Болит спина? Плавайте!

Боли в спине — проблема не только старшего поколения, но и молодежи. Многие уверены: виной тому — малоподвижный образ жизни. Главный нейрохирург региона, зав. нейрохирургическим отделением Тульской областной клинической больницы Андрей Хохлов рассказал о причинах боли в спине, профилактике и методах лечения.



Андрей Хохлов

— Андрей Викторович, говорят, что проблемы с позвоночником рано или поздно ждут всех. Так от чего они возникают — от генетической предрасположенности или неправильного образа жизни?

— На самом деле, проблемы, возникшие вследствие генетической предрасположенности, — редкость. В основном пациенты страдают дегенеративно-дистрофическим поражением позвоночника, или остеохондрозом. Это и грыжи мезпозвоночных дисков, и их деформация, и смещение позвонков. Как правило, главная причина этого — малоподвижный образ жизни. Проблемы с позвоночником бывают и из-за травм — переломы и вывихи позвонков. И, наконец, третья проблема — остеопороз. Его можно назвать заболеванием людей старшего возраста. Дело в том, что со временем минеральная плотность костной ткани нарушается и появляются болевые ощущения и деформации позвонков. Часто остеопороз возникает на фоне некоторых заболеваний.

— Межпозвоночная грыжа — довольно распространенное заболевание. Почему оно появляется?

— Позвоночник устроен сложно, это система. Поэтому, говоря о грыже межпозвоночного диска, мы, врачи, всегда рассматриваем целый сегмент позвоночника. Порой случается так, что этот позвоночно-двигательный сегмент начинает плохо работать, дает сбой, а диск деформируется, истончается. И тогда нужно выяснять причину.

Как правило, это большие, неразумные физические нагрузки, лишний вес или какое-то заболевание.

В любом случае, надо обследоваться.

Как правило, необходимо выполнить МРТ, РКТ позвоночника, рентгенограммы, «увидеть глазами» изменения в позвоночнике. К нейрохирургу пациенты приходят уже с готовыми результатами.

— А ношение каблуков не способствует образованию грыжи?

— На мой взгляд, нет. Наш позвоночник очень сложно усторен в биомеханическом плане, имеет физиологические изгибы, S-образную форму. И эти особенности позволяют человеку переносить самые разнообразные физические нагрузки, сохранять активность и подвижность в течение всей жизни. Надевая каблуки, женщина перераспределяет нагрузки на позвоночник и только. Если она часто ходит на каблуках, то позвоночник приспосабливается к этой ситуации и, соответственно, не болит. Но! Проблемы могут появиться в другой области, а именно — деформации в области стоп, суставов нижних конечностей. Поэтому если нейрохирурги к каблукам лояльны, то ортопеды, я думаю, сильно против.

— В обществе сложился стереотип: грыжа — это обязательно операция. Это правда? Или существуют более щадящие методы лечения?

— Грыжа — не показание к операции. Изменения в позвоночнике, деформация межпозвоночных дисков, суставов и самих позвонков появляются с возрастом у большинства людей. Это нормально. И назначать всем операции, конечно, не выход. Тем более, в этом нет необходимости. После постановки диагноза «межпозвоночная грыжа» пациент направляется на лечение к неврологу в поликлинику. И там с помощью медикаментов, физиотерапии и массажа, лечебной физкультуры врачи пытаются убрать боль. Именно боль, а не саму грыжу. Дело в том, что если человека ничего не беспокоит, нет смысла ее удалять. Снять болевые ощущения и восстановить прежний объем движения, вернуть пациента к привычному режиму физической активности — вот задача врача.

Операция — радикальная мера. Мы проводим их не так часто — тогда, когда другие средства не помогают избавиться от постоянной сильной боли. Примерно десяти процентам людей с межпозвоночной грыжей показано хирургическое вмешательство.

— Что касается операций… Какие новые методы по удалению грыжи появились за последнее время?

— В последние годы методики сильно изменились. Сейчас все операции на позвоночнике делают, используя современные мощные микроскопы, микрохирургические инструменты.

Разрез при удалении грыжи минимален. Все это позволяет пациенту в короткие сроки реабилитироваться после операции.

Менее чем через сутки после операции он уже может самостоятельно встать с постели, а через несколько дней и вовсе вернуться к нормальной жизни. Конечно, человеку приходится ограничить физические нагрузки некоторое время. Но если раньше этот период был длительным, то теперь — всего около восьми недель. После этого пациент может вернуться к привычной физической активности. Так показывает практика. А это немалый опыт! В год мы делаем более 150 таких операций.

— А что скажете о переломах позвоночника? Значит ли это, что человек будет парализован на всю оставшуюся жизнь, или все же есть способы восстановить двигательную активность?

— Конечно, они есть. И очень эффективные. Для начала хочу сказать, что есть две группы переломов — неосложненные и осложненные (когда повреждается спинной мозг). И те и другие вовсе не гарантируют паралич. Неосложненные переломы врачи научились лечить так, что человек может начать двигаться так же, как до несчастного случая, — снова заниматься трудом, спортом, вести привычный образ жизни. Это возможно благодаря новым хирургическим техникам фиксации позвоночника. Специальные фиксирующие системы имплантируются в организм и помогают позвонкам прийти в исходное положение. Они сделаны из титана и не вызывают аллергической реакции. Более того: человек их не ощущает, они не мешают ему полноценно жить. Эти системы остаются в организме на всю жизнь.

С осложненным переломом, конечно, все не так просто. Но врачи достигают хороших результатов даже при этой проблеме. К тому же, у туляков есть отличная возможность лечиться в реабилитационных центрах, которые специализируются на лечении пациентов с осложненной травмой позвоночника. За год туда уезжают на реабилитацию больше двадцати человек из нашей области.

Но не стоит забывать, что перелом позвоночника заживает долго — от 10 до 12 месяцев. Поэтому в это время нельзя заниматься серьезными физическими нагрузками.

— Как можно снизить вероятность развития заболеваний позвоночника? Может быть, спорт?

— Скорее не спорт, а физкультура. Плавание, пилатес, йога — эти направления отлично подойдут в качестве профилактики. Существует также ряд комплексов специальной лечебной физкультуры. Они позволяют предотвратить появление боли в позвоночнике или надолго забыть о ней (при ее наличии).