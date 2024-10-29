У родственника – деменция. Как жить дальше?

31 октября в Туле пройдет очередное занятие «Школы здоровья» — для родственников пациентов с деменцией.

Где научиться?

Социальный проект «Школа деменции» областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева поддерживает уже 10 лет — с 2014 года. Занятия проводятся каждый последний четверг месяца.

Проект сосредоточен на проблемах, связанных с деменцией. Основная его цель — поддержка родственников пациентов с нарушениями памяти. Врачи больницы им. Каменева проводят занятия, на которых делятся рекомендациями по уходу за пациентами и созданию безопасных условий для них.

Люди с деменцией часто появляются в сводках тульских поисковиков. Несколько лет назад тульские СМИ облетела история, когда пожилой мужчина с деменцией пропал чуть ли не в центре города и был найден мертвым спустя несколько дней. Тульские психиатры говорят, что в стране ежегодно происходят тысячи таких случаев.

Чтобы предотвратить подобные трагедии, важно создать безопасные условия проживания для пациентов. Рекомендуется установить камеры видеонаблюдения и использовать умные часы с функцией отслеживания местоположения человека. Если пациент часто покидает дом, такие устройства могут оказаться жизненно важными. Однако никакие технологии не заменят личного контроля со стороны близких. Если родственники не могут постоянно находиться рядом, стоит рассмотреть услуги сиделок или специализированных пансионатов.

Обязательные тренировки

Существуют различные упражнения для тренировки памяти и рекомендации по уходу за пациентами с болезнью Альцгеймера.

Запомни слово. Например, можно предложить пожилому человеку запомнить несколько слов и потом воспроизвести их, или показать ему рисунки и попросить рассказать о них. Также можно провести тест на вставку пропущенных слов в простом предложении.

Цифры. Другим упражнением может стать поиск и обведение цифр на листе бумаги в порядке возрастания. Чем быстрее пациент справится с заданием, тем лучше.

Тест с часами. Предложите нарисовать циферблат и указать время. Если у пациента есть легкая или умеренная степень деменции, он не сможет правильно изобразить циферблат. Эти тесты помогут вовремя выявить заболевание и обратиться к врачу для минимизации негативных последствий.

В «Школе деменции» тулякам, чьи близкие сталкиваются с деменцией, помогают адаптироваться к новым условиям и обеспечить достойную старость.

Как распознать деменцию?

Деменция — это «возрастная» болезнь, которую важно распознать её на ранней стадии.

Первые тревожные симптомы — это потеря памяти: человек забывает недавние события, имена и даты. По мере прогрессирования болезни возникают трудности в повседневной жизни: пациент может забыть, как пользоваться бытовой техникой или оставить еду на плите.

Если вы заметили подобные изменения у близкого человека, не игнорируйте их и обратитесь к неврологу или психиатру для необходимых обследований и определения степени заболевания.

Деменция влияет не только на жизнь пациента, но и на его семью, требуя постоянного ухода и внимания. Многие родственники впадают в отчаяние при диагнозе, считая, что это лишает их возможности работать и заниматься привычными делами. Их задача — научиться общаться и ухаживать за пациентом, не отказываясь от своей карьеры и личной жизни.

Как попасть на занятия?

Занятия школы здоровья для пациентов с деменцией проводятся каждый последний четверг месяца в диспансерном отделении больницы им. Н. П. Каменева по адресу: Тула, ул. Первомайская, 13, к. 20. Телефон для предварительной записи: 8(4872)77-49-86.

«Школа здоровья» — часть регионального проекта «Тульское долголетие», который действует в Тульской области с 2021 года. Проект направлен на улучшение качества жизни старшего поколения. Пожилые люди укрепляют здоровье, занимаются лечебной физкультурой, северной ходьбой, фитнесом, аквааэробикой и другими направлениями спорта. Подробнее на www.dolgoletie71.ru или по телефону 8-800-200-52-26.