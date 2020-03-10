Что на самом деле происходит с организмом, если пить воду натощак

О реальном влиянии стакана воды натощак рассказали медики.

Мы постоянно слышим, что достаточное количество жидкости важно для нашего организма. Но что на самом деле происходит, если пить утром после пробуждения стакан чистой воды? - рассуждает немецкое издание Freundin.de.

Медики выделяют 7 основных моментов:

1. Если пить воду на пустой желудок, наш организм очищается.

За ночь наш организм восстанавливается, а если вы пьете утром воду, вы помогаете себе вывести вредные вещества и токсины. Утренний стакан воды способствует выработке новых клеток крови.

2. Обмен веществ улучшается и ускоряется.

Питье воды натощак позволяет увеличить скорость метаболизма до 24%. А это отличная пищеварительная система и потеря веса. Медики говорят, что для достижения эффекта похудения и снижения отеков лучше пить теплую воду.

3. Снижается кислотность в желудке, уходит изжога.

Всё просто: вода разбавляет кислоту. А желудок лучше готовится к приему пищи.

4. Цвет лица улучшается.

Кожа буквально сияет! А всё потому, что ранние морщины и тусклый цвет лица могут появляться из-за дефицита жидкости. Исследования показали, что 500 мл воды натощак стимулируют кровообращение, делая кожу более сияющей.

5. Блестящие волосы

Дефицит жидкости также ведет к тонкости и ломкости волос. Пить достаточное количество жидкости в течение дня важно, но именно вода натощак оказывает положительное влияние на волосы.

6. Профилактика камней в почках и инфекции в мочевом пузыре

Достаточное количество жидкости разбавляет желудочную кислоту, вымывает токсины из организма, которые могут стать причиной камней в почках и цистита.

7. Иммунная система укрепляется

Питье воды натощак помогает поддерживать лимфатическую систему в равновесии, что делает вас менее восприимчивыми к патогенам и болезням.

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