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Здоровье по плану: каких врачей нужно посещать женщине

Здоровье по плану: каких врачей нужно посещать женщине

В ежедневной суете мы так часто забываем о своем здоровье. Маммограмма, скрининг уровня холестерина в крови, мазок – это лишь несколько ключевых для здоровья женщины видов медицинского осмотра. Может, пришло время и вам пройти один из них?

Предотвратить легче, чем лечить, – все знают эту прописную истину, но следуют ей лишь единицы. Одни оправдываются нехваткой времени, другие – незнанием, куда обратиться и как часто необходимо это делать.

Оправдания будут уже ни к чему, если вдруг окажется, что драгоценное время упущено и страшный диагноз уже не изменить. Поэтому, если вы дорожите своим здоровьем, сделайте для себя непреложным правило регулярно посещать врачей. Так каких врачей и с какой периодичностью должна посещать каждая женщина?

Терапевт

Регулярность посещений – раз в год.

Во время приема терапевт измерит артериальное давление и даст направление на анализы:

  • общий анализ крови – покажет уровень гемоглобина и СОЭ, чтобы знать, нет ли анемии или скрытого воспаления;
  • биохимический анализ крови – на предмет нарушения обмена веществ и работоспособности всех жизненно важных органов (почек, сердца, печени и др.);
  • общий анализ мочи – для оценки состояния мочеполовой системы в целом;
  • флюорография, чтобы проверить здоровье легких.
Гинеколог

Регулярность посещений – раз в полгода.

Врач возьмет мазки на исследование для уточнения состояния микрофлоры и отсутствия либо наличия половых инфекций.

УЗИ органов малого таза также желательно делать раз в год.
Маммолог. Регулярность посещений:  25-34 года – раз в два года, 35-49 лет – раз в год, 50 лет и старше – раз в полгода.

Рак молочных желез – один из самых распространенных видов рака в мире, поэтому не стоит пренебрегать осмотром. Если женщина моложе 40 лет, то для уточнения состояния здоровья молочных желез выполняется УЗИ, старше 40 – маммография.

Стоматолог

Регулярность посещений – раз в год.

Врач проведет общий осмотр, проверит на онкопотологию полость рта и при необходимости даст рекомендации по лечению зубов и десен.

Окулист

 Регулярность посещений – раз в год.

У пациенток до 40 лет офтальмолог диагностирует остроту зрения, а также проверит состояние глазного дна и глазных сосудов. После 40 лет – сможет на ранних стадиях выявить глаукому и катаракту.

Дерматолог

Регулярность посещений – раз в год.

Дерматологический осмотр при отсутствии жалоб рекомендуется проводить осенью, после периода активного солнца, чтобы отслеживать поведение родинок и не допустить развития нежелательных явлений.

Кардиолог

Регулярность посещений – раз в два года.

Электрокардиография может выявить даже незначительные сбои в работе сердца, которые никак не проявляют себя.

Эндокринолог

Регулярность посещений – раз в 1,5 года.

Обследование щитовидной железы включает в себя УЗИ щитовидной железы и анализы на ее гормоны (ТТГ, Т4 свободный).

 

Автор Маргарита Котова. Фото Натальи Ковальковой.

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Автор: Администрация Myslo
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