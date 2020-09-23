Мифы о раке груди

В России доля выявлений новообразований молочной железы — самая большая среди выявлений других онкологических заболеваний, она составляет — 18,3%. Такая же большая доля в обществе и заблуждений, которые сопровождают это опасное заболевание.

Конечно, риск развития любых онкологических заболеваний увеличивается с возрастом. Но, как отмечают специалисты, рак молочной железы в настоящее время серьезно помолодел и его обнаруживают не только у людей старшей возрастной группы, но и у совсем молодых. Если в семье у близких родственников был выявлен рак молочной железы — это прямой сигнал к раннему скринингу молочных желез на протяжении всей жизни.

Если в группу риска вы не входите, регулярные медицинские обследования позволят обнаружить это заболевание на ранних этапах, что улучшит терапию и результаты последующего лечения.

Разбираемся с популярными заблуждениями о раке груди с нашим экспертом — Ивановой Мариной Викторовной, врачом онкологом АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), членом Российской ассоциации онкологов.

Заблуждение или правда?

Уплотнение еще не рак

Эксперт: К сожалению, рак молочной железы, особенно первичный не всегда проявляется уплотнениями в груди или подмышечных зонах, хотя и таким способом тоже. Всем женщинам следует обращать внимание на любые изменения своего менструального цикла, следить за лимфатическими узлами и выделениями из груди, в том числе и уплотнениями в груди, которые чаще всего говорят о гормональном изменении и являются доброкачественными образованиями. Тем не менее о всех подобных изменениях нужно сообщать врачу, который назначит необходимое обследование.

Грудные импланты мешают диагностике

Эксперт: На данный момент научно доказано, что импланты не оказывают никакого влияния на риск развития рака молочных желез. Однако, импланты мешают делать адекватную маммографию и это мешает скринингу рака.

Сахар приводит к развитию рака груди

Эксперт: Исследования, проводимые в мире, доказывают, что раковые клетки быстрее поглощают сахар в крови, нежели это делают здоровые клетки организма. Однако это не означает, что употребление сахара в пищу способствует развитию рака груди, если конечно вы не употребляете его в большом количестве и не страдаете лишним весом. Последние два фактора — прямой путь к появлению онкологической настороженности.

В России, как и во всем мире, онкологические заболевания, наряду с сердечно-сосудистыми, продолжают лидировать в списке болезней с высоким уровнем смертности. В 2019 году на учете в российских онкологических диспансерах находилось 3 928 338 пациентов, а количество новых случаев злокачественных образований составило 640 391. Прирост данного показателя по сравнению с 2018 г. достиг 2,5%.

Антиперспирант активирует развитие рака

Эксперт: Есть мнение, что средства от пота и запаха для подмышек, которые содержат различные химические соединения имеют тенденцию впитываться в лимфоузлы и накапливаться в верхней части груди, вызывая тем самым развитие рака. Исследований, подтверждающих это, сегодня нет, однако есть научные статьи, в которых описаны случаи обнаружения в лимфатической ткани груди частиц алюминия. Я рекомендую обращать внимание на состав антиперспиранта и избегать покупки таких средств с высоким содержанием металла. Кроме того, я бы не рекомендовала наносить антиперсперант на только что выбритую кожу подмышек.

Здоровый образ жизни защищает от рака

Эксперт: К сожалению, это не так. Ответственное отношение к образу жизни: правильное питание, регулярные занятия спортом, отсутствие вредных привычек — все это не является гарантией защиты от онкологии и от рака груди, в частности. Ни один человек в мире не застрахован от этого заболевания. Однако если ваш рацион питания будет содержать больше растительной пищи, клетчатки, соки вы замените фруктами, а сладкие перекусы — морковью и сельдереем — все это позволит вам продлевать чувство насыщения, а значит и вместе с регулярной физической активностью решит проблему лишнего веса, который является одним из активаторов многих опасных заболеваний, в том числе и рака.