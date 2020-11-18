Фонд «ЖИВИ» запустил информационный проект о детском лейкозе

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ» с ноября 2020 года запустил проект Инфоцентр «Детский лейкоз», который стал единственным в России авторитетным информационным порталом, посвящённым теме детского лейкоза.

При всем обилии сведений о злокачественных заболеваниях крови в интернете, родителям, все же, не хватает достоверной, доступной и простой для понимания информации о детском лейкозе, его диагностике и лечении.

С появлением Инфоцентра, в случае сомнений, родителям не придется переходить с одного сайта на другой или искать тематические посты в блогах в попытках собрать нужные сведения. Все, что им необходимо знать о лейкозе, будет на ресурсах Инфоцентра. На сайте проекта родители смогут узнать о симптомах детского лейкоза, методах его диагностики, получить консультацию специалистов-партнеров проекта: онкологов из информационной службы «Просто спросить» и психологов из службы психологической помощи «Ясное утро». А в соцсетях Инфоцентра можно будет прочитать полезные и интересные посты с важной информацией о лейкозе. Также Инфоцентр будет публиковать истории, рассказанные родителями детей, заболевших лейкозом. Они поделятся собственным опытом распознания болезни и борьбы с ней.

Инфоцентру можно доверять, так как все материалы, размещенные в соцсетях и на сайте проекта, проверены врачами — специалистами ведущих российских клиник.

Проект может быть полезен как родителям здоровых детей, желающим повысить свою осведомлённость о болезнях крови, так и тем, кто уже столкнулся с диагнозом лейкоз, и ищет доступную информацию о заболевании своего ребенка, а также нуждается в поддержке психолога или мнении врача со стороны.

Одна из главных целей проекта — поменять отношение общества к теме детских онкогематологических заболеваний, чтобы как можно больше родителей знали о том, как проявляется детский лейкоз, и в случае подозрений принимали верное решение.