Может ли психиатр избавить от головной боли?

Врач-невролог областной клинической больницы Александр Атяшев рассказал, как головные боли связаны с психическим здоровьем:

— Большая часть людей на приеме у невролога говорят о том, что болит голова, спина, шум в ушах, головокружение, бессонница, забывчивость, ком в горле. Как правило к нему попадают пациенты, прошедшие обследование у кардиолога, пульмонолога, гастроэнтеролога и терапевта и не нашедшие по их профилю патологий.

В этом случае недомогание вызывает неправильная работа нервной системы — на нее что-то очень сильно влияет и приводит в состояние дисбаланса. И в основном это — стресс.

Самые распространенные причины головной боли — перенапряжение и мигрень. Да, медикаментозно можно уменьшить боль, но лечение должен заниматься психотерапевт или психиатр.

Именно они помогут понять, что произошло в жизни, что головные боли усилились. Это может быть что угодно — смена работы, переезд, какой-то конфликт… Невролог не справится в одиночку с этой проблемой, для ее устранения требуется когнитивно-поведенческая терапия и осознание своей проблемы.

Чем отличается психолог от психотерапевта и психиатра? Психолог имеет педагогическое образование. Он поможет наладить вопросы в общении с начальником, ребенком, с супругом, преодолеть страхи.

Но если проблема более серьезная — имеют место нарушения сна, питания, социальных связей, то необходимо подключать специалиста с медицинским образованием, — психиатра или психотерапевта.

Медикаментозное лечение стресса возможно. Антидепрессанты подбираются строго индивидуально и выписываются только по рецепту.

Снизить уровень стресса поможет физическая активность — бег, бокс, плавание. Она приводит нервную систему в норму.

Попробуйте: пробегите пару дополнительных километров по парку, — вы точно почувствуете себя лучше.

А вот алкоголь — совершенно не показан при стрессе. Это токсин для нервной системы. Она и без того напряжена, а на фоне алкоголя она и вовсе перестает работать адекватно.

Что касается еды на фоне стресса, то в целом в такой ситуации есть не хочется. Но если однажды в такой момент вы съели шоколадку и вы почувствовали себя лучше, психика запомнит этот метод «лечения».