О чём говорит постоянная усталость?
Не можете избавиться от слабости после рабочего дня? Отдых и сон не помогают? Вероятно, вы страдаете от синдрома хронической усталости. Как стать бодрым и энергичным?
Недосып — вовсе не единственная причина, по которой вы можете чувствовать себя разбитым. Вот что ещё может повлиять на состояние нашего организма:
Нехватка витамина В12
Без этого витамина мы не можем перерабатывать питательные вещества в необходимую энергию. В итоге — ощущение слабости. Опознать нехватку В12 можно также по диарее, онемении пальцев рук и ног и проблемам с памятью.
Что делать. Сдайте кровь. Анализ выявит дефицит В12. Витамин лучше усваивается из натуральных продуктов, ешьте побольше мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц.
Нехватка витамина D
Основная задача этого витамина — помогать организму усваивать кальций, чтобы наши кости и зубы формировались правильно и были здоровыми.
Что делать. Уровень витамина D проверяется анализом крови. Чтобы он вырабатывался, ежедневно 20−30 минут находитесь на солнце. Витамин содержится в кисломолочных продуктах, растительном и сливочном масле, сырых желтках, морепродуктах.
Побочный эффект от приёма лекарств
Если вы регулярно принимаете какое-либо лекарство, внимательно прочитайте инструкцию к нему. Возможно, среди побочных эффектов — усталость, апатия и слабость.
Что делать. Попросите врача подобрать другой препарат.
Сбой работы щитовидной железы
Из-за пониженной активности щитовидной железы организму не хватает гормонов, регулирующих обмен веществ.
Что делать. Идите на приём к эндокринологу. Специалист назначит вам диагностику и определит, насколько интенсивное лечение вам необходимо.
Депрессивное состояние
Слабость, пассивность, заторможенность — частые спутники депрессивного состояния.
Что делать. Займитесь спортом. Физическая активность — это естественный антидепрессант. Или запишитесь на приём к психотерапевту.
Проблемы с сердцем
70% женщин, перенесших инфаркт, жалуются на постоянную усталость, предшествовавшую сердечному приступу.
Что делать. Если у вас есть другие симптомы сердечных проблем: снижение аппетита, затруднённое дыхание, редкие, но резкие боли в груди, обратитесь к кардиологу. В качестве профилактики измените рацион — переходите на продукты с низким содержанием жира.
Высокий уровень сахара в крови
Постоянно повышенный сахар в крови называют «предиабет». Это ещё не болезнь, но также проявляется в ощущении усталости.
Что делать. Запомните
симптомы диабета — учащённое мочеиспускание, повышенный аппетит и потеря веса. Сдайте анализ крови.
Анемия
Снижение концентрации гемоглобина в крови чаще встречается у женщин, особенно в период менструации, при беременности и примерно у 5% мужчин.
Что делать. Анализ крови поможет в постановке диагноза. Правильно питайтесь. Лучше всего железо усваивается из животной пищи. Включите в ваш рацион говядину, яблоки, шпинат, свеклу, морковь, цветную капусту, бананы, гранат.
Как избавиться от усталости
Анна Григорович
психолог
— Постоянная усталость зачастую свидетельствует о неправильном образе жизни.
• Уделяйте день-два в месяц тому, чтобы дать своему организму время перезарядиться. Отложите все дела и отдыхайте.
• Сядьте удобнее, включите спокойную музыку. Подумайте о том, что доставляет вам радость. 15 минут — и вы совершенно другой человек.
• Нужны хорошие эмоции. Запланируйте на выходные поход в зоопарк, поездку за город или аквапарк.
• Усталость проявляется вследствие пассивного образа жизни. Вам поможет обеденное посещение бассейна, пробежка, поездка на велосипеде.
• Творчество! Вышивка, рисование, вязание…
• Полноценный сон — самое главное решение проблем, связанных с усталостью.