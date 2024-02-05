Врач назвала продукты, которые ведут к ожирению печени

Печень — один из жизненно важных органов в нашем организме. Как сохранить печень здоровой? Каким должно быть питание у людей в группе риска? И правда ли, что алкоголь убивает печень? — об этом рассказала Милана Халиль, врач-гастроэнтеролог.

— Как неправильное питание влияет на работу печени?

— Печень выполняет множество важных функций: участвует в процессе пищеварения, обмене белков, жиров и углеводов, метаболизме ряда гормонов и витаминов. Этот орган обезвреживает и выводит потенциально токсичные вещества (в том числе билирубин, лекарственные препараты, продукты жизнедеятельности инфекционных агентов и пр.).

Если в рационе человека в большом количестве присутствуют продукты с высоким содержанием калорий, насыщенных жиров (жирное мясо, молочные продукты высокой жирности) и рафинированных углеводов (хлебобулочные и кондитерские изделия), то в сочетании с низкой физической активностью эти факторы повышают риск развития неалкогольной жировой болезни печени — одной из наиболее распространенных патологий этого органа. При несвоевременной диагностике и лечении, неалкогольная жировая болезнь печени может со временем привести к фиброзу тканей органа, развитию цирроза, гепатоцеллюлярной карциномы.

— Какие продукты не следует употреблять в пищу людям, страдающим заболеваниями печени?

— Следует ограничить употребление следующих продуктов: помидоров, икры лососёвых и осетровых рыб, сыра, яиц (не более 2-3 раз в неделю), сливочного масла. Полностью стоит исключить жареную пищу, маринованные овощи, жирные сорта мяса и рыбы, острые приправы, лук, бобовые и специи. Также необходимо отказаться от алкоголя, кондитерских изделий, шоколада, какао, орехов, мороженого и томатного сока.

— Как употребление алкоголя и жирной пищи сказывается на работе печени?

— Алкоголь — токсичное вещество. Регулярный прием алкогольных напитков может приводить к необратимому разрушению клеток печени и формированию жирового гепатоза.

Безопасной дозы алкоголя не существует. Токсичным для печени принято считать количество алкоголя, эквивалентное 40-80 г этилового спирта в сутки для мужчин, 20 г — для женщин. Под действием употребления этанола могут развиваться алкогольный гепатит, алкогольная болезнь печени, которая проявляется в нескольких вариантах — стеатоз (начальная стадия жировой болезни печени), стеатогепатит (воспаление ткани печени), фиброз (замещение здоровых клеток на соединительную ткань) и цирроз печени.

Цирроз возникает из-за злоупотребления алкоголем, когда большинство клеток печени погибают и на их месте образуется фиброзная соединительная ткань (в среднем после 10 лет употребления алкоголя).

На начальном этапе болезни печени обычно не проявляют себя или протекают с симптомами, которые можно списать на влияние стресса: повышенная утомляемость, слабость, снижение аппетита. Тревожные сигналы, которые могут указывать на прогрессирование патологий печени — это тошнота, рвота, привкус горечи во рту, желтушность кожных покровов и слизистых оболочек, снижение массы тела, отеки, снижение концентрации внимания и спутанность сознания, кожный зуд, боль в области правого подреберья (печеночная колика), появление подкожных гематом (синяков) без физического воздействия и пр.

— Можно ли «почистить» печень, благодаря изменению рациона, или каким-то другим способом?

— Печень не может загрязняться — это распространенное заблуждение. Она выполняет функцию фильтра, и если в ней накапливаются вредные вещества, то это является вариантом патологии. Достаточно вести правильный образ жизни, исключить или значительно сократить употребление продуктов, негативно влияющих на здоровье печени. Это лучший способ «очищения», а также основной метод профилактики.

— Какие продукты, стоит ввести в рацион, чтобы поддержать печень?

— В диету для поддержания функции печени следует включить: