Апатия, бессонница, усталость: как быстро восстановиться после болезни? Рассказывает эксперт

После перенесенного заболевания, будь то ковид, грипп или ОРВИ, могут довольно долго сохраняться слабость, апатия и другие симптомы. Как быстрее восстановиться после болезни? Как сделать это правильно? И какие симптомы должны насторожить? — об этом рассказала Ирина Голотина, врач-терапевт.

— В каких случаях после болезни требуется восстановление?

— Часто отсутствие температуры, насморка и кашля еще не означает, что человек полностью восстановился после болезни. Зачастую люди сталкиваются с ситуациями, когда усталость не отступает после отдыха, тяжело дается умственная и физическая активность — нередко это связано с астеническим синдромом. Возникает астенический синдром из-за того, что нервные клетки были повреждены вирусом во время течения болезни. В этом случае организму нужна дополнительная помощь, чтобы восстановиться.

— Нужно ли заставлять себя быть активным, или нет?

— В период восстановления после заболевания перенапрягаться и заставлять себя быть активным не стоит. Нужно постепенно входить в привычный и активный ритм жизни. Не стоит разом разбирать все рабочие задачи, которые обычно скапливаются за время болезни. Также не рекомендуется требовать от себя привычной физической активности.

Как в отношении работы, так и в физической активности требуется постепенность. Вводите нагрузку по чуть-чуть, давая себе время для отдыха. В противном случае высок риск перенагрузки и повторной болезни в связи с ослабленным организмом.

— Как поддержать организм после болезни?

— Прежде всего, не нагружайте себя задачами, дайте организму вернуться в норму. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным, с учетом белков, жиров, углеводов и нормальным количеством калорий. Не забывайте про баланс работы и отдыха. Ночной сон в среднем должен составлять около 8 часов, при этом ложиться спать лучше до 23 часов.

Помимо этого, рекомендуется больше проводить времени на свежем воздухе, но обязательно иметь в виду погодные условия — одеваться по погоде, чтобы не заболеть повторно.

Таким образом, можно постепенно возвращать физическую активность. Начиная с прогулок длительностью от 20 минут, постепенно увеличивая расстояние и время прогулки.

— В каких случаях стоит обращаться к врачу?

— Обратиться к врачу можно для ускорения процесса восстановления, чтобы подобрать оптимальный витаминный комплекс, корректно восполнить недостаток витаминов и минералов в организме. Также по результатам анализов врач поможет скорректировать питание и режим физических нагрузок для улучшения самочувствия.

Если же повышенная утомляемость держится больше месяца после болезни или вы наблюдаете какие-либо отклонения от привычной работы организма, следует обратиться к врачу. В данном случае, беспокоить могут и другие симптомы, в том числе снижение или увеличение веса, повышенный или пониженный аппетит, проблемы с ЖКТ или давлением, сердцебиением, а также со сном.

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