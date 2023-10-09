Бывает и у стройных: врач рассказала, почему накапливается внутренний жир на животе

Не всегда избыток жира в организме заметен для человека. Висцеральный, или внутренний, жир может быть у людей с даже нормальным весом. Почему возникает висцеральный жир и насколько он опасен? Как определить количество такого жира в организме? И как с ним бороться? – на эти и другие вопросы ответила Екатерина Терентьева, руководитель отдела медицинской экспертизы ИНВИТРО.

Что такое висцеральный жир?

Висцеральный жир – это жировые отложения в брюшной полости около жизненно важных внутренних органов (сердца, желудка, печени, почек, легких). Это физиологическая, то есть естественная ткань организма, которую называют белой жировой тканью. Основная функция висцерального жира – защита внутренних органов от ударов, сотрясений, их терморегуляция. Кроме того, висцеральный жир поддерживает нормальный обмен жиров, углеводов, эта ткань вырабатывает некоторые сигнальные молекулы воспаления, гормоны.

Норма жира в организме женщины до 30 лет не должна превышать 28%, у мужчины – 23%. После 50 лет – 33% и 28% соответственно.

В чем его опасность? К чему может привести избыток?

Опасность представляют существенный недостаток или избыток висцерального жира. Избыточный висцеральный жир опасен для здоровья и может спровоцировать развитие поражений практически всех органов и систем. Самые распространенные из них: гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, метаболический синдром – которые могут привести к инфаркту или инсульту. Доказано, что рак груди, толстого кишечника, репродуктивные нарушения, поражения печени, а также варикозная болезнь вен связаны с ожирением.

Как определяется его наличие в организме, можно ли это сделать самостоятельно?

Висцеральный жир всегда присутствует в организме. Однако есть простой метод самостоятельной оценки его избыточного количества – измерение талии. Для женщин 18-45 лет среднего роста нормальная окружность талии не должна превышать 88 см, для мужчин того же возраста – 94 см. Можно также проверить размер подкожной жировой прослойки с использованием специального приспособления – клипера, но также подойдет линейка или штангенциркуль. С их помощью надо измерить складку кожи и жира в 10 см справа от пупка. Результаты сравниваются со специальной расчетной таблицей. Например, складка толщиной 14 см у мужчины 30 лет соответствует 13% жира в его организме, что является нормой.

Кому стоит отдельно контролировать наличие и процент/количество висцерального жира?

Контроль количества висцерального жира – медицинская процедура, она проводится пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, печени, хронической болезни почек, выраженным ожирением или значительным дефицитом массы тела. Для профилактики основных серьезных заболеваний, таких как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, остеопороз, необходимо с детства оценивать индекс массы тела, окружность талии и бедер всем людям, а в группах риска проводить исследование на количество висцерального жира.

Как избежать появления такого жира и увеличения его количества в организме?

Пресловутый «пивной живот», как нередко называют абдоминальное ожирение, «наедается» в абсолютном большинстве случаев. Сбалансированная диета, ограничение или полный отказ от алкогольных напитков, адекватная регулярная физическая нагрузка, контроль стресса – вот основные принципы профилактики ожирения, в том числе абдоминального. Важно, чтобы контроль осуществлялся с раннего возраста, с учетом того, что в группу риска попадают младенцы, родившиеся с весом 4 кг и более, а также люди с наследственностью предрасположенностью и сахарным диабетом любого типа.

Какие исследования стоит пройти при повышенном уровне висцерального жира в организме?

Если при ежегодной диспансеризации выявлены проблемы с весом или только с наличием абдоминального ожирения – увеличения живота преимущественно за счет висцерального жира, – следует выполнить следующие лабораторные исследования:

биохимический тест крови с определением параметров белкового, углеводного, желчного обмена, функции почек и печени;

уровень гормонов щитовидной железы;

липидный профиль крови;

ультрачувствительный С-реактивный белок;

уровень половых гормонов у людей репродуктивного возраста и до 60 лет у мужчин, до 50 лет у женщин.

Результаты лабораторных тестов помогут лечащему врачу разработать стратегию лечения и при необходимости назначить дополнительные исследования.

Фото https://ru.freepik.com/