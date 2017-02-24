С болезнью можно жить активно!

Заболевания суставов являются хроническими. Недуг сопровождается болью и отёками. С неприятными симптомами можно справиться и вести привычный образ жизни — в этом уверена Татьяна Сальникова, заведующая ревматологическим отделением Тульской областной клинической больницы.



Татьяна Сальникова

Болезни суставов могут проявляться по-разному. Симп­томы или остро развиваются, что заставляет человека экстренно обратиться к врачу, или проявляются не так «ярко» в течение нескольких месяцев или даже лет. В последнем случае пациенты не обращаются к врачу сразу.

Если боль беспокоит вас в течение 4−6 недель, если вы заметили внешние изменения суставов, не откладывайте визит к ревматологу.

Доктор назначит вам исследования и поставит диагноз. Даже если диагноз не будет определён сразу, врач установит необходимую динамику наблюдений. Таким образом, не будет упущено время, когда болезнь начнёт развиваться.

Чаще всего ко мне на приём приходят пациенты с дегенеративными заболеваниями суставов (заболевания, связанные с изменениями в хрящевой ткани и синовиальной жидкости. — Прим. автора). В 2015 году в Тульской области этими заболеваниями страдали более 50 000 жителей. У людей с этим недугом изменяется состояние хрящевой ткани из-за того, что нарушились обменные процессы. Проще говоря, хрящ изнашивается, уменьшается прослойка между суставными поверхностями. Из-за этого человек испытывает боль. Если вовремя не обратиться к врачу, это может привести к деструктивным изменениям сустава и необходимости протезирования.

В стационаре нашей больницы чаще лечатся пациенты с воспалительными заболевания суставов (ревматоидным артритом, анкилозирующим спондилитом, системной красной волчанкой, склеродермией, васкулитами, дерматомиозитом, болезнью Шегрена и др). В 2015 году в Тульской области зарегистрировано около 5000 пациентов с такими заболеваниями.

На состояние суставов влияет смена климата. Например, когда человек зимой улетает из России в отпуск в страны с жарким климатом и спустя две недели возвращается домой.

Это может быть провоцирующим фактором развития аутоиммунных воспалительных заболеваний.

Когда пора обратиться к ревматологу? Признаками воспаления суставов являются боли по утрам, ощущение скованности суставов, припухлость, покраснение суставов, повышение температуры. Обращайте внимание даже на невысокую температуру, например 37, 1. В основном она повышается в вечернее время.

Минимальный набор исследований, с которыми нужно обратиться к ревматологу, — это общеклинический анализ крови и мочи.

Нередко люди приходят к ревматологу с результатами МРТ, РКТ, многочисленными снимками. А иногда оказывается, что снимки запечатлели не те области, которые помогут врачу поставить диагноз. В итоге человек ещё раз тратит деньги, время и снова проходит диагностику.

Есть факторы, на которые мы можем повлиять, чтобы облегчить своё состояние. К ним относится избыточный вес. Если у пациента с лишними килограммами есть проблемы с суставами, ему надо сбрасывать вес.

Если избыточный вес уменьшить хотя бы на 10% - это уже разгружает суставы, улучшает результаты проводимой терапии.

Если же пациент имеет вес 120 кг и похудел всего на 5 кг, радикальных улучшений его состояния мы не увидим.

Люди, больные ревматологическими заболеваниями, должны включать в свой рацион кисломолочные продукты. Также им надо употреблять рыбу и сыры — вещества, содержащиеся в них, могут влиять на обмен кальция и фосфора в организме. Ультрафиолет в умеренных дозах способствует образованию витамина D, который необходим для регуляции кальциево-фосфорного обмена.

Витамин D содержится во многих продуктах, например в яичных желтках и печени.

Если у пациента проблемы с остеопорозом и ему требуется дополнительное поступление этого витамина, то недостаток полезных веществ регулируется уже с помощью медикаментов.

Некоторые заболевания суставов связаны с обменными нарушениями, в частности с повышением уровня мочевой кислоты, которое может приводить к развитию подагры. У этих пациентов должна быть молочно-растительная диета с ограничением животных белков и концентрированных бульонов.

Нередко люди сами себе ставят диагнозы и прописывают лекарства без обращения к врачам. И уже потом, когда они не видят эффекта от самолечения, они идут к доктору. Люди обращают внимание прежде всего на препараты, которые активно рекламируют, например на хондропротекторы (лекарственные препараты и биологические добавки для суставов). Да, они эффективны, но только при приёме на определённых стадиях заболевания. К тому же не именно с этих препаратов надо начинать терапию.

Я призываю туляков обращаться к специалистам за помощью. Только врач способен правильно поставить диагноз и прописать правильное лечение.

Многие люди верят в эффективность мазей в борьбе с болезнями суставов. На самом деле уделять большое внимание местному лечению не совсем правильно: мази можно применять, но только в совокупности с другими способами лечения.

Большинство ревматологических заболеваний являются хроническими, поэтому обычно мы готовим пациентов к длительному лечению. Но это не значит, что человек долгие годы будет испытывать постоянную боль. Болезнь протекает волнообразно: периодически происходят обострения. Полного излечения ревматологических заболеваний не существует, но качество жизни пациентов благодаря современным методам лечения становится всё выше. Больные не теряют свою трудоспособность, они ведут активный образ жизни.

Многие люди боятся принимать гормональные препараты. На самом деле до того времени, когда не были созданы «гормоны», смертельные исходы при ревматологических заболеваниях были чаще.

Так, при системной красной волчанке практически все пациенты умирали, пока не появились гормональные препараты.

Да, это серьёзные препараты, и у них есть побочные эффекты. Для их назначения есть определённые показания, которые определяет врач-ревматолог. И он назначает эти препараты в той дозе, в которой они необходимы. Когда гормональная терапия проходит под наблюдением врача, вероятность появления побочных эффектов низкая. Если пациент выжил благодаря приёму «гормонов» — это цена его жизни. Думаю, приём этих препаратов в этом случае не так уж и страшен.

Здоровым тулякам я бы посоветовала заниматься собой, следить за весом, правильно питаться. Важно, чтобы у человека была умеренная двигательная активность. Ежегодно проходите диспансеризацию.

Пациентам, которые уже страдают от болезней суставов, рекомендую регулярно наблюдаться у врача и не заниматься самолечением. С болезнью можно справиться, с ней можно жить. Помните: при обращении к врачу на ранней стадии развития болезни мы получаем намного лучший результат после терапии, чем в случаях запущенных болезней.