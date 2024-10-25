Кардиологи об инфрактах, инсультах и о том, как отличить сердечную боль от неврологии?

Как жить так, чтобы никогда не стать пациентом врача-кардиолога? И как вести себя дальше, если вы все же уже состоите на учете у специалиста?

По словам кардиологов, если у вас стало повышаться давление, ухудшилось самочувствие — не нужно сидеть дома и надеяться, что само пройдет. И не надо идти в аптеку и спрашивать у фармацевта, что вам принять. Надо срочно обращаться за медицинской помощью!

Как отличить сердечную боль от неврологической?

Зачастую болевой синдром сердца связан с физической нагрузкой. Например, боль за грудиной появляется при ускорении темпа ходьбы. Это боль жгучая или давящая, такая, которая заставляет остановиться во время физической нагрузки — только тогда боль снижается.

Неврологическая боль — другого характера: она усиливается при глубоком вдохе, при поворотах туловища. Лежа человек ищет более удобное положение тела, при котором боль проходит.

В любом случае если болевой синдром выражен и беспокоит, длится более 15 минут, обязательно нужно обратиться к врачу. Если боль не проходит даже в покое — вызывайте скорую. Повторю: именно время играет решающую роль для спасения жизни.

Как часто нужно мерить давление?

Если вы уже знаете, что у вас высокое давление, надо регулярно, утром и вечером, его измерять — даже если вы уже принимаете препараты. Не всегда высокое давление можно почувствовать, поэтому лучше довериться тонометру. Знать давление нужно, чтобы скорректировать прием препаратов.

При повышении давления не нужно думать, что это случилось только раз, завтра пройдет и ничего подобного уже не будет. При повышенном давлении надо обращаться к кардиологу, который подберет для вас лечение гипотензивными препаратами.

Высокие цифры давления — это часто высокий риск инсульта и инфаркта. Ну, а если в роду были гипертоники, гипертония может перейти к вам по наследству от родителей, бабушек и дедушек. Гипертония не вылечивается, как, например, ОРВИ. При ней необходим постоянный прием гипотензивных препаратов. Это ведет к нормальным цифрам давления, тем самым снижается риск возникновения инсульта и инфаркта.

Что делать, если повышен холестерин?

Если повышен холестерин, то лечение начинается с назначения диеты. Лечение таблетками — это не первоочередное. И уже потом, в дальнейшем, пациентам назначают статины, которые не только снижают уровень холестерина в крови, но и блокируют процесс развития атеросклероза. Бывает, у пациентов по анализам холестерин укладывается в референсные значения, но важно еще учитывать сопутствующие патологии. У людей, уже перенесших инфаркт или инсульт, норма холестерина намного меньше, чем у здоровых людей. Те нормы, которые пишут лаборатории, это нормы для здоровых. Поэтому нормальный у вас холестерин или нет, может сказать только врач. Нужно оценивать не только лабораторные показатели, но и состояние пациента.

Как оказать первую помощь при инсульте?

При инсультах чаще всего нарушается движение в руках и ногах, симптомы появляются с одной стороны. Происходит нарушение речи, сознания. Человек порой не может сказать свое имя. Необходимо обращать на это внимание и сразу вызывать скорую.

Если вы знаете, что у человека гипертония, надо в первую очередь измерить давление и при высоких цифрах дать препараты, которые он принимает. Если боль в грудной клетке — срочно нитроглицерин под язык; он всегда должен быть в домашней аптечке и в сумке, если человек вышел из дома. И максимально быстро вызвать скорую помощь. Врачи снимут кардиограмму, и станет ясно, что с человеком: инфаркт, инсульт или что-то другое; помощь будет оказана уже по профилю.

У кого чаще случаются инсульты и инфаркты?

У людей, которые ведут нездоровый образ жизни, например курят (особенно это опасно, если в роду курильщика были инфаркты и инсульты). У таких людей быстро образуются атеросклеротические бляшки, которые вызывают тромбоз. Поэтому надо всеми возможными способами отказаться от этой привычки. Доказано: если пациент курит в течение многих лет и затем бросает курить, то через год риск возникновения инфаркта у него снижается на 30−40%.

Еще один фактор риска — лишний вес и зачастую вызванный им сахарный диабет. Он ухудшает течение любого заболевания.

Для таких пациентов нужны адаптированные физические нагрузки — не надо сразу бежать марафон. Речь не идет о большом спорте. Но физкультура, зарядка с утра — это очень нужно и важно. Гиподинамия, сидячий образ жизни приводят к усугублению всех заболеваний.

Идеальный вариант — ходьба. Потихоньку можно увеличивать расстояния и ускорять темп. Хороша быстрая ходьба. В сутки — не меньше часа активного образа жизни.

Надо помнить, что избыточный вес — это не просто косметический недостаток. Лишние килограммы носят ноги — отсюда расширенные вены, деформированные суставы ног. Сердцу, заплывшему жиром, тяжело качать кровь. Результат: повышенное давление, головные боли, боли в области сердца. Через некоторое время начинается перестройка гормонального фона: тускнеют и выпадают волосы, портится кожа.

Каждый третий туляк, обращающийся к диетологу, страдает кардиологическими заболеваниями (атеросклероз, перенесенные инфаркты, инсульты). Все эти заболевания спровоцированы именно неправильным питанием, тем, что с пищей мы употребляем большое количество жиров животного происхождения. Трансформируясь в организме, они могут откладываться на стенках сосудов в виде холестериновых бляшек. Со временем происходит сужение сосудов либо в области сердца, либо в области сосудов головного мозга, и в этом месте происходит катастрофа.

По возможности следует ограничить жирные сорта пищи (сало, гусь, утка, печень), а также колбасы, сосиски, полуфабрикаты. Необходимо ввести в рацион побольше растительных продуктов, богатых клетчаткой (морковь, свекла, капуста), они выступят в роли абсорбента и будут выводить холестерин из организма.

В рацион нужно ввести рыбу и морепродукты: их надо есть не менее трех раз в неделю. Именно эти продукты содержат так называемые «омега 3» — ненасыщенные жирные кислоты, которые борются с «плохими» жирами.

САМЫЕ «ВРЕДНЫЕ» ПРОДУКТЫ

Эта еда может нанести непоправимый вред вашему организму и даже спровоцировать тяжелые заболевания внутренних органов. В рационе человека, который любит себя и заботится о своем здоровье, их быть не должно.