Хочу быть красивой!

Об этом мечтает каждая женщина в любом возрасте. Как сохранить кожу молодой и здоровой, избавиться от морщин и папиллом — советуют тульские специалисты.

— Чтобы кожа была здоровой и сияла красотой, нужен комплексный уход за ней. Что в него включено?

— Комплексный уход — это пошаговое воздействие на все уровни кожи: начиная с очищения и заканчивая нанесением крема, который улучшает функционирование клеток кожи, — рассказывает Ольга Венглинская, врач-дерматовенеролог медицинского центра «АртМед». — Чем раньше вы начнете ухаживать за кожей лица в комплексе, тем дольше она будет молодой, подтянутой и упругой. Немаловажным моментом ухода является правильное питание, отказ от алкоголя и курения. Красивая кожа — показатель общего состояния организма.

Основные элементарные этапы ухода за кожей, которые займут всего лишь 15 минут вашего времени утром и вечером:

очищение;

тонизирование;

увлажнение;

питание.

Дополнительные этапы ухода — маски, скрабы или другие мягкие отшелушивающие средства.

— Самый эффективный способ борьбы с возраст­ными и мимическими морщинками?

— Наиболее эффективным и, на мой взгляд, безопасным способом борьбы с мимическими и возрастными морщинами являются инъекционные способы коррекции, — говорит Ольга Венглинская. — К ним относятся инъекции Диспорта (ботулинического анатоксина), использование филеров на основе гиалуроновой кислоты, биоревитализация с использованием препаратов гиалуроной кислоты, мезотерапия. Данные методики довольно доступны и при желании обратимы, т. е. если нам не нравится результат, его всегда можно устранить (при условии, что врач работает качественными сертифицированными препаратами).

— Как избавиться от папиллом и бородавок на коже?

— Это новообразования вирусного происхождения, — говорит Виктор Бадаев, хирург-онколог Тульского флебологического центра. — Папилломы могут появляться в местах, которые часто соприкасаются с одеждой или украшениями. Со временем новообразование воспаляется и начинает мешать человеку, тогда приходится обращаться к врачу. Папиллома или бородавка может перерасти в онкологию: новообразование начинает менять цвет, размер, появляются болевые ощущения. В этом случае — срочно к врачу!

Один из эффективных способов борьбы — удаление с помощью лазера. Используя дозу лазерного облучения, мы коагулируем новообразование. Мы можем воздействовать лазером на определенную толщину кожи. В результате на коже не остается грубых рубцовых изменений, что позволит сохранить красоту тела.