О чём говорит постоянная усталость?

Не можете избавиться от слабости после рабочего дня? Отдых и сон не помогают? Вероятно, вы страдаете от синдрома хронической усталости. Как стать бодрым и энергичным?

Недосып — вовсе не единственная причина, по которой вы можете чувствовать себя разбитым. Вот что ещё может повлиять на состояние нашего организма:

Нехватка витамина В12

Без этого витамина мы не можем перерабатывать питательные вещества в необходимую энергию. В итоге — ощущение слабости. Опознать нехватку В12 можно также по диарее, онемении пальцев рук и ног и проблемам с памятью.

Что делать. Сдайте кровь. Анализ выявит дефицит В12. Витамин лучше усваивается из натуральных продуктов, ешьте побольше мяса, рыбы, молочных продуктов и яиц.

Нехватка витамина D

Основная задача этого витамина — помогать организму усваивать кальций, чтобы наши кости и зубы формировались правильно и были здоровыми.

Что делать. Уровень витамина D проверяется анализом крови. Чтобы он вырабатывался, ежедневно 20−30 минут находитесь на солнце. Витамин содержится в кисломолочных продуктах, растительном и сливочном масле, сырых желтках, морепродуктах.

Побочный эффект от приёма лекарств

Если вы регулярно принимаете какое-либо лекарство, внимательно прочитайте инструкцию к нему. Возможно, среди побочных эффектов — усталость, апатия и слабость.

Что делать. Попросите врача подобрать другой препарат.

Сбой работы щитовидной железы

Из-за пониженной активности щитовидной железы организму не хватает гормонов, регулирующих обмен веществ.

Что делать. Идите на приём к эндокринологу. Специалист назначит вам диагностику и определит, насколько интенсивное лечение вам необходимо.

Депрессивное состояние

Слабость, пассивность, заторможенность — частые спутники депрессивного состояния.

Что делать. Займитесь спортом. Физическая активность — это естественный антидепрессант. Или запишитесь на приём к психотерапевту.

Проблемы с сердцем

70% женщин, перенесших инфаркт, жалуются на постоянную усталость, предшествовавшую сердечному приступу.

Что делать. Если у вас есть другие симптомы сердечных проблем: снижение аппетита, затруднённое дыхание, редкие, но резкие боли в груди, обратитесь к кардиологу. В качестве профилактики измените рацион — переходите на продукты с низким содержанием жира.

Высокий уровень сахара в крови

Постоянно повышенный сахар в крови называют «предиабет». Это ещё не болезнь, но также проявляется в ощущении усталости.

Что делать. Запомните

симптомы диабета — учащённое мочеиспускание, повышенный аппетит и потеря веса. Сдайте анализ крови.

Анемия

Снижение концентрации гемоглобина в крови чаще встречается у женщин, особенно в период менструации, при беременности и примерно у 5% мужчин.

Что делать. Анализ крови поможет в постановке диагноза. Правильно питайтесь. Лучше всего железо усваивается из животной пищи. Включите в ваш рацион говядину, яблоки, шпинат, свеклу, морковь, цветную капусту, бананы, гранат.

Как избавиться от усталости



Анна Григорович

психолог

— Постоянная усталость зачастую свидетельствует о неправильном образе жизни.

• Уделяйте день-два в месяц тому, чтобы дать своему организму время перезарядиться. Отложите все дела и отдыхайте.

• Сядьте удобнее, включите спокойную музыку. Подумайте о том, что доставляет вам радость. 15 минут — и вы совершенно другой человек.

• Нужны хорошие эмоции. Запланируйте на выходные поход в зоопарк, поездку за город или аквапарк.

• Усталость проявляется вследствие пассивного образа жизни. Вам поможет обеденное посещение бассейна, пробежка, поездка на велосипеде.

• Творчество! Вышивка, рисование, вязание…

• Полноценный сон — самое главное решение проблем, связанных с усталостью.