Укрепляем сердце – сохраняем здоровье

29 сентября — Всемирный день сердца!

Всемирный день сердца отмечается ежегодно. Россия присоединяется к проведению праздничных мероприятий. Праздник справляют врачи-кардиологи, другие медицинские работники организаций, ассоциаций, фондов, а также небезразличные к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний люди.

Цель праздника — повышение информированности жителей Земли о сердечно-сосудистых заболеваниях, профилактике ишемической болезни сердца, инсультов мозга.

Инициатором организации и проведения события выступила Всемирная федерация сердца в 1999 году. Впервые такая акция прошла 26 сентября 1999 года — в последнее воскресенье сентября. Празднование поддержали ВОЗ, ЮНЕСКО и другие организации. В 2011 году за праздником закрепили дату — 29 сентября — и девиз: «Сердце для жизни».

Теперь в этот день в более чем ста странах проводятся праздничные мероприятия. В программу Дня сердца входят массовые проверки здоровья, публичные лекции, спектакли, научные форумы, выставки, концерты, фестивали, организованные прогулки и спортивные состязания. И каждый год мероприятия, проходящие в рамках Дня сердца, посвящены определенной теме, связанной со здоровьем сердца.

Для врачей праздник — повод напомнить общественности о важности регулярных посещений кабинета кардиолога и соблюдении простых правил.

Ведь по данным Всемирной федерации сердца, 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни, контролировать употребление табака и питание.

Кардиологические заболевания молодеют. Сегодня ими страдают не только взрослые, но и молодые люди. Чтобы во­время предотвратить развитие болезней сердца, нужно хорошо знать симптомы, при которых необходимо срочно обращаться к врачу.

О причинах, симптомах, а также о профилактике кардиозаболеваний рассказывает заведующая отделением дневного стационара, врач-кардиолог НУЗ «Отделенческая больница на ст. Тула ОАО «РЖД» Елена Никитина.

— Елена Сергеевна, с какими заболеваниями туляки чаще всего обращаются к врачу-кардиологу?

— Чаще всего туляки обращаются на прием к кардиологу со следующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, перенесенный инфаркт миокарда, пороки сердца, аритмии и нарушения проводящей системы сердца.

— Какие симптомы должны послужить поводом для обращения к врачу-кардиологу?

— На самом деле я, как и коллеги, придерживаюсь такой точки зрения: врача надо посещать регулярно даже при отсутствии настораживающих симптомов. Но, к сожалению, это делают далеко не все. Поводов для срочного визита много, среди них:

возникновение болей в области сердца и грудины при физических нагрузках;

появление одышки во время занятий спортом;

перебои в пульсе, склонность к тахикардии (более 90 ударов в минуту) либо, наоборот, к брадикардии (менее 60 ударов в минуту), ощущаемые перебои в сердце;

повышение артериального давления (головные боли, усиливающиеся к вечеру);

головокружения, потери сознания.

Если у вас наблюдаются все перечисленные симптомы или хотя бы несколько из них, то риск того, что вы уже болеете кардиологическим заболеванием, велик. Необходимо безотлагательно записаться на прием к врачу!

— В чем причины сердечного давления и как его контролировать?

— Сердечное давление считается высоким, если его значение достигает 90 мм рт. столба и более. Если высокое значение — явление постоянное, то вам нужно как можно скорее обратиться к врачу за консультацией и последующим лечением.

Причины высокого сердечного давления следующие:

малоактивный образ жизни, частое времяпрепровождение за компьютером;

неправильное питание, ведущее к ожирению. Жирная пища и фастфуд в больших количествах несут только вред;

вредные привычки — употребление алкогольных и наркотических средств, курение;

наследственные изменения в кровеносных сосудах и сердце;

повышенное давление может сигнализировать о наличии других заболеваний, не связанных с сердечно-сосудистой системой, — нарушении работы почек или надпочечников, сахарном диабете и патологиях щитовидной железы.

Помните: давление нужно регулярно контролировать! Для этого можно использовать любой тонометр.

Но необходимо знать правила измерения и следовать им:

за час до измерения давления исключите кофе, крепкий чай, за 30 минут — курение;

за пять минут до измерения расслабьтесь и успокойтесь;

положение: сидя в удобной позе, рука неподвижна и находится на столе;

манжетку накладывайте на плечо на уровне сердца, чтобы ее нижний край располагался на 2 см выше локтевого сгиба. Важно правильно подобрать размер манжеты, который должен соответствовать объему плеча;

воздух в манжете нагнетается с помощью груши до значения на 20 мм рт. ст., превышающего ваше обычное верхнее давление;

давление в манжете следует снижать медленно, со скоростью 2 мм рт. ст. в секунду, до появления первого тона — это значение соответствует верхнему АД, а полное исчезновение тонов — нижнему;

рекомендуется повторно измерить АД через 1−2 минуты после полного удаления воздуха из манжеты и подсчитать среднее значение двух измерений;

в первый раз надо определять давление на обеих руках, а в дальнейшем — измерять АД на той руке, где оно было выше.

Нормальное артериальное давление поддерживается определенной концентрацией препарата от давления крови. Необходимо регулярно принимать прописанный препарат, даже если давление нормальное или пониженное. Пониженное давление — не повод самостоятельно отменять лекарства, это повод обратиться к врачу для коррекции дозы препаратов.

— Какова профилактика кардиологических заболеваний?

— Нужно вести активный образ жизни, правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха и, конечно, проходить ежегодные медицинские осмотры.