помогут ли народные средства, такие как раствор воды с содой, жвачка или настой имбиря?

— Необходимо понимать, что соблюдение простых правил в питании, регулярные занятия спортом, отказ от вредных привычек, ношение удобной одежды и своевременное предупреждение стрессовых ситуаций помогут снизить вероятность возникновения изжоги. Контроль питания и формирование полезных привычек является не только методом профилактики, но и лечения. Лучше предупредить развитие этой патологии, чем бороться с ее последствиями.

Изжога — это симптом разных патологий желудочно-кишечного тракта, поэтому ее эффективное устранение возможно только при лечении основного заболевания. При возникновении этого признака не менее двух раз в неделю, обратитесь к врачу.

Попытки вылечить изжогу самостоятельно могут лишь ухудшить состояние. Народные средства при лечении изжоги неэффективны. Сода лишь кратковременно влияет на проявления изжоги и, в свою очередь, ведет к образованию углекислого газа, который приводит к дискомфорту. Жевательная резинка и настой имбиря также могут повлиять на выраженность симптомов, снизив кислотность, но важно выбирать жевательные резинки без мяты и сахара.



— Как отличить изжогу от других симптомов?

— Изжога обычно появляется или усиливается после приема пищи, при погрешности в питании, изменении положения тела. Может быть ощущение кислого привкуса, либо горечи в горле, появиться отрыжка кислым содержимым или воздухом. Как правило, при соблюдении диеты, изжога может исчезнуть, либо становится менее явной. Также это состояние может сопровождаться такими неспецифическими проявлениями, как першение в горле, сухой кашель, поэтому важно своевременно обратиться к врачу для правильной постановки диагноза.

Изжога может быть следствием разных заболеваний и важно выявить истинную причину ее возникновения для назначения правильного лечения. Одна из самых распространенных патологий, сопровождаемых изжогой, это гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Она сопровождается забросом (рефлюксом) содержимого желудка в пищевод и, как следствие, раздражением его слизистой оболочки. Изжога при язвенной болезни желудка может возникать в результате увеличения выработки соляной кислоты в желудке и заброса ее в пищевод, особенно в ночное время. Также изжога может быть симптомом повышенной чувствительности слизистой оболочки пищевода.

— В каких случаях при изжоге стоит обратиться к врачу? Какие есть риски для здоровья?

— Если изжога беспокоит не менее двух раз в неделю, необходимо обратиться к врачу-терапевту или врачу-гастроэнтерологу. Перед назначением терапии специалист может направить на клинический и биохимический анализы крови, тестирование на хеликобактерную инфекцию, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, гастроскопию.

При выявлении сопутствующего тревожно-депрессивного состояния необходима консультация психоневролога.

При длительном протекании заболеваний, сопровождаемых изжогой, без медикаментозного лечения, высок риск развития язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки и других серьезных патологий.



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